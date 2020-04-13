Politização da pandemia enfraquece o combate ao novo coronavírus

Isso vale para o debate acalorado sobre a prescrição da cloroquina no Brasil. A ciência deve dar a última palavra, o que não significa descartar o seu uso. Não há nenhum especialista sério pregando que o medicamento não funciona, pelo contrário, os resultados promissores estão na ordem do dia. Mas ninguém pode ser irresponsável a ponto de colocar vidas em risco antes que seus benefícios sejam comprovados.