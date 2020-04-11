O município de Santa Teresa registrou três novos casos de contaminação do novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde neste sábado (11). Com isso, o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 na cidade passa para quatro.
Santa Teresa registra três novos casos de contaminação de coronavírus
Segundo a gerente de ações integradas da Secretaria de Saúde de Santa Teresa, Marielly Blank, os novos casos são de dois homens, um de 35 e outro de 49 anos, e uma mulher, de 34 anos. Apenas um deles já foi notificado pela Secretaria de Estado de Saúde e divulgado no último boletim epidemiológico.
Os dois homens, segundo o município, tem histórico de viagem. Já a mulher foi contaminada por meio de transmissão local, em contato com um dos pacientes contaminados. A Secretaria de Saúde informou que ela é familiar de um dos casos confirmados. Todos os pacientes estão em isolamento domiciliar.
DENTISTA INFECTADO
O primeiro caso diagnosticado com Covid-19 em Santa Teresa foi do dentista Henriky Breda Rafalski, no dia 24 de março. Ele apresentou sintomas da doença após uma viagem para o exterior, no início do mês.
Ao suspeitar que poderia ter sido infectado com o novo coronavírus, Henriky se isolou em casa. Pelas redes sociais, ele contou sobre o tratamento e pediu para que as pessoas tomassem cuidado. O dentista é considerado como um caso curado da Covid-19 no município de Santa Teresa.
CASOS DE CORONAVÍRUS NO ES
Já chega a 349 o número de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no Espírito Santo. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde na noite de sexta-feira (10), 95 casos foram confirmados no Estado só nas últimas 48 horas.
Vila Velha é o município com maior número de casos, com 100 pessoas infectadas. O Estado também já registra nove mortes pela Covid-19: duas em Vitória, duas em Vila Velha, três na Serra, uma em Linhares e uma em São Mateus.