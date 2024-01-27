Paçoca gelada: confira receita de pavê para o fim de semana

Vai uma paçoca gelada aí? Se você ama esse doce de amendoim, vai curtir a receita que HZ traz em detalhes logo abaixo.

É a paçoca gelada, sobremesa muito parecida com o pavê de amendoim que conhecemos, mas com um visual bem interessante.

Então, se você ainda não escolheu o doce que vai preparar no fim de semana e busca uma receitinha fácil e deliciosa, acompanhe nosso passo a passo.

PAÇOCA GELADA

A paçoca gelada é finalizada com chantili Crédito: Yoki/Divulgação

Ingredientes:

1 lata de leite condensado (395g)

2 caixinhas de creme de leite



1 pote de paçoquinha rolha (352g)



1 colher (sobremesa) de margarina sem sal



1 pacote de chantili em pó (50g)



2 xícaras (chá) de leite



2 pacotes de biscoito champanhe

Modo de preparo:

Esmague bem as paçoquinhas. Em uma panela, misture o leite condensado, a paçoquinha e a margarina e ferva até engrossar.

Desligue o fogo e acrescente o creme de leite.

Forre um refratário com biscoitos tipo champanhe levemente umedecidos com leite.

Despeje o creme de paçoca e faça camadas intercalando os biscoitos com o creme.

Acrescente o chantili batido conforme instruções da embalagem.

Decore com paçoquinhas esfareladas e/ou inteiras.

Antes de servir, leve à geladeira para firmar.



Rendimento: 18 porções

Tempo médio de preparo: 40 minutos

Nível: fácil

Fonte: Yoki

