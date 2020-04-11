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Morte no Estado

Idoso de 82 anos é nona vítima devido ao coronavírus no ES

Secretaria de Saúde confirmou o caso três horas depois de divulgar o boletim confirmando a oitava morte nesta sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 21:05

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 21:05

kit de diagnóstico para coronavírus
kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
Três horas depois de divulgar o boletim com o registro da oitava morte pelo novo coronavírus no Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) informou que o número subiu para nove nesta sexta-feira (10). Trata-se de um homem de 82 anos, morador da Serra, com comorbidade. 
No boletim divulgado por volta das 17h30, a secretaria informou que pelo menos 349 pessoas foram infectadas até o momento, 49 casos a mais do que o boletim divulgado na última quinta-feira (9). Do total, 244 estão em isolamento residencial.
Segundo a Sesa, 56 pacientes estão internados. Deles, 39 ocupam quartos das unidades de terapia intensiva. Até agora, 41 pacientes foram curados da Covid-19.
A oitava vítima trata-se de um idoso de 61 anos, que estava internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Ele apresentava um quadro de obesidade e também hipertensão.

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