A tosse é um dos sintomas da Covid-19 Crédito: Divulgação/Shutterstock

Your browser does not support the audio element. Covid-19 no ES: tosse, perda do paladar e olfato são os sintomas mais comuns

O secretário de saúde Nésio Fernandes apontou que há um padrão de sintomas entre os resultados da primeira e da segunda etapa do teste sorológico. "Tosse, perda do paladar e do olfato e fadiga foram os efeitos mais relatados pelos pacientes. O restultado dos testes também nos mostram que o quadro clínico de pacientes com a Covid-19 está relacionado a uma doença respiratória e com uma importante toma do estado geral e que também pode ter alteraração do trato gastro-intestinal", explicou.

Segundo os resultados da segunda fase do Inquérito Sorológico no Estado, 5,14% da população capixaba já foi infectada pelo vírus. Das pessoas entrevistadas, 39,7% disseram que tiveram tosse. Já 37,7% também afirmaram que sofreram perda da capacidade de sentir cheiro e sabor. Outros sintomas relatados foram a fadiga (31%), a febre (28%) e a dor muscular (28%).

Perfil segunda fase do Inquérito Sorológico: sintomas Crédito: Reprodução/Sesa

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.