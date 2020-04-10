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Covid-19

Coronavírus no ES: médicos podem prescrever cloroquina, diz CRM

Conselho Regional de Medicina alerta que, para o tratamento, as contraindicações do remédio devem ser levadas em consideração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 12:51

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 12:51

Instrução divulgada pelo Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo permite que médicos utilizem hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19 mas alerta para levar em consideração as contraindicações do remédio
Instrução divulgada pelo CRM-ES permite que médicos utilizem hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19 Crédito: Divulgação / CRM-ES
Diante do debate mundial sobre os benefícios da cloroquina no tratamento de pacientes contaminados pela Covid-19, o Conselho Regional de Medicina no Espírito Santo (CRM-ES) emitiu uma instrução para os médicos. No documento, a entidade afirma que os profissionais podem prescrever tratamento com a substância, mas alerta que devem ser levadas em consideração as contraindicações do remédio.
Na instrução, o CRM-ES considera o fato que pouquíssimos estudos científicos foram realizados para referenciar um tratamento padrão ouro para a Covid-19. Contudo, reconhece que, com alguns estudos respaldando o uso da hidroxicloroquina, os profissionais podem prescrever o tratamento com a substância. A entidade pondera, porém, que o médico leve em consideração as contraindicações e adote cuidados para minimizar possíveis efeitos colaterais.

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No comunicado, o Conselho se respalda em pontos do Código de Ética Médica. A entidade lembra que é direito do médico indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente, como cita o inciso II, do capítulo II.
Coronavírus no ES - médicos podem prescrever cloroquina, diz CRM
E menciona também o inciso II do capítulo I, em que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional, completa.

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Confira o texto da instrução na íntegra:
Diante da atual avalanche de informação e contrainformação a respeito de medicamentos para tratar a Covid-19, lembramos que é direito do médico indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente - Inciso II, Capitulo II, do Código de Ética Médica.
Portanto, considerando os pouquíssimos estudos científicos disponíveis para referenciar uma conduta terapêutica padrão ouro para a Covid-19, mas com alguns estudos respaldando o uso da hidroxicloroquina, o médico pode prescrever tratamento com essa substância, levando em consideração as contraindicações e adotando os cuidados para minimizar possíveis efeitos colaterais.
O alvo da atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional - Inciso II, Capítulo I, do Código de Ética Médica.

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