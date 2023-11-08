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Vídeo: o que são vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais

Entenda as características e as diferenças entre essas versões da bebida, que viraram tendência e ganham um espaço cada vez maior no mercado

Públicado em 

08 nov 2023 às 10:42
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Vídeo: o que são vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais
Vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais são produzidos de forma sustentável Crédito: Shutterstock
O mercado de produtos orgânicos, veganos e naturais está em evidência e cresce a cada dia. No mundo vinícola não é diferente: os vinhos orgânicos, naturais e biodinâmicos, elaborados de maneira mais sustentável e com menor intervenção química do que os convencionais, estão em evidência no universo da bebida. 
No vídeo abaixo, explico as características e as diferenças entre esses tipos de vinho. Assista: 

VINHOS ORGÂNICOS

Os vinhos orgânicos são produzidos a partir de uvas cultivadas sem o uso de pesticidas sintéticos ou fertilizantes químicos. Normalmente, são utilizados no cultivo fertilizantes orgânicos e compostos naturais. A produção deve seguir as normas agrícolas de cada país para o receber o selo de produto orgânico. São uma boa opção para quem busca produtos mais naturais e sustentáveis.

VINHOS VEGANOS

Os veganos, por sua vez, são vinhos produzidos sem o uso de insumos de origem animal em qualquer fase do processo de vinificação. Isso significa que componentes como clarificantes à base de gelatina e de ovos, comumente utilizados na fabricação da bebida, não podem estar presentes na composição. Em vez disso, os produtores de vinhos veganos recorrem a métodos alternativos de clarificação, como o uso de argila, por exemplo, para que possam atender à crescente demanda desse mercado.

VINHOS BIODINÂMICOS

Os vinhos biodinâmicos são elaborados seguindo os princípios da agricultura biodinâmica, que é uma abordagem agrícola holística e autossustentável. Essa prática vai além do cultivo orgânico e leva em conta até aspectos espirituais e cósmicos, como a observação dos ciclos lunares e a promoção da biodiversidade. Nesse sistema, vinhas são cultivadas de forma integrada com o ambiente, com foco na saúde do solo e no equilíbrio natural. 

VINHOS NATURAIS

Já os vinhos naturais são feitos com uvas cultivadas de forma orgânica ou biodinâmica, mas diferem dos vinhos orgânicos no processo de vinificação. Os naturais e biodinâmicos são produzidos somente com as leveduras da própria uva e do ambiente, com a menor interferência possível do viticultor. Isso resulta em vinhos que expressam melhor as características da uva e do terroir de onde vieram. Lembrando que, como os vinhos naturais não têm uma regulamentação oficial para o uso do nome, podem variar bastante quanto a estabilidade e sabor.

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Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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