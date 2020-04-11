Santa Teresa registra três novos casos de contaminação de coronavírus

Santa Teresa: três novos casos de coronavírus foram registrados no município Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

O município de Santa Teresa registrou três novos casos de contaminação do novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde neste sábado (11). Com isso, o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 na cidade passa para quatro.

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Segundo a gerente de ações integradas da Secretaria de Saúde de Santa Teresa, Marielly Blank, os novos casos são de dois homens, um de 35 e outro de 49 anos, e uma mulher, de 34 anos. Apenas um deles já foi notificado pela Secretaria de Estado de Saúde e divulgado no último boletim epidemiológico.

Os dois homens, segundo o município, tem histórico de viagem. Já a mulher foi contaminada por meio de transmissão local, em contato com um dos pacientes contaminados. A Secretaria de Saúde informou que ela é familiar de um dos casos confirmados. Todos os pacientes estão em isolamento domiciliar.

DENTISTA INFECTADO

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