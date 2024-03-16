De panqueca a smoothie: 5 receitas práticas para o café da manhã

Panqueca proteica com morangos Crédito: 5 second Studio | Shutterstock

O café da manhã é a refeição mais importante do dia, pois oferece os primeiros nutrientes ao organismo após longas horas em jejum. Além disso, uma alimentação saudável no período da manhã pode ajudar a melhorar a concentração e acelerar o metabolismo. Pensando nisso, separamos cinco receitas práticas para você preparar e começar bem o dia. Confira!

PANQUECA PROTEICA COM MORANGOS

Ingredientes:

2 ovos

2 colheres de sopa de aveia

1/4 de colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sobremesa de óleo de coco

6 morangosfatiados

Canela em pó a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos, a aveia, o fermento e a canela e misture bem até ficar homogêneo. Reserve. Unte uma frigideira com o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, despeje a massa com a ajuda de uma concha e espalhe. Doure a massa dos dois lados. Desligue o fogo e sirva a panqueca com os morangos.

PÃO INTEGRAL DE FRIGIDEIRA

Ingredientes:

2 ovos

2 colheres de sopa de água

4 colheres de sopa de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de óleo de coco

2 colheres de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento, e misture até ficar homogêneo. Por último, adicione o fermento e mexa novamente. Reserve. Unte uma frigideira com o óleo de coco e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque a massa na frigideira, tampe a frigideira e aguarde dourar. Vire a massa e espere o outro lado dourar. Sirva em seguida.

Smoothie de frutas vermelhas Crédito: soul_studio | Shutterstock

SMOOTHIE DE FRUTAS VERMELHAS

Ingredientes:

3 morangos congelados

3 amoras congeladas

5 framboesas congeladas

100 ml de iogurte natural desnatado

1 colher de sopa de aveia

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque o iogurte, as amoras e as framboesas e bata até que as frutas fiquem trituradas. Em seguida, adicione os morangos e a aveia e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

VITAMINA DE AVEIA COM IOGURTE E CASTANHA-DO-PARÁ

Ingredientes:

1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará

100 ml de iogurte natural desnatado

1 colher de sobremesa de leite em pó desnatado

1 colher de sopa de aveia

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Adicione o gelo e bata por mais 2 minutos. Sirva em seguida.

TOSTEX DE SEMENTES

Ingredientes:

2 colheres de sopa de semente de chia

1 colher de sopa de semente de gergelim

2 colheres de sopa de semente de girassol

6 colheres de sopa de água

Sal e orégano a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture todos os ingredientes e deixe descansar por 5 minutos. Depois, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a mistura na frigideira e doure. Depois, vire com cuidado para dourar do outro lado. Sirva em seguida.