Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Redondas e fofinhas, as panquecas ao estilo americano podem deixar o seu café do fim de semana ainda mais gostoso.
É só escolher a sua cobertura favorita para acompanhar o quitute: mel, pasta de amendoim, chantili, xarope de maple...não faltam gostosuras para incrementá-lo.
A seguir, HZ traz uma sugestão de dar água na boca: panqueca americana com creme de avelã e morangos frescos. Curtiu a ideia? Confira as instruções de preparo:
Panqueca americana
Ingredientes:
1 xicara (chá) de leite
2 ovos
2 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente
3 colheres (sopa) de açúcar
1 xicara e ½ (chá) de farinha de trigo
1 pitada de sal
1 colher (café) de fermento em pó
Manteiga para untar a frigideira
Creme de avelã
Morangos frescos para acompanhar
Modo de preparo:
- Coloque em um bowl os ovos, o leite, a manteiga em temperatura ambiente e o açúcar.
- Junte a farinha, a pitada de sal e o fermento. Mexa bem com a ajuda de um batedor de arame (fouet).
- Unte uma frigideira com óleo ou manteiga.
- Coloque uma pequena porção da massa formando um círculo. Deixe dourar e vire a panqueca para dourar também do outro lado.
- Sirva com creme de avelã e morangos frescos.