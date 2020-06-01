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Coronavírus

Covid-19 no ES: tosse, perda do paladar e olfato são os sintomas mais comuns

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, o quadro clínico de pacientes com a Covid-19 está relacionado a uma doença respiratória e que se estende para o estado geral do paciente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 17:08

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 17:08

A tosse é um dos sintomas da Covid-19
A tosse é um dos sintomas da Covid-19 Crédito: Divulgação/Shutterstock
Covid-19 no ES: tosse, perda do paladar e olfato são os sintomas mais comuns
Dentre os vários sintomas observados pelos pacientes infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo, tosse, perda do paladar e do olfato são os mais relatados por quem participou da 2ª etapa do Inquérito Sorológico do Estado, que teve seu resultado apresentado no início da tarde desta segunda-feira (01) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).  
O secretário de saúde Nésio Fernandes apontou que há um padrão de sintomas entre os resultados da primeira e da segunda etapa do teste sorológico. "Tosse, perda do paladar e do olfato e fadiga foram os efeitos mais relatados pelos pacientes. O restultado dos testes também nos mostram que o quadro clínico de pacientes com a Covid-19 está relacionado a uma doença respiratória e com uma importante toma do estado geral e que também pode ter alteraração do trato gastro-intestinal", explicou.
Segundo os resultados da segunda fase do Inquérito Sorológico no Estado, 5,14% da população capixaba já foi infectada pelo vírus.  Das pessoas entrevistadas, 39,7% disseram que tiveram tosse.  Já 37,7% também afirmaram que sofreram perda da capacidade de sentir cheiro e sabor. Outros sintomas relatados foram a fadiga (31%), a febre (28%) e a dor muscular (28%).
Perfil segunda fase do Inquérito Sorológico: sintomas
Perfil segunda fase do Inquérito Sorológico: sintomas Crédito: Reprodução/Sesa

PREVINA-SE 

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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