Covid-19 no ES: tosse, perda do paladar e olfato são os sintomas mais comuns
Dentre os vários sintomas observados pelos pacientes infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo, tosse, perda do paladar e do olfato são os mais relatados por quem participou da 2ª etapa do Inquérito Sorológico do Estado, que teve seu resultado apresentado no início da tarde desta segunda-feira (01) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
O secretário de saúde Nésio Fernandes apontou que há um padrão de sintomas entre os resultados da primeira e da segunda etapa do teste sorológico. "Tosse, perda do paladar e do olfato e fadiga foram os efeitos mais relatados pelos pacientes. O restultado dos testes também nos mostram que o quadro clínico de pacientes com a Covid-19 está relacionado a uma doença respiratória e com uma importante toma do estado geral e que também pode ter alteraração do trato gastro-intestinal", explicou.
Segundo os resultados da segunda fase do Inquérito Sorológico no Estado, 5,14% da população capixaba já foi infectada pelo vírus. Das pessoas entrevistadas, 39,7% disseram que tiveram tosse. Já 37,7% também afirmaram que sofreram perda da capacidade de sentir cheiro e sabor. Outros sintomas relatados foram a fadiga (31%), a febre (28%) e a dor muscular (28%).
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.