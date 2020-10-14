Ibope: Gandini cresce entre quem avalia Luciano bem. Coser lidera entre insatisfeitos
Eleições 2020
Ibope: Gandini cresce entre quem avalia Luciano bem. Coser lidera entre insatisfeitos
O ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), no entanto, também tem alto índice de rejeição. Entre os descontentes com a gestão do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), o segundo que mais se destaca é Lorenzo Pazolini (Republicanos)
João Coser (PT) e Fabrício Gandini (Cidadania) estão empatados com 22% na primeira pesquisa Ibope realizada nas eleições 2020 em VitóriaCrédito: Arte Geraldo Neto
A avaliação que os eleitores têm da administração do atual prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), mostra relação com as intenções de voto para as eleições municipais na Capital. Conforme pesquisa do Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta, entre aqueles que classificaram a administração de Luciano como "ótima" ou "boa", a maior parte, 34%, afirmou que votaria em Fabrício Gandini (Cidadania) se as eleições fossem hoje. João Coser foi o segundo mais citado, com 19%.
No recorte geral, no entanto, sem considerar a avaliação da administração municipal, Gandini e Coser estão rigorosamente empatados: cada um tem 22%.
Gandini é o nome apoiado oficialmente por Luciano Rezende. Os dois são do mesmo partido, aliados há anos, e Gandini chegou a compor o secretariado durante o atual mandato. Luciano já está no segundo mandato consecutivo e, assim, não pode disputar a reeleição.
Já o candidato mais citado entre os que consideram a gestão "ruim" ou "péssima" foi João Coser (PT), com 25%, seguido por Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 14%. Entre os que avaliaram a administração de Luciano "regular", a maior parte, que corresponde a 24%, disseram que votariam em João Coser.
Isso significa que entre os eleitores que podem desejar a mudança do grupo político da atual gestão, Coser e Pazolini são as principais escolhas, sendo que o primeiro tem como desafio o fato de também ser o nome com a maior rejeição, de 35% ao todo.
DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O (A) SENHOR (A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO
LUCIANO REZENDE? O(A) SR (A) ACHA QUE ELA ESTÁ SENDO:
A pesquisa traz um cruzamento, mostrando as respostas dos eleitores de cada candidato na disputa pela prefeitura.
ESCOLARIDADE
Na análise conforme a escolaridade, a principal escolha entre os eleitores que cursaram o ensino superior, nas intenções de voto para prefeito de Vitória, foi por Fabrício Gandini, enquanto o candidato João Coser aparece liderando como o mais mencionado entre aqueles que completaram somente o ensino fundamental.
Os dois apareceram empatados na primeira colocação, no levantamento geral sobre a intenção de voto estimulada, com 22% cada um. Depois deles, vem o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 10%.
Entre os entrevistados com ensino superior, Gandini teve a preferência de 27%, enquanto os eleitores que têm o ensino médio que o mencionaram foram 21%, e os do ensino fundamental, 14%. Com Coser foi registrado o inverso, já que ele é a principal escolha dos eleitores com ensino fundamental, com 26%. Também é o preferido entre aqueles com ensino médio, com 24%. Entre os com ensino superior foi a escolha de 20%.
Pazolini concentra 15% dos eleitores com ensino médio e 10% com ensino fundamental. Mas entre esses eleitores com a menor escolaridade, Neuzinha ainda recebeu mais menções, com 12%.
Analisando as intenções de voto de acordo com a renda familiar, João Coser aparece na frente entre aqueles que declararam receber até 1 salário mínimo, com 25% das menções. Depois dele vem Gandini, com 15%.
Os dois registram índices semelhantes conforme evoluem as faixas de renda, entre 20 e 25%. Entre os eleitores da outra ponta, com renda mais alta, acima de 5 salários mínimos de renda familiar, 24% responderam que votariam em Gandini, e 23% em Coser.
Já Pazolini registra os maiores índices entre os eleitores com renda familiar de 1 a 2 salários (15%), ou até 1 salário mínimo (13%).
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 11 e 12 de outubro, com 602 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?00783/2020.