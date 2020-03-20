Pacientes que usam Reuquinol não acham remédio em farmácias do ES

Coronavírus (covid-19) Crédito: CDC/ Unsplash

A sua procura cresceu tanto nas redes de farmácias tradicionais quanto nas de manipulação. No entanto, o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) , Luiz Carlos Cavalcanti, reforça que não há estudo conclusivo que comprova o uso desse medicamento para o tratamento da doença. Ele alerta ainda para que o medicamento não seja comprado sem recomendação médica, para o Reuquinol não faltar a pacientes que precisam continuar o tratamento de doenças com ele.



Atualmente, o medicamento é usado para pacientes que fazem tratamento de artrite, lúpus e doenças autoimunes. O profissional acrescenta que o medicamento pode trazer vários efeitos colaterais como perda da visão e lesões da medula óssea. O medicamento tem reações adversas e não tem garantia que pode prevenir o contágio, contou.

Anvisa alerta sobre uso de medicamentos hidroxicloroquina e cloroquina Crédito: Reprodução/Anvisa

A professora de química Talita Galvão usa o Reuquinol há sete anos para tratar um problema nas articulações. Ela teve dificuldade de encontrar o medicamento nas farmácias na Serra.

Tentei comprar em duas farmácias 24 horas em Laranjeiras e não tinha. Em outra o atendente disse que o estoque acabou em toda Grande Vitória. Em todos os estabelecimentos, eles relataram que o remédio acabou porque as pessoas estão comprando para combater o coronavírus. Somente em uma farmácia no Bairro de Fátima (Serra) consegui encontrar, relatou.

VENDA

Para tentar inibir a venda desse medicamento na farmácia, o CRF-ES pode punir farmacêuticos que venderem o medicamento sem receita médica, que podem receber desde advertência a suspensão do registro profissional.

O momento é de conscientizar as pessoas, mas outras medidas poderão ser tomadas. Precisamos controlar a venda do medicamento para que não falte a quem precisa. Algumas distribuidoras já pararam de ofertá-lo para as farmácias, esclareceu Cavalcanti.

O médico intensivista e professor de medicina Adenilton Rampinelli acrescenta que também não há recomendação do Ministério da Saúde contra o Covid-19 e aconselha que as pessoas não façam seu uso com esse objetivo. Para ele, a forma mais eficaz de prevenção continua sendo o isolamento, ou seja, evitar contato com o máximo de pessoas ficando em casa. "Diante de uma pandemia, o mais importante é a mudança de comportamento e aderir ao isolamento social, concluiu.

PESQUISA

Segundo Adenilton, estão sendo desenvolvidas pesquisas na China e na França que mostram o benefício da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes graves de Covid-19, mas ainda não há nada conclusivo sobre sua eficácia na prevenção e no tratamento desses pacientes.

O remédio é usado para o tratamento da malária desde os anos 1930. E também se mostrou eficaz contra a Sars, uma doença respiratória aguda que ocorreu no Oriente Médio. Mas não há nada conclusivo sobre sua eficácia contra a Covid-19, explicou.

Ele acrescentou que um estudo publicado por cientistas chineses na revista científica Nature mostra que o medicamento se mostrou capaz de inibir a infecção porque muda o PH da célula e evita que o vírus passe para outra.