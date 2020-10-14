Casagrande é avaliado como bom ou ótimo por 43% dos eleitores de Vitória

Governo de Casagrande foi avaliado como bom ou ótimo por 43% dos eleitores de Vitória Crédito: Arte Geraldo Neto

A maior parte dos eleitores de Vitória avalia positivamente a administração do governador Renato Casagrande (PSB) . Foi o que mostrou pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta. Ao todo, 43% dos entrevistados classificaram a gestão como boa ou ótima. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

João Coser (PT) e o deputado estadual No resultado, o ex-prefeito da Capitale o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) aparecem empatados em primeiro lugar, com 22% na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

O partido de Casagrande também tem candidato a prefeito, é o atual vice-prefeito de Vitória, Sergio Sá. Ele tem 5% das intenções estimuladas de voto.

Na pesquisa realizada pelo Ibope, ao serem questionados Como o(a) sr(a) classifica a administração do Governador Renato Casagrande até o momento?, 43% dos entrevistados avaliaram como ótima/boa. Eles foram seguidos por 39% que consideram regular. Apenas 17% classificaram como ruim/péssima a gestão do socialista.

COMO O (A) SR (A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE ATÉ O MOMENTO? O(A) SR (A) DIRIA QUE ELA ESTÁ SENDO:

Em Vitória, mais da metade dos eleitores votaram em Casagrande (51,3%) na última eleição. Ele teve quase o dobro dos votos do segundo colocado, o ex-deputado Carlos Manato, que na época disputou a eleição pelo PSL, partido de Bolsonaro. Manato recebeu 25,8% dos votos na Capital.

O questionário do Ibope também mostra que Casagrande possui melhor classificação entre pessoas de 45 a 54 anos: 50% de eleitores dessa faixa etária consideram a administração boa ou ótima até o momento.

Por outro lado, é entre grupos mais jovens que o governador possui a menor desaprovação. Apenas 6% dos jovens entre 16 e 24 anos responderam que a administração é ruim ou péssima.

Nos segmentos religiosos, o governo estadual é melhor avaliado entre católicos do que evangélicos: 47% dos católicos classificam a administração como boa ou ótima. Já entre os evangélicos, esse número cai para 40%. A maior parte desse segundo grupo (44%) avaliou a gestão como regular.

A administração de Casagrande também tem os melhores índices de aprovação entre pretos e pardos: 45% consideram a gestão boa ou ótima. Entre as pessoas brancas, apenas 37% avaliam da mesma forma.

APROVAÇÃO DE CASAGRANDE É MAIOR ENTRE APOIADORES DE LUCIANO REZENDE

O governo Casagrande é melhor avaliado entre aqueles que veem de forma positiva a administração do atual prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania). Luciano é da base aliada do governador e apoia Gandini como sucessor na prefeitura.

Do total de entrevistados que classificaram a gestão de Luciano como ótima ou boa, 61% viram da mesma forma a administração de Casagrande. Apenas 7% que analisam o mandato do atual prefeito de Vitória de forma positiva afirmaram que o governo Casagrande é ruim ou péssimo.