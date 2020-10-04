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Baile clandestino deixa sujeira após lotar ruas de Cariacica na madrugada

Em registros recebidos por A Gazeta é possível ver jovens e adultos aglomerados, dançando e bebendo  já no amanhecer deste domingo (04), em festa não autorizada pelo município

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 16:37
Baile do Mandela na região do bairro Operário, em Cariacica
Baile do Mandela na região do bairro Operário, em Cariacica Crédito: Redes sociais
A madrugada de domingo (04) foi agitada no município de Cariacica com a realização de uma baile clandestino, conhecido como Baile do Mandela, na região do bairro Operário. Em vídeos recebidos por A Gazeta (veja abaixo), é possível  observar jovens e adultos aglomerados, dançando e bebendo quando já no amanhecer, com direito a presença de carros de som e música alta. 
As informações iniciais deste domingo, que circulavam em redes sociais, era de que a festa teria acontecido no bairro Industrial, em Viana, cidade vizinha. Mas a informação foi negada pela prefeitura de Viana. 
Em contato realizado pela TV Gazeta durante a manhã deste domingo (04), o Capitão Sanderlei, porta-voz da Polícia Militar em Cariacica, informou sobre a realização da festa no bairro Operário e que quando a polícia chegou ao local havia poucas pessoas e que se dispersaram, sem cenário de confronto. 
Fotos do bairro após a realização do evento, revelam  registros de muito lixo e sujeira acumulados no local da  festa.
Lixo acumulado no final do
Lixo acumulado ao final do "Baile do Mandela", em Cariacica Crédito: Redes sociais

OUTROS BAILES

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cariacica informou que a fiscalização municipal não recebeu denúncias em seus canais de comunicação sobre  a realização do baile no bairro Operário.  "Por isto, PMs e fiscais não estiveram no local".
Por sua vez, o Disque-Silêncio informou que a assessoria da prefeitura recebeu denúncia de um baile funk em Mucuri. "O Disque-Silêncio recebeu denúncia de um baile funk em Mucuri, a Polícia Militar foi acionada e juntos, policiais e fiscais da equipe de Fiscalização Integrada, dispersaram os participantes. Antes, na noite de sábado, a equipe recebeu denúncia de uma festa em Alzira Ramos, em uma chácara, com a presença de cerca de 500 pessoas", destacou.

0800 2839 255

É o contato para se fazer denúncias do "Disque-Silêncio", em Cariacica
Para combater os bailes funk clandestinos, denominados "Baile do Mandela", a prefeitura de Cariacica informou que promove ações de fiscalização integrada/multidisciplinar, em conjunto com a Força Tática Policial do 7º Batalhão da Polícia Militar.  "A população pode realizar denúncias por meio do número 0800 2839 255, de segunda a sexta-feira, das 12h às 6h e aos finais de semana, 24h", orientou. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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