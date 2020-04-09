São Paulo chega perto de 500 mortes por coronavírus

Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado Crédito: Denisismagilov - stock.adobe.com

O estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira (9) um total de 496 óbitos pelo novo coronavírus. No total, 7.480 casos da doença já foram confirmados.

Só nesta quinta (9) foram contabilizadas 68 novas mortes.

Do total de vítimas, 285 são homens e 211, mulheres.

Os casos fatais continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 82,2% das mortes.