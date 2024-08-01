Confira 6 receitas fáceis de panqueca americana

A panqueca americana é um prato delicioso que se popularizou no Brasil devido ao sabor e à facilidade de preparo. Originária do século XVIII, a receita nasceu nas colônias americanas e era conhecida como “bolo de enxada”.
Originalmente feita com farinha de trigo-sarraceno ou de milho, a massa conquistou o paladar do presidente americano Thomas Jefferson e se espalhou pelo mundo.
Comuns nos cafés da manhã, as panquecas americanas também são uma excelente pedida para o lanche da tarde. Preparadas de forma simples, podem ser servidas de diversas formas para incrementar o sabor.
Pensando nisso, separamos seis receitas de panquecas americanas. Confira!
PANQUECA AMERICANA SIMPLES
Ingredientes:
- 1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de açúcar
- 3 colheres de chá de fermento químico em pó
- 2 ovos batidos
- 1 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture. Em outro recipiente, coloque os ovos, a manteiga, o leite e mexa bem. Junte os ingredientes secos e os líquidos e misture. Por último, coloque o fermento químico e misture até obter uma consistência homogênea.
Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe até a panqueca começar a formar bolhas e vire cuidadosamente com uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa.
Dica: sirva com mel e frutas vermelhas.
PANQUECA AMERICANA DE MILHO
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de fubá
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 2 colheres de chá de fermento químico em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- 3/4 de xícara de chá deleite
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- 1 ovo
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o fubá, o açúcar mascavo, o fermento químico e misture bem. Adicione o leite, a manteiga, o ovo e o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Deixe descansar por 6 minutos. Depois, unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer.
Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe até a panqueca começar a formar bolhas e vire cuidadosamente com uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
PANQUECA AMERICANA COM CHIA
Ingredientes:
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de manteiga derretida
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de chá de fermento químico em pó
- 3/4 de xícara de chá de leite
- 2 colheres de chá de essência de baunilha
- 1 colher desopa de semente de chia
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o ovo e bata com um fouet até ficar homogêneo. Adicione o açúcar, a manteiga e misture. Acrescente a essência de baunilha, o sal, a farinha de trigo e mexa bem. Aos poucos, coloque o leite e misture até obter uma consistência homogênea. Junte a chia e o fermento químico e mexa para incorporar.
Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe a massa até começar a formar bolhas e vire cuidadosamente com uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
PANQUECA AMERICANA DE CHOCOLATE
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de chocolate em pó
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o leite, a manteiga e o ovo e misture. Acrescente o chocolate em pó, o açúcar, a farinha de trigo e o sal e mexa bem. Por último, coloque o fermento químico e misture até incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer.
Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe a panqueca até começar a formar bolhas e vire cuidadosamente com uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa.
Dica: sirva as panquecas com geleia.
PANQUECA AMERICANA COM IOGURTE
Ingredientes:
- 200 ml de iogurte
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- Raspas de 1 limão
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque o iogurte, os ovos, a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga, o sal e bata até formar um creme uniforme. Adicione as raspas de limão e o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após isso, unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer.
Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe a panqueca até começar a formar bolhas e vire delicadamente com a ajuda de uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.
PANQUECA AMERICANA DE AVEIA E BANANA
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 banana madura amassada
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 pitada de canela em pó
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, bata a aveia, a banana , os ovos, o leite de amêndoas, a essência de baunilha e a canela até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para misturar. Em seguida, unte uma frigideira com óleo de coco e aqueça em fogo médio.
Com uma concha, despeje um pouco da massa na frigideira e espalhe para formar um círculo. Cozinhe até formar bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva.