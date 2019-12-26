Homem é morto a tiros após 'Baile do Mandela' em Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, Aílton Pereira Filho foi morto por dois homens que estavam a pé no local. No entanto, não informou se os homens que cometeram o crime e o homem baleado estavam na festa ou se apenas passavam na região. Os tiros atingiram o rosto da vítima. Ninguém ainda foi preso.

De acordo com a secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Aílton deu entrada no sistema prisional em março de 2018 por roubo, mas foi liberado no mesmo dia após audiência de custódia.

Por nota, a Prefeitura de Vila Velha disse que promove operações sistemáticas para prevenir a realização de festas clandestinas no município, principalmente no bairro de Cobi de Baixo. Apesar de policiais no local relatarem que o crime ocorreu após o "Baile do Mandela", a Prefeitura disse que não houve nenhum evento na data mencionada, com base em informações da Coordenação de Inteligência da Guarda Municipal. Segundo a prefeitura, desde o início do ano, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito, em conjunto com a Polícia Militar, já realizou mais de 40 operações para desmobilização de festas clandestinas na cidade com o objetivo de prevenir ações violentas e o tráfico de drogas.