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Lanche prático

Conheça cinco receitas de crepe fáceis de fazer

Saiba como preparar opções doces e salgadas desse prato de origem francesa que conquistou paladares no mundo inteiro
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Fevereiro de 2024 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Crepe de chocolate com morango Crédito: henrique ferrera | Shutterstock
Originários da culinária francesa, os crepes tornaram-se uma opção adorada por sua simplicidade e sabor refinado.
Essa iguaria, conhecida pela textura leve e flexibilidade de recheios, tornou-se uma tradição culinária em muitos lares. A magia do crepe reside na simplicidade de preparo, permitindo que até mesmo os cozinheiros menos experientes se aventurem na cozinha.
A seguir, confira cinco opções de crepes fáceis e saborosos para você fazer em casa!

CREPE DE CHOCOLATE COM MORANGO

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 ovo
  • 200 ml de leite
  • 200 g de chocolate ao leite picado
  • 2 xícaras de chá de morango fatiado
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata a farinha de trigo, o ovo e o leite até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino. Doure a massa dos dois lados. Coloque os morangos fatiados e o chocolate sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.

CREPE DE QUEIJO E PRESUNTO

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 100 g de queijo muçarela ralado
  • 100 g de presunto fatiado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, os ovos, o leite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino.
Doure a massa dos dois lados. Acrescente o queijo e o presunto sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Crepe de queijo com espinafre  Crédito: NoirChocolate | Shutterstock

CREPE DE QUEIJO COM ESPINAFRE

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de queijo feta picado
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o espinafre até murchar. Tempere com sal e reserve. Em um recipiente, misture a farinha de trigo, os ovos, o leite e o sal até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer, adicione um pouco de massa e espalhe para formar uma camada fina.
Cozinhe até a massa ficar firme, vire e cozinhe do outro lado. Adicione o queijo feta e folhas de espinafre sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.

CREPE DE FRANGO COM COGUMELO

Ingredientes:

  • 200 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida
  • 2 ovos
  • 3/4 de xícara chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de páprica picante
  • 1 cebola picada
  • 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
  • 200 g de cogumelo Paris fatiado
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o frango e o cogumelo e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Reserve. Em um liquidificador, bata o leite, a manteiga, os ovos, o sal e a farinha de trigo até ficar homogêneo.
Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino. Doure a massa dos dois lados. Coloque o recheio sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.

CREPE DE BANANA COM CANELA

Ingredientes:

  • 3 bananas-da-terramaduras amassadas
  • 1 banana-nanica fatiada
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 4 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de sopa de canela
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture as bananas-da-terra amassadas, o leite, o óleo, a canela, a farinha de trigo, o ovo e o açúcar até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino.
Doure a massa dos dois lados. Depois, coloque as fatias de banana-nanica no meio do crepe, regue com mel e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.

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