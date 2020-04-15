Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

Declarado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o novo coronavírus já infectou milhões de pessoas em pelo menos 188 países. Reunimos nesta página dados importantes para compreender a dimensão da pandemia no Espírito Santo, no Brasil e no mundo.
As informações contidas nesta página são atualizadas pelo menos uma vez ao dia e partem de origens diferentes, como os boletins de casos divulgados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa).
CASOS POR BAIRROS
A Secretaria de Saúde do Estado passou a divulgar, a partir de 12 de abril, a lista de casos confirmados por bairro nos municípios do ES.
Para conferir como está a taxa de casos confirmados por 100 mil habitantes, basta selecionar o município que quer pesquisar.