Paçoca gelada: confira receita de pavê para o fim de semana

Vai uma paçoca gelada aí? Se você ama esse doce de amendoim, vai curtir a receita que HZ traz em detalhes logo abaixo.
É a paçoca gelada, sobremesa muito parecida com o pavê de amendoim que conhecemos, mas com um visual bem interessante.
Então, se você ainda não escolheu o doce que vai preparar no fim de semana e busca uma receitinha fácil e deliciosa, acompanhe nosso passo a passo.
PAÇOCA GELADA
Ingredientes:
- 1 lata de leite condensado (395g)
- 2 caixinhas de creme de leite
- 1 pote de paçoquinha rolha (352g)
- 1 colher (sobremesa) de margarina sem sal
- 1 pacote de chantili em pó (50g)
- 2 xícaras (chá) de leite
- 2 pacotes de biscoito champanhe
Modo de preparo:
- Esmague bem as paçoquinhas.
- Em uma panela, misture o leite condensado, a paçoquinha e a margarina e ferva até engrossar.
- Desligue o fogo e acrescente o creme de leite.
- Forre um refratário com biscoitos tipo champanhe levemente umedecidos com leite.
- Despeje o creme de paçoca e faça camadas intercalando os biscoitos com o creme.
- Acrescente o chantili batido conforme instruções da embalagem.
- Decore com paçoquinhas esfareladas e/ou inteiras.
- Antes de servir, leve à geladeira para firmar.
Rendimento: 18 porções
Tempo médio de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Fonte: Yoki
Tempo médio de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Fonte: Yoki
Confira outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.