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Pandemia

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

Os dados foram coletados a partir de relatórios da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 21:04

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 21:04

Declarado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o novo coronavírus já infectou milhões de pessoas em pelo menos 188 países. Reunimos nesta página dados importantes para compreender a dimensão da pandemia no Espírito Santo, no Brasil e no mundo
As informações contidas nesta página são atualizadas pelo menos uma vez ao dia e partem de origens diferentes, como os boletins de casos divulgados pelo Ministério da Saúde  e pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa).

CASOS POR BAIRROS

A Secretaria de Saúde do Estado passou a divulgar, a partir de 12 de abril, a lista de casos confirmados por bairro nos municípios do ES.  
> Veja número de casos e mortes por bairros.
> Veja número de casos e mortes por bairros.
Para conferir como está a taxa de casos confirmados por 100 mil habitantes, basta selecionar o município que quer pesquisar. 

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