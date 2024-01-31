Aprenda três receitas de panqueca simples e irresistíveis

As panquecas, com sua textura macia e sabor reconfortante, conquistam paladares ao redor do mundo. Sua versatilidade é uma das maiores virtudes, pois podem ser combinadas com uma infinidade de ingredientes.
Além disso, sua preparação é tão simples quanto gratificante, tornando-as uma escolha ideal para um almoço rápido e delicioso. A seguir, confira três receitas deliciosas de panqueca!
PANQUECA DE FRANGO AO MOLHO BRANCO
Ingredientes:
Massa:
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 ovos
- 2 xícaras de chá de leite
- Azeite para untar
Molho:
- 240 ml de leite
- 1 1/2 colher de sopa de amido de milho
- 200 ml de creme de leite
- Orégano e sal a gosto
Recheio:
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho amassado
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa:
Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira redonda com azeite. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e depois vire do outro lado. Repita o procedimento com toda a massa e reserve.
Molho:
Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite. Leve ao fogo médio e adicione o orégano, mexendo até engrossar. Em seguida, retire do fogo, tempere com sal, adicione o creme de leite e misture.
Recheio:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue por 2 minutos. Junte o alho e cozinhe até dourar. Acrescente o frango desfiado, tempere com cebolinha, sal e pimenta-do-reino. Refogue até dourar.
Montagem:
Recheie as panquecas com o frango e enrole. Coloque todas as panquecas em uma forma untada com azeite. Leve ao forno médio por 10 minutos. Em seguida, despeje o molho branco e salpique queijo ralado. Sirva em seguida.
PANQUECA DE RICOTA COM ESPINAFRE
Ingredientes:
Massa:
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 240 ml deleite integral
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 2 ovos
- 1 colher de café de sal
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 colher de sopa de queijo ralado
- Azeite para untar
Recheio:
- 250g de ricota
- 1 maço de espinafre
- 1 colher de café de noz-moscada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Massa:
Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira redonda com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e depois vire do outro lado. Repita o procedimento com toda a massa e reserve.
Recheio:
Limpe o maço de espinafre e separe as folhas. Em um recipiente, tempere a ricota com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Em uma panela, cubra o espinafre com água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio para cozinhar por cinco minutos. Escorra, pique com a faca, adicione à ricota temperada e misture bem.
Montagem:
Recheie as panquecas e enrole. Coloque todas as panquecas em uma forma untada com azeite. Leve ao forno médio por 10 minutos. Sirva em seguida.
PANQUECA AMERICANA DE CHOCOLATE COM GANACHE
Ingredientes:
Massa:
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 2 colheres de sobremesa de fermento
- 1/2 xícara de chá de leite integral
- 2 ovos batidos
- 3 colheres de sopa de chocolate em pó
- 2 colheres de sopa de margarina
Calda:
- 150 g de chocolate ao leite picado
- 200 ml de creme de leite
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento e o chocolate. Em seguida, acrescente os ovos, o leite e misture bem. Unte uma frigideira redonda com a margarina. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e depois vire do outro lado. Repita a procedimento com toda a massa e reserve.
Em um recipiente, coloque o chocolate e o creme de leite. Leve ao micro-ondas para derreter. Misture bem até que o creme fique liso. Após, sirva o creme de chocolate sobre as panquecas.