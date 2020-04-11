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Coronavírus

Mandetta: pessoas que descumprem isolamento serão as mesmas que vão se lamentar

Mandetta disse que a orientação de distanciamento social vale para todos os brasileiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 15:36

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 15:36

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Isac Nóbrega/PR
Após o presidente da República, Jair Bolsonaro, ir ao encontro de apoiadores durante visita ao hospital de campanha em Águas Lindas (GO), na manhã deste sábado (11), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que acompanhou a vistoria, disse que a orientação de distanciamento social vale para todos os brasileiros. O ministro afirmou ainda que as pessoas que descumprem o isolamento serão as mesmas que se lamentarão pelo coronavírus.
"Eu posso recomendar (a não aglomeração), não posso viver a vida das pessoas. As pessoas que fazem uma atitude dessa, hoje, daqui a pouco serão as mesmas que estão lamentando", disse Mandetta.
Questionado sobre o fato de Bolsonaro ter ido ao encontro das pessoas e se a recomendação vale para ele também, o ministro da Saúde se limitou a responder: "Vale para todos os brasileiros."
Após visitar a construção do hospital de campanha, Bolsonaro foi ao encontro de apoiadores que gritavam por ele. O presidente cumprimentou eleitores e tirou fotos.

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No início, ele estava usando máscara, mas, ao final, tirou a proteção e ficou com ela na mão esquerda.
Os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, acompanharam Bolsonaro, mas permaneceram de máscaras.
Ao ser indagado por que não acompanhou o presidente, Mandetta disse que segue as orientações de distanciamento social. "Eu procuro seguir uma lógica de não aglomeração", afirmou.

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