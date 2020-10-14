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Pesquisa Ibope

Para 37%, gestão de Luciano Rezende em Vitória é boa ou ótima

Quando questionados sobre a forma como o prefeito Luciano Rezende vem administrando a cidade de Vitória, 52% das pessoas ouvidas pelo Ibope disseram que aprovam
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 06:01

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 06:01

Pesquisa Ibope - Eleição 2020 - Avaliação Prefeito de Vitória
Luciano Rezende está no segundo mandato consecutivo como prefeito de Vitória. Assim, ele não disputa a reeleição Crédito: Arte Geraldo Neto
Na reta final do mandato na Prefeitura de Vitória, a administração do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), é classificada como boa ou ótima por 37% dos entrevistados em pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta. Outros 23% consideram a gestão  ruim ou péssima, 39% a apontam como regular e 1% não sabem ou não responderam. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Luciano Rezende está em seu segundo mandato consecutivo e, por isso, não disputa a eleição marcada para novembro. Ele assumiu o Executivo da Capital em 2013 e se reelegeu em 2016.

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O(A) SR(A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO LUCIANO REZENDE? 

Quando questionados sobre a forma como o prefeito Luciano Rezende vem administrando a cidade de Vitória, 52% das pessoas ouvidas na pesquisa disseram que aprovam, enquanto 42% responderam que desaprovam e 6% não sabem ou não responderam.
A amostragem faz parte da série de pesquisas da cobertura eleitoral de A Gazeta, que traz o cenário das eleições municipais das maiores cidades do Espírito Santo e uma radiografia do desempenho das administrações dos atuais prefeitos.

VOCÊ APROVA OU DESAPROVA A FORMA COMO O PREFEITO LUCIANO REZENDE VEM ADMINISTRANDO A CIDADE DE VITÓRIA?

O maior percentual de aprovação da Prefeitura de Vitória está na classe média, com 40% de avaliação positiva (soma de bom e ótimo) tanto entre os grupos de renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos, como entre aqueles com renda de 2 a 5 salários mínimo.
Entre os mais abastados o resultado se aproxima, com 38% de aprovação para os eleitores com renda acima de 5 salários mínimos por família.
Na análise daqueles que classificaram a gestão como ruim ou péssima, em todas as faixas de renda o resultado registrado ficou entre 21 e 23%, sem grande variação. Mas entre os entrevistados com renda de até 1 salário mínimo, está o maior percentual que considerou a gestão como péssima: 15%.

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AVALIAÇÃO POR IDADE

Ao analisar as respostas dos entrevistados conforme a idade, a aprovação da administração de Luciano como prefeito tem o maior índice entre os eleitores de 16 a 24 anos, com 45%. Entre a faixa de 45 a 54 anos, Luciano foi arovado por 42%.
O prefeito registrou os maiores índices de rejeição entre os eleitores de 25 a 34 anos, os quais 26% classificaram a gestão como ruim ou péssima, e também para 25% daqueles com 55 anos ou mais.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 11 e 12 de outubro, com 602 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?00783/2020.

Especificações técnicas

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