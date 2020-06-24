Ivermectina não tem eficácia comprovada contra o novo coronavírus e pode trazer riscos à saúde Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Médicos alertam para riscos da ivermectina no combate ao coronavírus

Todos querem que seja encontrado um remédio para prevenir ou curar a Covid-19. No entanto, atualmente, pesquisas e estudos têm sido realizados e divulgados ao mesmo tempo em que as pessoas anseiam pela solução  e as interpretações equivocadas podem gerar precipitações e riscos à saúde.

in vitro. Ou seja, em laboratório e em condições controladas, situação muito diferente do corpo humano. Agora, a aposta da vez é a ivermectina, utilizada há décadas no combate a vermes e parasitas, como sarna e piolho. Recentemente, um estudo australiano revelou que ela impediu a multiplicação do novo coronavírus . Ou seja, em laboratório e em condições controladas, situação muito diferente do corpo humano.

Apesar do contexto preliminar e incerto, a substância já chegou a ser defendida pelo deputado estadual Rafael Favatto (Patriota). Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (24), o médico defendeu o uso e indicou qual seria a forma adequada de tomar o medicamento a fim de prevenir os capixabas da Covid-19.

INCERTEZAS E RISCOS

Por se tratar de um remédio muito usado em casos de verminoses, a gastroenterologista e endoscopista Roseane Bicalho Assis tem familiaridade com a ivermectina e aponta os riscos da população seguir tal orientação. Em resumo, ela afirmou que utilizá-la de forma profilática não faz sentido.

"O próprio efeito colateral da ivermectina pode se confundir com a manifestação clínica da Covid-19. Em meio a uma pandemia, você tomar por conta própria um remédio pode induzir sintomas e confundir o diagnóstico, comprometendo também o tratamento" Roseane Bicalho Assis - Gastroenterologista e endoscopista

Além disso, ela informou que o remédio é contraindicado para crianças menores de cinco anos de idade e grávidas. Assim como ressaltou que a dose depende do peso do paciente. Aliás, a quantidade da substância necessária para combater o novo coronavírus é uma das incógnitas e dos riscos apontados pelo infectologista Carlos Urbano.

"Parece que para impedir a reprodução do coronavírus seria necessária uma dose muito mais alta que a usada normalmente para combater verminoses. Será que essa dose não vai ser tóxica? Ou o risco da ivermectina não vai ser maior que o do enfrentamento à Covid-19?" Carlos Urbano - Infectologista

Nesse sentido, o especialista afirma que é necessário aguardar. Precisamos esperar para ver se ela vai funcionar quando testada em humanos, qual a quantidade que precisará ser ministrada e quais os riscos ela trará à nossa saúde, explicou. Por enquanto, ninguém tem certeza, completou.

VENDA SEM RECEITA É CRIME

Diretor do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES), Leandro Passos esclareceu que os medicamentos devem cumprir uma série de requisitos, como ser seguro e não gerar dependência, para poderem ser vendidos sem receita nas farmácias  o que não é o caso da ivermectina.