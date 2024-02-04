Conheça cinco receitas de crepe fáceis de fazer

Crepe de chocolate com morango Crédito: henrique ferrera | Shutterstock

Originários da culinária francesa, os crepes tornaram-se uma opção adorada por sua simplicidade e sabor refinado.

Essa iguaria, conhecida pela textura leve e flexibilidade de recheios, tornou-se uma tradição culinária em muitos lares. A magia do crepe reside na simplicidade de preparo, permitindo que até mesmo os cozinheiros menos experientes se aventurem na cozinha.

A seguir, confira cinco opções de crepes fáceis e saborosos para você fazer em casa!

CREPE DE CHOCOLATE COM MORANGO

Ingredientes:

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ovo

200 ml de leite

200 g de chocolate ao leite picado

2 xícaras de chá de morango fatiado

Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata a farinha de trigo, o ovo e o leite até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino. Doure a massa dos dois lados. Coloque os morangos fatiados e o chocolate sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.

CREPE DE QUEIJO E PRESUNTO

Ingredientes:

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 xícara de chá de leite

100 g de queijo muçarela ralado

100 g de presunto fatiado

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, os ovos, o leite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino.

Doure a massa dos dois lados. Acrescente o queijo e o presunto sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.

Crepe de queijo com espinafre Crédito: NoirChocolate | Shutterstock

CREPE DE QUEIJO COM ESPINAFRE

Ingredientes:

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1 xícara de queijo feta picado

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o espinafre até murchar. Tempere com sal e reserve. Em um recipiente, misture a farinha de trigo, os ovos, o leite e o sal até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer, adicione um pouco de massa e espalhe para formar uma camada fina.

Cozinhe até a massa ficar firme, vire e cozinhe do outro lado. Adicione o queijo feta e folhas de espinafre sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.

CREPE DE FRANGO COM COGUMELO

Ingredientes:

200 ml de leite

2 colheres de sopa de manteiga derretida

2 ovos

3/4 de xícara chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de páprica picante

1 cebola picada

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

200 g de cogumelo Paris fatiado

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o frango e o cogumelo e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Reserve. Em um liquidificador, bata o leite, a manteiga, os ovos, o sal e a farinha de trigo até ficar homogêneo.

Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino. Doure a massa dos dois lados. Coloque o recheio sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.

CREPE DE BANANA COM CANELA

Ingredientes:

3 bananas-da-terramaduras amassadas

1 banana-nanica fatiada

1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de óleo

1 ovo

2 colheres de sopa de mel

4 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de canela

1 colher de chá de fermento em pó

Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture as bananas-da-terra amassadas, o leite, o óleo, a canela, a farinha de trigo, o ovo e o açúcar até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino.