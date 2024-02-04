Conheça cinco receitas de crepe fáceis de fazer

Originários da culinária francesa, os crepes tornaram-se uma opção adorada por sua simplicidade e sabor refinado.
Essa iguaria, conhecida pela textura leve e flexibilidade de recheios, tornou-se uma tradição culinária em muitos lares. A magia do crepe reside na simplicidade de preparo, permitindo que até mesmo os cozinheiros menos experientes se aventurem na cozinha.
A seguir, confira cinco opções de crepes fáceis e saborosos para você fazer em casa!
CREPE DE CHOCOLATE COM MORANGO
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 ovo
- 200 ml de leite
- 200 g de chocolate ao leite picado
- 2 xícaras de chá de morango fatiado
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, bata a farinha de trigo, o ovo e o leite até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino. Doure a massa dos dois lados. Coloque os morangos fatiados e o chocolate sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.
CREPE DE QUEIJO E PRESUNTO
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 100 g de queijo muçarela ralado
- 100 g de presunto fatiado
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, os ovos, o leite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino.
Doure a massa dos dois lados. Acrescente o queijo e o presunto sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.
CREPE DE QUEIJO COM ESPINAFRE
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de queijo feta picado
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o espinafre até murchar. Tempere com sal e reserve. Em um recipiente, misture a farinha de trigo, os ovos, o leite e o sal até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer, adicione um pouco de massa e espalhe para formar uma camada fina.
Cozinhe até a massa ficar firme, vire e cozinhe do outro lado. Adicione o queijo feta e folhas de espinafre sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.
CREPE DE FRANGO COM COGUMELO
Ingredientes:
- 200 ml de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- 2 ovos
- 3/4 de xícara chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de páprica picante
- 1 cebola picada
- 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
- 200 g de cogumelo Paris fatiado
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o frango e o cogumelo e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Reserve. Em um liquidificador, bata o leite, a manteiga, os ovos, o sal e a farinha de trigo até ficar homogêneo.
Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino. Doure a massa dos dois lados. Coloque o recheio sobre o crepe e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.
CREPE DE BANANA COM CANELA
Ingredientes:
- 3 bananas-da-terramaduras amassadas
- 1 banana-nanica fatiada
- 1/2 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de mel
- 4 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de sopa de canela
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, misture as bananas-da-terra amassadas, o leite, o óleo, a canela, a farinha de trigo, o ovo e o açúcar até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira e espalhe para cobrir o fundo formando um disco fino.
Doure a massa dos dois lados. Depois, coloque as fatias de banana-nanica no meio do crepe, regue com mel e dobre. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva em seguida.