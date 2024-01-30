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Dadinho de tapioca com goiabada: veja receita em vídeo do petisco

Irresistível e simples de preparar, o quitute é uma boa pedida para ter em casa, no congelador, para fritar quando quiser

Públicado em 

30 jan 2024 às 15:40
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Petisco muito fácil de fazer, o dadinho de tapioca merece a fama que tem!
Na receita, a simplicidade dos ingredientes contrasta com a complexidade de sabores, fazendo dessa versão que mostro no vídeo acima, com goiabada, uma verdadeira joia. 
A tapioca, derivada da mandioca, é uma matéria-prima bastante versátil na culinária brasileira, e o dadinho é apenas uma das inúmeras receitas que ela nos possibilita.
Meu dadinho fica crocante por fora, leve e aerado por dentro, com uma harmonia irresistível de doce e salgado. Além disso, é uma preparação que rende bastante. Por isso, é ideal para ter sempre no congelador e fritar quando quiser. 

DADINHO DE TAPIOCA COM GOIABADA CREMOSA 

Ingredientes: 

  • 300g de farinha de tapioca granulada
  • 300g de queijo coalho ralado
  • 600ml de leite integral
  • 150g de goiabada
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
Dadinho de tapioca com goiabada cremosa, por Pedro Kucht
Dadinho de tapioca é uma joia da culinária brasileira contemporânea Crédito: Hugo Boniolo

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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