Idoso de 82 anos é nona vítima devido ao coronavírus no ES

kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz

No boletim divulgado por volta das 17h30, a secretaria informou que pelo menos 349 pessoas foram infectadas até o momento, 49 casos a mais do que o boletim divulgado na última quinta-feira (9). Do total, 244 estão em isolamento residencial.

Segundo a Sesa, 56 pacientes estão internados. Deles, 39 ocupam quartos das unidades de terapia intensiva. Até agora, 41 pacientes foram curados da Covid-19.