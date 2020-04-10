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Boletim da Sesa

Espírito Santo registra a oitava morte por coronavírus nesta sexta-feira

Secretaria de Saúde ainda investiga outros três óbitos por Covid-19. Número de infectados passou para 349 pessoas, 49 casos a mais do que o boletim divulgado na última quinta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 17:43

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 17:43

Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
A oitava vítima de Covid-19 estava internada no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação/ Sesa
O Espírito Santo registrou, nesta sexta-feira (10), mais uma morte por coronavírus, totalizando oito óbitos até o momento. A confirmação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A vítima é um homem de 61 anos, que apresentava um quadro de obesidade e também hipertensão. Outras três mortes estão sendo investigadas no Estado. 

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O idoso estava internado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, há mais de uma semana e teve o óbito confirmado ainda na madrugada desta sexta.
O Estado ainda investiga outros três óbitos por Covid-19. A secretaria ainda informou que pelo menos 349 pessoas foram infectadas até o momento, 49 casos a mais do que o boletim divulgado na última quinta-feira (9). Do total, 244 estão em isolamento residencial.

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Segundo a Sesa, 56 pacientes estão internados. Deste total, 39 ocupam quartos das unidades de terapia intensiva. Até o momento, 41 pacientes foram curados da Covid-19.
A oitava vítima do novo coronavírus foi sepultada na tarde desta sexta-feira em um cemitério da Serra, sem que houvesse cerimônia. 

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