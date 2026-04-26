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Café da manhã

Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo

Redondinha, macia e superfácil de fazer, a guloseima vai bem com diversos tipos de cobertura
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Abril de 2026 às 06:50

Panqueca americana
Panqueca americana Marca Renata

Redondas e fofinhas, as panquecas ao estilo americano podem deixar o seu café do fim de semana ainda mais gostoso. 


É só escolher a sua cobertura favorita para acompanhar o quitute: mel, pasta de amendoim, chantili, xarope de maple...não faltam gostosuras para incrementá-lo.


A seguir, HZ traz uma sugestão de dar água na boca: panqueca americana com creme de avelã e morangos frescos. Curtiu a ideia? Confira as instruções de preparo:

Panqueca americana

Ingredientes: 


1 xicara (chá) de leite

2 ovos

2 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente

3 colheres (sopa) de açúcar

1 xicara e ½ (chá) de farinha de trigo 

1 pitada de sal

1 colher (café) de fermento em pó

Manteiga para untar a frigideira

Creme de avelã

Morangos frescos para acompanhar


Modo de preparo:


  1. Coloque em um bowl os ovos, o leite, a manteiga em temperatura ambiente e o açúcar. 
  2. Junte a farinha, a pitada de sal e o fermento. Mexa bem com a ajuda de um batedor de arame (fouet).
  3. Unte uma frigideira com óleo ou manteiga. 
  4. Coloque uma pequena porção da massa formando um círculo. Deixe dourar e vire a panqueca para dourar também do outro lado.
  5. Sirva com creme de avelã e morangos frescos.

Fonte: Renata. 

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Panqueca de carne moída (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock)

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Imagem Edicase Brasil

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