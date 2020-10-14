Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 44% dos eleitores de Vitória

O governo do presidente Jair Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 44% dos eleitores da Capital Crédito: Arte Geraldo Neto

A desaprovação de Bolsonaro em Vitória reflete um cenário diferente do resultado das eleições em 2018, quando cerca de 63% dos eleitores da Capital votaram no presidente, a maioria deles moradores de bairros nobres . Apesar de a maior parcela (41%) dos entrevistados com renda acima de cinco salários mínimos avaliarem a gestão do presidente como ótima ou boa, é esse grupo que concentra o maior índice de reprovação, com 20% dos entrevistados classificando o governo federal como ruim ou péssimo.

O questionário do Ibope também mostra que o presidente possui maior reprovação entre mulheres: 48% delas consideram o governo do presidente ruim ou péssimo. Entre os homens, o percentual é de 39%. Além disso, mais da metade dos jovens, entre 16 e 24 anos, classificam o governo federal de forma negativa: 58% dessa faixa etária avaliam como ruim ou péssima a administração de Bolsonaro. Esse mesmo grupo é o que apresenta o menor índice de desaprovação do governo Casagrande

Na pesquisa realizada, o Ibope questionou: "Como o(a) sr(a) classifica a administração do presidente Jair Bolsonaro até o momento?".

Casagrande e Bolsonaro tiveram posturas opostas no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Por diversas vezes, o governador do Espírito Santo criticou a forma do governo federal gerenciar a crise sanitária . Enquanto Bolsonaro manteve uma atitude negacionista em relação ao vírus, incentivando o uso da hidroxicloroquina - medicamento que não tem eficácia comprovada cientificamente para o tratamento da Covid-19 - Casagrande adotou medidas de distanciamento e isolamento social e não inseriu o medicamento no protocolo estadual de saúde.

Nos segmentos religiosos, o governo federal é melhor avaliado entre evangélicos do que católicos: 43% dos evangélicos consideram a administração de Bolsonaro boa ou ótima. Já entre os católicos, esse número cai para 34%. A maior parte dos católicos avaliou a gestão como ruim ou péssima (45%).

BOLSONARO É BEM AVALIADO POR QUEM APROVA GESTÃO DE LUCIANO REZENDE

Apesar de o prefeito de Vitória Luciano Rezende (Cidadania) ser da base aliada de Casagrande, a desaprovação ao governo Bolsonaro não é maior entre aqueles que avaliam positivamente o governo de Luciano . Pelo contrário, dos entrevistados que classificaram a gestão do atual prefeito como boa ou ótima, 40% também avaliaram a administração do presidente da mesma forma.

Os índices de desaprovação também seguem a mesma linha. Dos que consideram Luciano péssimo ou ruim, 51% expressaram a mesma opinião sobre o governo de Jair Bolsonaro.

A decisão de Luciano, que é médico, contrariou a postura do governo Casagrande e de especialistas da área de saúde no Estado, mas se alinhou à de Jair Bolsonaro e seus eleitores. O presidente foi um dos principais defensores do uso da hidroxicloroquina para o tratamento precoce de pacientes diagnosticados com Covid-19.

PESQUISA DE INTENÇÃO DE VOTO NA CAPITAL

Apesar de ser aliado de primeira linha do governador, Gandini não se posiciona claramente como um crítico do presidente. Na propaganda eleitoral gratuita, ele afirma que não vai brigar com o governo federal nem com o estadual, dando a entender que manterá uma postura neutra em relação à polarização política no país.

Além de Capitão Assumção, outros candidatos que se mostram ideologicamente alinhados a Bolsonaro na disputa pela Prefeitura de Vitória são o deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Halpher Luiggi (PL). Pazolini faz parte do grupo de parlamentares de oposição a Casagrande na Assembleia Legislativa; ele aparece com 10% das intenções de voto. Já Halpher obteve menos de 1%. O candidato do PL tem o ex-senador Magno Malta, presidente do partido e bolsonarista, como principal apoiador.