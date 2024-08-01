Culinária

Confira 6 receitas fáceis de panqueca americana

Aprenda a preparar versões deliciosas da guloseima para deixar o café da manhã especial
Portal Edicase

Publicado em 01 de Agosto de 2024 às 14:06

Imagem Edicase Brasil
Panqueca americana simples Crédito: Francesco83 | Shutterstock
panqueca americana é um prato delicioso que se popularizou no Brasil devido ao sabor e à facilidade de preparo. Originária do século XVIII, a receita nasceu nas colônias americanas e era conhecida como “bolo de enxada”.
Originalmente feita com farinha de trigo-sarraceno ou de milho, a massa conquistou o paladar do presidente americano Thomas Jefferson e se espalhou pelo mundo.
Comuns nos cafés da manhã, as panquecas americanas também são uma excelente pedida para o lanche da tarde. Preparadas de forma simples, podem ser servidas de diversas formas para incrementar o sabor.
Pensando nisso, separamos seis receitas de panquecas americanas. Confira!

PANQUECA AMERICANA SIMPLES

Ingredientes:

  • 1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo 
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 3 colheres de chá de fermento químico em pó
  • 2 ovos batidos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture. Em outro recipiente, coloque os ovos, a manteiga, o leite e mexa bem. Junte os ingredientes secos e os líquidos e misture. Por último, coloque o fermento químico e misture até obter uma consistência homogênea.
Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe até a panqueca começar a formar bolhas e vire cuidadosamente com uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. 
Dica: sirva com mel e frutas vermelhas.

PANQUECA AMERICANA DE MILHO

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de fubá
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 3/4 de xícara de chá deleite
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 1 ovo
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o fubá, o açúcar mascavo, o fermento químico e misture bem. Adicione o leite, a manteiga, o ovo e o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Deixe descansar por 6 minutos. Depois, unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. 
Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe até a panqueca começar a formar bolhas e vire cuidadosamente com uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida. 

PANQUECA AMERICANA COM CHIA 

Ingredientes:

  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de manteiga derretida
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • 3/4 de xícara de chá de leite
  • 2 colheres de chá de essência de baunilha
  • 1 colher desopa de semente de chia
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o ovo e bata com um fouet até ficar homogêneo. Adicione o açúcar, a manteiga e misture. Acrescente a essência de baunilha, o sal, a farinha de trigo e mexa bem. Aos poucos, coloque o leite e misture até obter uma consistência homogênea. Junte a chia e o fermento químico e mexa para incorporar. 
Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe a massa até começar a formar bolhas e vire cuidadosamente com uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida. 
Imagem Edicase Brasil
Panqueca americana de chocolate Crédito: zefirchik06 | Shutterstock

PANQUECA AMERICANA DE CHOCOLATE

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o leite, a manteiga e o ovo e misture. Acrescente o chocolate em pó, o açúcar, a farinha de trigo e o sal e mexa bem. Por último, coloque o fermento químico e misture até incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. 
Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe a panqueca até começar a formar bolhas e vire cuidadosamente com uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. 
Dica: sirva as panquecas com geleia.

PANQUECA AMERICANA COM IOGURTE 

Ingredientes:

  • 200 ml de iogurte
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • Raspas de 1 limão
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque o iogurte, os ovos, a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga, o sal e bata até formar um creme uniforme. Adicione as raspas de limão e o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após isso, unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer.
Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje no centro da frigideira até formar um círculo. Cozinhe a panqueca até começar a formar bolhas e vire delicadamente com a ajuda de uma espátula para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida. 

PANQUECA AMERICANA DE AVEIA E BANANA

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1 banana madura amassada
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 pitada de canela em pó
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata a aveia, a banana , os ovos, o leite de amêndoas, a essência de baunilha e a canela até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para misturar. Em seguida, unte uma frigideira com óleo de coco e aqueça em fogo médio.
Com uma concha, despeje um pouco da massa na frigideira e espalhe para formar um círculo. Cozinhe até formar bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva.

