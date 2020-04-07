Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus no ES: cloroquina é usada nos pacientes internados em UTIs
Tratamento

Coronavírus no ES: cloroquina é usada nos pacientes internados em UTIs

Embora ainda sem muitas evidências sobre sua eficácia, medicamento tem sido uma das alternativas para casos de Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 06:00

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 06:00

Remédio
Dentro das opções de tratamento de pacientes com Covid-19 estão remédios à base de cloroquina Crédito: HeungSoon/Pixabay
A substância cloroquina, que provocou corrida às farmácias de pessoas supondo que poderiam se prevenir do novo coronavírus (Covid-19) com o produto, tem sido utilizada em pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, diz que esse é um dos recursos do tratamento dos infectados, tanto na rede pública quanto na particular. Ele também considera promissora uma nova técnica que utiliza plasma sanguíneo de curados em doentes. 
A cloroquina é, originalmente, indicada para tratamento de malária, lúpus e artrite, mas testes começaram a ser feitos, em vários locais, com pacientes com quadro mais crítico da Covid-19. O medicamento também é usado no Estado, associado a outros remédios, na tentativa de recuperar a condição clínica dos que estão internados, embora sua eficácia ainda não esteja absolutamente comprovada para o coronavírus. 

Veja Também

Estudo no AM vê benefício discreto no uso da cloroquina

'Cloroquina não evita a doença', diz Ministério da Saúde

No caso da primeira morte confirmada no Espírito Santo, por exemplo, o homem de 57 chegou a ser submetido ao tratamento, mas não surtiu o efeito esperado, aponta o secretário Nésio Fernandes.  Ainda assim, a cloroquina continua sendo uma das opções nos cuidados dirigidos aos pacientes. O Espírito Santo recebeu do Ministério da Saúde, na semana passada, 8 mil comprimidos de cloriquina. 
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declarou na última sexta-feira (3) que, mesmo sem estudos conclusivos,  o governo federal vai recomendar a ampliação do uso de cloroquina em pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. A recomendação de uso, segundo ele, também será estendida para pacientes com quadro grave - antes valia apenas para aqueles considerados críticos, internados em UTIs. Mandetta esclarece, no entanto, que a aplicação do remédio tem sido experimental. 

Veja Também

Coronavírus: Brasil testará tratamento com plasma

Um outro tratamento, considerado promissor pelo secretário Nésio Fernandes,  será experimentado na capital paulista. Os hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), vão testar o uso de plasma sanguíneo de pessoas já recuperadas da Covid-19 em pacientes que ainda têm a infecção. Para fazer o estudo em humanos, as instituições conseguiram autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e iniciaram a triagem nesta segunda-feira (6) de possíveis doadores de plasma.
Especialistas acreditam que o plasma de um indivíduo em recuperação pode ajudar um paciente doente por já conter anticorpos contra a infecção. "É uma técnica promissora, mas é preciso ter o mínimo de evidência para poder ser reproduzida em larga escala", explica Nésio Fernandes. 

Veja Também

OMS: África não será campo de testes para vacina contra coronavírus

Prefeitura de Ibiraçu confirma primeiro caso de coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados