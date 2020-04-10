Espírito Santo registra a oitava morte por coronavírus nesta sexta-feira

A oitava vítima de Covid-19 estava internada no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação/ Sesa

O Espírito Santo registrou, nesta sexta-feira (10), mais uma morte por coronavírus, totalizando oito óbitos até o momento. A confirmação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A vítima é um homem de 61 anos, que apresentava um quadro de obesidade e também hipertensão. Outras três mortes estão sendo investigadas no Estado.

O idoso estava internado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, há mais de uma semana e teve o óbito confirmado ainda na madrugada desta sexta.

O Estado ainda investiga outros três óbitos por Covid-19. A secretaria ainda informou que pelo menos 349 pessoas foram infectadas até o momento, 49 casos a mais do que o boletim divulgado na última quinta-feira (9). Do total, 244 estão em isolamento residencial.

Segundo a Sesa, 56 pacientes estão internados. Deste total, 39 ocupam quartos das unidades de terapia intensiva. Até o momento, 41 pacientes foram curados da Covid-19.