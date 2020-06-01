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Novo decreto

Após lockdown, Boa Esperança libera reabertura do comércio

O decreto, que passa a valer a partir desta segunda-feira (1), estabelece horário de funcionamento para as atividades consideradas não essenciais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 10:23

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 10:23

Após lockdown, Boa Esperança libera reabertura do comércio
O comércio pode voltar a funcionar em horário específico a partir desta segunda-feira (1) Crédito: Prefeitura de Boa Esperança/Divulgação
Após 11 dias de suspensão do funcionamento do comércio durante o período de lockdown, palavra em inglês que significa confinamento, a Prefeitura de Boa Esperança, na Região Noroeste do Espírito Santo, autorizou a retomada das atividades consideradas não essenciais. O decreto, assinado pelo prefeito Lauro Vieira, passa a valer a partir desta segunda-feira (1).
De acordo com as recomendações, o retorno das atividades está liberado de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30 às 13h e no sábado, das 7h30 às 12h. No entanto, apesar da flexibilização das medidas no comércio local, os lojistas precisam adotar medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus, seguindo orientações do decreto municipal.
Com o novo decreto, estabelecimentos considerados essenciais, como farmácias, drogarias, distribuidores de gás e água, supermercados, padarias e outros, poderão funcionar sem restrições.

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Correspondentes bancários e lotéricas terão o funcionamento permitido de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Os estabelecimentos deverão organizar as filas na área externa, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 m. Já os caixas eletrônicos funcionarão normalmente até as 20h, inclusive aos sábados, domingos e feriados. No entanto,  o atendimento ao público continua proibido em todas as agências bancárias públicas e privadas do município.
A medida também prevê a liberação das feiras livres no município. As feiras acontecerão sempre às sextas-feiras, das 14h às 18h, respeitando as medidas de prevenção.

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Restaurantes, lanchonetes e similares poderão funcionar somente com delivery, que é o serviço de entrega em domicílio ou retirada no local. Neste último, os consumidores não poderão consumir os produtos nos estabelecimentos.
Eventos e atividades com a presença de público continuam suspensos, assim como templos religiosos que devem permanecer fechados.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Seguindo o novo decreto, para funcionar, os lojistas deverão adotar algumas medidas de prevenção contra o novo coronavírus.
Entre as medidas, estão disponibilizar equipamentos de proteção para os funcionários. Disponibilizar dispensers com álcool em gel 70% em pontos estratégicos, além de retirar objetos que possam promover a contaminação, como copos, toalhas e enfeites.
Os comerciantes devem também limitar a entrada de clientes no estabelecimento, evitando aglomeração de pessoas no interior das lojas.

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