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Coronavírus no Brasil

São Paulo chega perto de 500 mortes por coronavírus

Só nesta quinta-feira (9) foram contabilizadas 68 novas mortes. Do total de vítimas, 285 são homens e 211, mulheres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 17:33

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 17:33

Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado
Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado Crédito: Denisismagilov - stock.adobe.com
 O estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira (9) um total de 496 óbitos pelo novo coronavírus. No total, 7.480 casos da doença já foram confirmados.
Só nesta quinta (9) foram contabilizadas 68 novas mortes.
Do total de vítimas, 285 são homens e 211, mulheres.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Os casos fatais continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 82,2% das mortes.
O vírus avança no estado: 141 municípios notificaram pelo menos um caso confirmado da doença, e há no mínimo um óbito em 55 cidades.

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