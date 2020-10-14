Ibope: Gandini cresce entre quem avalia Luciano bem. Coser lidera entre insatisfeitos

João Coser (PT) e Fabrício Gandini (Cidadania) estão empatados com 22% na primeira pesquisa Ibope realizada nas eleições 2020 em Vitória Crédito: Arte Geraldo Neto

No recorte geral, no entanto, sem considerar a avaliação da administração municipal, Gandini e Coser estão rigorosamente empatados: cada um tem 22%.

Gandini é o nome apoiado oficialmente por Luciano Rezende. Os dois são do mesmo partido, aliados há anos, e Gandini chegou a compor o secretariado durante o atual mandato. Luciano já está no segundo mandato consecutivo e, assim, não pode disputar a reeleição.

Já o candidato mais citado entre os que consideram a gestão "ruim" ou "péssima" foi João Coser (PT), com 25%, seguido por Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 14%. Entre os que avaliaram a administração de Luciano "regular", a maior parte, que corresponde a 24%, disseram que votariam em João Coser.

Isso significa que entre os eleitores que podem desejar a mudança do grupo político da atual gestão, Coser e Pazolini são as principais escolhas, sendo que o primeiro tem como desafio o fato de também ser o nome com a maior rejeição, de 35% ao todo.

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O (A) SENHOR (A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO LUCIANO REZENDE? O(A) SR (A) ACHA QUE ELA ESTÁ SENDO:

A pesquisa traz um cruzamento, mostrando as respostas dos eleitores de cada candidato na disputa pela prefeitura.

ESCOLARIDADE

Na análise conforme a escolaridade, a principal escolha entre os eleitores que cursaram o ensino superior, nas intenções de voto para prefeito de Vitória, foi por Fabrício Gandini, enquanto o candidato João Coser aparece liderando como o mais mencionado entre aqueles que completaram somente o ensino fundamental.

Os dois apareceram empatados na primeira colocação, no levantamento geral sobre a intenção de voto estimulada, com 22% cada um. Depois deles, vem o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 10%.

Entre os entrevistados com ensino superior, Gandini teve a preferência de 27%, enquanto os eleitores que têm o ensino médio que o mencionaram foram 21%, e os do ensino fundamental, 14%. Com Coser foi registrado o inverso, já que ele é a principal escolha dos eleitores com ensino fundamental, com 26%. Também é o preferido entre aqueles com ensino médio, com 24%. Entre os com ensino superior foi a escolha de 20%.

Pazolini concentra 15% dos eleitores com ensino médio e 10% com ensino fundamental. Mas entre esses eleitores com a menor escolaridade, Neuzinha ainda recebeu mais menções, com 12%.

RENDA FAMILIAR

Analisando as intenções de voto de acordo com a renda familiar, João Coser aparece na frente entre aqueles que declararam receber até 1 salário mínimo, com 25% das menções. Depois dele vem Gandini, com 15%.

Os dois registram índices semelhantes conforme evoluem as faixas de renda, entre 20 e 25%. Entre os eleitores da outra ponta, com renda mais alta, acima de 5 salários mínimos de renda familiar, 24% responderam que votariam em Gandini, e 23% em Coser.

Já Pazolini registra os maiores índices entre os eleitores com renda familiar de 1 a 2 salários (15%), ou até 1 salário mínimo (13%).