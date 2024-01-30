Dadinho de tapioca com goiabada: veja receita em vídeo do petisco

Petisco muito fácil de fazer, o dadinho de tapioca merece a fama que tem!
Na receita, a simplicidade dos ingredientes contrasta com a complexidade de sabores, fazendo dessa versão que mostro no vídeo acima, com goiabada, uma verdadeira joia.
A tapioca, derivada da mandioca, é uma matéria-prima bastante versátil na culinária brasileira, e o dadinho é apenas uma das inúmeras receitas que ela nos possibilita.
Meu dadinho fica crocante por fora, leve e aerado por dentro, com uma harmonia irresistível de doce e salgado. Além disso, é uma preparação que rende bastante. Por isso, é ideal para ter sempre no congelador e fritar quando quiser.
DADINHO DE TAPIOCA COM GOIABADA CREMOSA
Ingredientes:
- 300g de farinha de tapioca granulada
- 300g de queijo coalho ralado
- 600ml de leite integral
- 150g de goiabada
- Sal e pimenta-do-reino a gosto