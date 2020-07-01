Coronavírus: Vitória anuncia o uso de cloroquina e ivermectina

Os medicamentos ivermectina e cloroquina/hidroxicloroquina passarão a ser utilizados no tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação do novo coronavírus no município de Vitória. A informação foi formalizada no Diário Oficial da cidade nesta quarta-feira (1).
Além da Capital, Aracruz, Cariacica e Itapemirim também fazem o uso dos remédios. Nova Venécia e Colatina também anunciaram na última semana que vão incluir a cloroquina para tratamento da Covid-19.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), a atual gestão está acompanhando a evolução da pandemia da Covid-19 pelo Brasil e pelo mundo, e estuda todas as alternativas, buscando ações para diminuir o sofrimento e dar apoio à população, "fazendo com que a doença tenha um impacto menor".
O prefeito da cidade, Luciano Rezende, que também é médico, revelou que dentro do aspecto dos estudos realizados, a PMV tem uma ação com evidência científica e resultados em vários locais do Brasil, o que fez iniciar o tratamento precoce das pessoas com suspeita de coronavírus no município.
"Mesmo que haja controvérsias, o que é normal durante um período de pandemia, existe também a necessidade de agirmos rápido numa emergência sanitária. Esse protocolo de atendimento envolve o uso de medicações que estão sendo debatidas pelo País e, agora, na nossa rede, através de médicos voluntários, vamos iniciar a experiência com esse tipo de tratamento"
Com um tom otimista, o prefeito completou: "Este é mais um passo, além de todos aqueles que nós estamos fazendo, para que possamos sair disso o mais rápido possível. Vai passar! Vamos continuar juntos trabalhando com fé e com muito trabalho para podermos superar esse desafio", concluiu.