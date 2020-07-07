Médico, Luciano Rezende tem imagem arranhada após protocolo para cloroquina

Luciano Rezende, prefeito de Vitória, é formado em medicina pela Ufes e tem pós-graduação em medicina esportiva Crédito: Reinaldo Carvalho/ALes

O prefeito de Vitória é aliado de primeira hora do governador Renato Casagrande (PSB) e a orientação da Secretaria estadual de Saúde para o tratamento da doença provocada pelo novo coronavírus não inclui os medicamentos, já que eles não possuem comprovação científica da sua eficácia e têm efeitos colaterais indesejados.

O governo do Estado não proíbe o uso da cloroquina ou da ivermectina, mas a secretaria não recomenda, seguindo as orientações de organizações internacionais como a Organização Mundial de Saúde (OMS). A Food and Drug Administration (FDA), agência federal do Departamento de Saúde dos Estados Unidos , também tem produzido diversos estudos a respeito do novo coronavírus e revogou a utilização emergencial da cloroquina.

Na última terça-feira (30), a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) emitiu um novo informe recomendando que a cloroquina não seja usada, devido à falta de benefício comprovado e ao potencial de toxicidade.

Quanto aos antiparasitários, como a ivermectina, a SBI disse que parecem ter ação contra a Covid-19 no laboratório, porém ainda não há comprovação de eficácia em seres humanos. Cinco entidades médicas do Estado também se manifestaram por meio de uma nota pública , alertando a população e profissionais de saúde dos riscos do uso destes medicamentos.

Pós-graduado em medicina esportiva, Luciano atuou em Olimpíadas e Pan-Americanos no controle do uso de drogas pelos atletas e foi secretário da Saúde do município (2003-2004). A figura do médico à frente do político, construída em mais de 20 anos, sai arranhada do episódio recente.

"Confesso que fiquei bastante desapontado e muito triste. Não esperava essa liberação. A Prefeitura de Vitória vinha tendo um posicionamento firme, com acompanhamento técnico científico, e de repente deu uma guinada dessa. Não concordo, e não sou só eu, vários infectologistas ficaram surpresos e discordam desta decisão que não tem qualquer embasamento científico", aponta o renomado infectologista Carlos Urbano.

A decisão de Luciano Rezende ocorre no momento em que políticos mudam o discurso diante da pressão da população para terem acesso a esses medicamentos. Em ano eleitoral, o uso da cloroquina tornou-se combustível político, alimentado pela desinformação nas redes sociais. Em Vitória, o prefeito quer emplacar Fabrício Gandini (Cidadania) como sucessor no comando da cidade.

Com a medida, a Capital alinhou-se a outras 21 prefeituras que solicitaram a cloroquina para os municípios, mesmo sem a comprovação científica de que dê resultado no tratamento da doença.

"As pessoas têm medo do que está acontecendo, e é claro que se alguém disser para elas que existe uma cura, principalmente um médico, elas vão tomar. O fato é que essas recomendações estão sendo feitas com base em experiências pessoais, e não em ensaios clínicos, o que qualquer cientista sabe que é necessário para comprovar a eficácia de um medicamento", ressalta a professora da Ufes e epidemiologista Ethel Maciel.

"É angustiante ver todas essas recomendações e o que está acontecendo no Estado. Não adianta mostrar uma pesquisa com o que eu disse ou o que outra pessoa disse. Não é assim que se faz ciência. Nenhum órgão sério em nenhum lugar no mundo está recomendando [o uso desses medicamentos]" Ethel Maciel - Professora da Ufes e epidemiologista

O infectologista Lauro Ferreira Pinto avalia como um erro a definição de protocolo para um município do uso de medicamentos sem evidência comprovada.

"Entendo que cada médico tenha o direito de prescrever fora da bula explicando que não tem evidência do uso do medicamento, porque é esse o caso, não há evidência. Mas acho um erro um protocolo para uma cidade na base do 'ouvi dizer'. Respeito o prefeito, acho uma pessoa séria, mas esperava mais dele" Lauro Ferreira Pinto - Médico infectologista

O médico chegou a entrar em contato com Luciano Rezende, posicionando-se contra a decisão. O prefeito disse que se tratava de um teste e que estava baseado em alguns estudos. A explicação, contudo, não convence especialistas da área.

"Mandei mensagem para o prefeito criticando, eu protestei. Ele disse que são estudos. Mas é preciso ter muita cautela. É mais prudente esperar quem está realmente pesquisando sobre isso do que sair usando medicamentos por aí. Não me parece sensato", opinou o infectologista.

Referência do novo coronavírus no país, a pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) Margareth Dalcomo vê com profundo desapontamento" a decisão do prefeito e que a grande maioria dos médicos, especialistas na área, tem se posicionado contra o uso da medicação no país.

"É uma decisão que tem uma utilização politizada sobre algo que deveria se pautar pelo campo científico e epidemiológico. Temos no Brasil poucos médicos advogando pelo uso da cloroquina. Médicos qualificados no assunto, da Sociedade Brasileira de Infectologia e Pneumologia, têm se manifestado totalmente contra esse tipo de decisão. Não há qualquer estudo científico, comprovado, que demonstre a existência de um remédio eficaz contra a Covid-19" Margareth Dalcomo - Pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz

LUCIANO REZENDE: "SEM POLITIZAÇÃO OU PRECONCEITO"

Procurado pela reportagem, Luciano Rezende não quis se manifestar. No Instagram, o prefeito afirmou que existem relatos pelo Brasil de resultados positivos e casuística que aponta que esse fenômeno deve ser estudado sem politização ou preconceito.

A secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa, informou que o protocolo foi baseado em vários estudos positivos obtidos no Brasil e que não obriga a utilização dos medicamentos por parte dos médicos.