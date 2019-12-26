Homem é morto a tiros após 'Baile do Mandela' em Vila Velha

Um homem de 55 anos foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira (26), após um baile clandestino que ocorria em uma rua de Cobi de Baixo, em Vila Velha. A festa, conhecida como "Baile do Mandela", teria começado durante a madrugada e estava terminando quando aconteceu o crime, por volta das 8h.
Segundo a Polícia Civil, Aílton Pereira Filho foi morto por dois homens que estavam a pé no local. No entanto, não informou se os homens que cometeram o crime e o homem baleado estavam na festa ou se apenas passavam na região. Os tiros atingiram o rosto da vítima. Ninguém ainda foi preso.
De acordo com a secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Aílton deu entrada no sistema prisional em março de 2018 por roubo, mas foi liberado no mesmo dia após audiência de custódia.
PREFEITURA DE VILA VELHA
Por nota, a Prefeitura de Vila Velha disse que promove operações sistemáticas para prevenir a realização de festas clandestinas no município, principalmente no bairro de Cobi de Baixo. Apesar de policiais no local relatarem que o crime ocorreu após o "Baile do Mandela", a Prefeitura disse que não houve nenhum evento na data mencionada, com base em informações da Coordenação de Inteligência da Guarda Municipal. Segundo a prefeitura, desde o início do ano, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito, em conjunto com a Polícia Militar, já realizou mais de 40 operações para desmobilização de festas clandestinas na cidade com o objetivo de prevenir ações violentas e o tráfico de drogas.