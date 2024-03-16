De panqueca a smoothie: 5 receitas práticas para o café da manhã

O café da manhã é a refeição mais importante do dia, pois oferece os primeiros nutrientes ao organismo após longas horas em jejum. Além disso, uma alimentação saudável no período da manhã pode ajudar a melhorar a concentração e acelerar o metabolismo. Pensando nisso, separamos cinco receitas práticas para você preparar e começar bem o dia. Confira!
PANQUECA PROTEICA COM MORANGOS
Ingredientes:
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de aveia
- 1/4 de colher de sopa de fermento em pó
- 1 colher de sobremesa de óleo de coco
- 6 morangosfatiados
- Canela em pó a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos, a aveia, o fermento e a canela e misture bem até ficar homogêneo. Reserve. Unte uma frigideira com o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, despeje a massa com a ajuda de uma concha e espalhe. Doure a massa dos dois lados. Desligue o fogo e sirva a panqueca com os morangos.
PÃO INTEGRAL DE FRIGIDEIRA
Ingredientes:
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de água
- 4 colheres de sopa de farinha de trigo integral
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
- 2 colheres de sopa de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento, e misture até ficar homogêneo. Por último, adicione o fermento e mexa novamente. Reserve. Unte uma frigideira com o óleo de coco e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque a massa na frigideira, tampe a frigideira e aguarde dourar. Vire a massa e espere o outro lado dourar. Sirva em seguida.
SMOOTHIE DE FRUTAS VERMELHAS
Ingredientes:
- 3 morangos congelados
- 3 amoras congeladas
- 5 framboesas congeladas
- 100 ml de iogurte natural desnatado
- 1 colher de sopa de aveia
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque o iogurte, as amoras e as framboesas e bata até que as frutas fiquem trituradas. Em seguida, adicione os morangos e a aveia e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
VITAMINA DE AVEIA COM IOGURTE E CASTANHA-DO-PARÁ
Ingredientes:
- 1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará
- 100 ml de iogurte natural desnatado
- 1 colher de sobremesa de leite em pó desnatado
- 1 colher de sopa de aveia
- 1 colher de sopa de mel
- 1/2 xícara de chá de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Adicione o gelo e bata por mais 2 minutos. Sirva em seguida.
TOSTEX DE SEMENTES
Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de semente de chia
- 1 colher de sopa de semente de gergelim
- 2 colheres de sopa de semente de girassol
- 6 colheres de sopa de água
- Sal e orégano a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture todos os ingredientes e deixe descansar por 5 minutos. Depois, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a mistura na frigideira e doure. Depois, vire com cuidado para dourar do outro lado. Sirva em seguida.
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