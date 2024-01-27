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Paçoca gelada: confira receita de pavê para o fim de semana

Se você ama esse clássico docinho de amendoim, não deixe de conferir o passo a passo da preparação sugerida pelo HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Janeiro de 2024 às 08:00

Vai uma paçoca gelada aí? Se você ama esse doce de amendoim, vai curtir a receita que HZ traz em detalhes logo abaixo.
É a paçoca gelada, sobremesa muito parecida com o pavê de amendoim que conhecemos, mas com um visual bem interessante.
Então, se você ainda não escolheu o doce que vai preparar no fim de semana e busca uma receitinha fácil e deliciosa, acompanhe nosso passo a passo.  

PAÇOCA GELADA

Paçoca gelada
A paçoca gelada é finalizada com chantili Crédito: Yoki/Divulgação

Ingredientes: 

  • 1 lata de leite condensado (395g)
  • 2 caixinhas de creme de leite
  • 1 pote de paçoquinha rolha (352g)
  • 1 colher (sobremesa) de margarina sem sal
  • 1 pacote de chantili em pó (50g)
  • 2 xícaras (chá) de leite
  • 2 pacotes de biscoito champanhe

Modo de preparo:

  1. Esmague bem as paçoquinhas.
  2. Em uma panela, misture o leite condensado, a paçoquinha e a margarina e ferva até engrossar.
  3. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite.
  4. Forre um refratário com biscoitos tipo champanhe levemente umedecidos com leite.
  5. Despeje o creme de paçoca e faça camadas intercalando os biscoitos com o creme.
  6. Acrescente o chantili batido conforme instruções da embalagem.
  7. Decore com paçoquinhas esfareladas e/ou inteiras.
  8. Antes de servir, leve à geladeira para firmar.
Rendimento: 18 porções
Tempo médio de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Fonte: Yoki 
Confira outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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