Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Jaburu

Jovem é baleado com quatro tiros no baile do Mandela, em Vitória

Ele estava com outros dois amigos no baile funk clandestino, que ocorreu em Jaburu. A polícia acredita que dois corpos encontrados na manhã deste sábado (9) sejam dos outros dois rapazes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2019 às 10:49

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 10:49

Baile funk clandestino aconteceu em Jaburu, em Vitória Crédito: Esthefany Mesquita
Um jovem de 22 anos levou quatro tiros durante um baile funk clandestino, na noite desta-sexta (8), em Jaburu, Vitória. Ele estava com outros dois amigos na festa quando homens armados chegaram dando chutes e socos nos três. A polícia acredita que dois corpos encontrados na manhã deste sábado (9), em Joana D'arc, também na Capital, sejam dos outros dois rapazes. 
De acordo com a Polícia Civil, a vítima baleada foi socorrida e encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência. Segundo os investigadores, o rapaz  é de fora do Estado e foi convidado pelos colegas. Os outros dois jovens, ainda não identificados pela polícia, moravam em Vila Nova de Colares, na Serra.

Veja Também

Mãe de adolescente diz que assassino fingiu ser a menina em mensagens

Polícia conclui que não houve excesso de PMs em morte de jovem no ES

Os três teriam ido a um baile conhecido como Mandela. À polícia, o jovem relatou que estava na festa dançando com os amigos quando homens armados chegaram e os agrediram. O trio foi afastado do local e os suspeitos começaram a atirar contra as vítimas. A polícia acredita que seja pelo fato de eles não serem da região.
Segundo investigadores, o rapaz baleado levou dois tiros no ombro, um na coxa direita e outro na coxa esquerda. O jovem conseguiu fugir. Ensanguentado, desceu o morro e pediu ajuda na Avenida Leitão da Silva, também na Capital. Para a polícia, ele contou que apesar de ter conseguido fugir, os dois amigos ficaram como reféns.

CORPOS ENCONTRADOS

Na manhã deste sábado, a polícia foi acionada pois dois homens foram encontrados por volta das 5h40, na rua Osias Sarmento, em Joana D'arc.
Investigadores disseram que os dois homens têm entre 18 e 25 anos. As vítimas estavam com marcas de disparo de arma calibre 12 e de pequeno porte.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada e relatou que a execução dos jovens não foi em Joana D'arc, pois no local não haviam marcas de sangue ou projétil. A suspeita é de que eles tenham sido assassinados em outra localidade e deixados no bairro.
As vítimas estavam sem identificação. Os corpos foram encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML). Acreditando na possibilidade dos jovens serem amigos do jovem baleado, a polícia investiga a ligação entre os casos e motivação dos crimes.

CLIMA DE TENSÃO

A equipe de reportagem esteve na região onde aconteceu o baile funk. Com medo, moradores preferiram não se identificar, mas contaram que a festa teria acontecido na parte baixa do bairro, e que por volta da meia-noite ouviram disparos de arma de fogo.

 O OUTRO LADO 

Questionada sobre a festa clandestina, a Polícia Militar informou que tem atuado constantemente na repressão essas festas, em ações planejadas, com apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal.
A polícia destacou ainda que o número de pessoas que geralmente participa desse tipo de festa clandestina, com o dificultador da localidade como área elevada, sem referência exata do local, exige planejamento prévio para que as ações possam ser executadas com efetividade e proporcionalidade de uma eventual necessidade do uso de força.
A PM solicita que os moradores denunciem os responsáveis pela organização desses bailes clandestinos, antes que aconteçam, para que as forças de segurança possam atuar dentro do tempo hábil necessário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados