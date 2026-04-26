Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Redondas e fofinhas, as panquecas ao estilo americano podem deixar o seu café do fim de semana ainda mais gostoso.





É só escolher a sua cobertura favorita para acompanhar o quitute: mel, pasta de amendoim, chantili, xarope de maple...não faltam gostosuras para incrementá-lo.





A seguir, HZ traz uma sugestão de dar água na boca: panqueca americana com creme de avelã e morangos frescos. Curtiu a ideia? Confira as instruções de preparo: