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Efeito colateral

Aprovação do Bolsonaro volta ao pior nível com coronavírus e crise econômica

Pesquisa da XP/Ipespe mostra que avaliações positivas do atual governo voltaram a 30%. Levantamento ainda revela que 48% dos entrevistados acreditam que as medidas de Guedes estão no caminho errado

Publicado em 20 de Março de 2020 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 11:43
Coletiva à Imprensa do Presidente da República, Jair Bolsonaro e Ministros de Estado Crédito: Marcos Correa
O avanço do coronavírus no Brasil, as medidas lentas do país para conter a doença e o caos atual da economia brasileira têm reduzido a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que voltou ao pior patamar desde o início do mandato. 
Segundo pesquisa da XP/Ipespe, o índice de aprovação do atual mandatário brasileiro caiu quatro pontos percentuais. Neste mês, são 30% os que dizem considerar a administração ótima ou boa, contra 34% no levantamento de fevereiro. O novo patamar registrado é o mesmo observado em setembro do ano passado. O grupo dos que avaliam o governo como ruim ou péssimo se manteve estável em 36%.

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A pesquisa ouviu 1.000 pessoas em território nacional, de segunda a quarta-feira (16 a 18 de março), período em que se intensificaram os efeitos da crise provocada pela pandemia de coronavírus. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

Bolsonaro e o coronavírus

A alteração nas popularidade coincide com uma inversão na percepção sobre a condução da política econômica. Hoje, 48% dos entrevistados consideram que a economia está no caminho errado, contra 38% que veem a economia no caminho certo. Há um mês, eram 47% os que tinham visão positiva contra 40% com visão negativa.

CORONAVÍRUS

Os entrevistados foram questionados especificamente sobre a pandemia. As pessoas que estão com um pouco ou muito medo da doença passaram de 50% para 70% em um mês. Os que dizem não ter medo caíram de 49% para 28%.
Entre os entrevistados, 83% disseram já ter tomado medidas de prevenção e outros 9% dizem que pretendem tomar. Entre as medidas testadas, aumentar a frequência com que se lava as mãos é a mais lembrada (99%). O uso de álcool em gel é mencionado por 93%. A maioria das pessoas também pretende evitar eventos (89%), bares e restaurantes (88%), adiar viagens nacionais (77%) e internacionais (73%).
A atuação do ministro da Sáude, Luiz Mandetta, para esclarecer a população e evitar a propagação é vista como positiva por 56% dos entrevistados. A reação do governo federal é aprovada por 40%, enquanto as medidas para combater a disseminação e tratar infectados tem avaliação ótima ou boa de 41%. A ação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para fazer frente à crise é bem vista por 32% dos entrevistados.
Para o combate aos efeitos econômicos da crise, 61% preferem a adoção de medidas de estímulo, enquanto 24% acham que o Congresso deveria focar a aprovação da agenda anterior, das reformas administrativa e tributária.

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