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De panqueca a smoothie: 5 receitas práticas para o café da manhã

Veja como preparar opções rápidas, nutritivas e saborosas para sua primeira refeição do dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Março de 2024 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Panqueca proteica com morangos Crédito: 5 second Studio | Shutterstock
O café da manhã é a refeição mais importante do dia, pois oferece os primeiros nutrientes ao organismo após longas horas em jejum. Além disso, uma alimentação saudável no período da manhã pode ajudar a melhorar a concentração e acelerar o metabolismo. Pensando nisso, separamos cinco receitas práticas para você preparar e começar bem o dia. Confira!

PANQUECA PROTEICA COM MORANGOS

Ingredientes: 

  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de aveia
  • 1/4 de colher de sopa de fermento em pó
  • 1 colher de sobremesa de óleo de coco
  • 6 morangosfatiados
  • Canela em pó a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos, a aveia, o fermento e a canela e misture bem até ficar homogêneo. Reserve. Unte uma frigideira com o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, despeje a massa com a ajuda de uma concha e espalhe. Doure a massa dos dois lados. Desligue o fogo e sirva a panqueca com os morangos. 

PÃO INTEGRAL DE FRIGIDEIRA

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de água
  • 4 colheres de sopa de farinha de trigo integral
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 2 colheres de sopa de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento, e misture até ficar homogêneo. Por último, adicione o fermento e mexa novamente. Reserve. Unte uma frigideira com o óleo de coco e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque a massa na frigideira, tampe a frigideira e aguarde dourar. Vire a massa e espere o outro lado dourar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Smoothie de frutas vermelhas Crédito: soul_studio | Shutterstock

SMOOTHIE DE FRUTAS VERMELHAS

Ingredientes:

  • 3 morangos congelados
  • 3 amoras congeladas
  • 5 framboesas congeladas
  • 100 ml de iogurte natural desnatado
  • 1 colher de sopa de aveia

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque o iogurte, as amoras e as framboesas e bata até que as frutas fiquem trituradas. Em seguida, adicione os morangos e a aveia e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

VITAMINA DE AVEIA COM IOGURTE E CASTANHA-DO-PARÁ

Ingredientes:

  • 1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará
  • 100 ml de iogurte natural desnatado
  • 1 colher de sobremesa de leite em pó desnatado
  • 1 colher de sopa de aveia
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Adicione o gelo e bata por mais 2 minutos. Sirva em seguida.

TOSTEX DE SEMENTES

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de semente de chia
  • 1 colher de sopa de semente de gergelim
  • 2 colheres de sopa de semente de girassol
  • 6 colheres de sopa de água
  • Sal e orégano a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture todos os ingredientes e deixe descansar por 5 minutos. Depois, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a mistura na frigideira e doure. Depois, vire com cuidado para dourar do outro lado. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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