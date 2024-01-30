Dadinho de tapioca com goiabada: veja receita em vídeo do petisco

Petisco muito fácil de fazer, o dadinho de tapioca merece a fama que tem!

Na receita, a simplicidade dos ingredientes contrasta com a complexidade de sabores, fazendo dessa versão que mostro no vídeo acima, com goiabada, uma verdadeira joia.

A tapioca, derivada da mandioca, é uma matéria-prima bastante versátil na culinária brasileira, e o dadinho é apenas uma das inúmeras receitas que ela nos possibilita.

Meu dadinho fica crocante por fora, leve e aerado por dentro, com uma harmonia irresistível de doce e salgado. Além disso, é uma preparação que rende bastante. Por isso, é ideal para ter sempre no congelador e fritar quando quiser.

DADINHO DE TAPIOCA COM GOIABADA CREMOSA

Ingredientes:

300g de farinha de tapioca granulada

300g de queijo coalho ralado



600ml de leite integral



150g de goiabada



Sal e pimenta-do-reino a gosto

