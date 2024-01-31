Doces e salgadas

Aprenda três receitas de panqueca simples e irresistíveis

Alimento é versátil e conquista paladares ao redor do mundo com sua textura macia e sabor reconfortante
Portal Edicase

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Panqueca de frango com molho branco Crédito: Mauricio Sanches do Prado | Shutterstock
As panquecas, com sua textura macia e sabor reconfortante, conquistam paladares ao redor do mundo. Sua versatilidade é uma das maiores virtudes, pois podem ser combinadas com uma infinidade de ingredientes.
Além disso, sua preparação é tão simples quanto gratificante, tornando-as uma escolha ideal para um almoço rápido e delicioso. A seguir, confira três receitas deliciosas de panqueca!

PANQUECA DE FRANGO AO MOLHO BRANCO

Ingredientes:

Massa:

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 2 xícaras de chá de leite
  • Azeite para untar

Molho:

  • 240 ml de leite
  • 1 1/2 colher de sopa de amido de milho
  • 200 ml de creme de leite
  • Orégano e sal a gosto

Recheio:

  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Massa:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira redonda com azeite. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e depois vire do outro lado. Repita o procedimento com toda a massa e reserve.

Molho:

Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite. Leve ao fogo médio e adicione o orégano, mexendo até engrossar. Em seguida, retire do fogo, tempere com sal, adicione o creme de leite e misture.

Recheio:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue por 2 minutos. Junte o alho e cozinhe até dourar. Acrescente o frango desfiado, tempere com cebolinha, sal e pimenta-do-reino. Refogue até dourar.

Montagem:

Recheie as panquecas com o frango e enrole. Coloque todas as panquecas em uma forma untada com azeite. Leve ao forno médio por 10 minutos. Em seguida, despeje o molho branco e salpique queijo ralado. Sirva em seguida.

PANQUECA DE RICOTA COM ESPINAFRE

Ingredientes:

Massa:

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 240 ml deleite integral
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 2 ovos
  • 1 colher de café de sal
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1 colher de sopa de queijo ralado
  • Azeite para untar

Recheio:

  • 250g de ricota
  • 1 maço de espinafre
  • 1 colher de café de noz-moscada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Massa:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira redonda com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e depois vire do outro lado. Repita o procedimento com toda a massa e reserve.

Recheio:

Limpe o maço de espinafre e separe as folhas. Em um recipiente, tempere a ricota com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Em uma panela, cubra o espinafre com água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio para cozinhar por cinco minutos. Escorra, pique com a faca, adicione à ricota temperada e misture bem.

Montagem:

Recheie as panquecas e enrole. Coloque todas as panquecas em uma forma untada com azeite. Leve ao forno médio por 10 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Panqueca americana de chocolate com ganache Crédito: Olyina V | Shutterstock

PANQUECA AMERICANA DE CHOCOLATE COM GANACHE

Ingredientes:

Massa:

  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 2 colheres de sobremesa de fermento
  • 1/2 xícara de chá de leite integral
  • 2 ovos batidos
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 2 colheres de sopa de margarina

Calda:

  • 150 g de chocolate ao leite picado
  • 200 ml de creme de leite

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento e o chocolate. Em seguida, acrescente os ovos, o leite e misture bem. Unte uma frigideira redonda com a margarina. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e depois vire do outro lado. Repita a procedimento com toda a massa e reserve.
Em um recipiente, coloque o chocolate e o creme de leite. Leve ao micro-ondas para derreter. Misture bem até que o creme fique liso. Após, sirva o creme de chocolate sobre as panquecas.

Veja Também

Dadinho de tapioca com goiabada: veja receita em vídeo do petisco

Conheça seis receitas tradicionais da culinária portuguesa

Paçoca gelada: confira receita de pavê para o fim de semana

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

