Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Frutos do mar

Confira cinco receitas simples e saborosas com camarão

De bobó a estrogonofe, saiba como preparar opções práticas e saborosas com esse ingrediente queridinho dos mares
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 14:24

Imagem Edicase Brasil
Bobó de camarão Crédito: Paul_Brighton | Shutterstock
O camarão é um fruto do mar excepcionalmente versátil que adiciona um toque irresistível a diversas receitas culinárias. Sua carne delicada e saborosa pode ser incorporada de maneiras diversas, tornando-o um ingrediente apreciado em cozinhas ao redor do mundo. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas com camarão para você preparar em casa. Confira!

BOBÓ DE CAMARÃO

Ingredientes:

  • 1/2 kg de camarão médio limpo
  • 1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos
  • 200 ml de leite de coco
  • 4 colheres de sopa de azeite de dendê
  • 1 pimentão amarelo picado
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar bem macia. Escorra a água e reserve a mandioca. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione o alho e refogue até dourar. Acrescente os camarões e refogue por 3 minutos. Reserve. 
Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Depois, acrescente a cebola e o pimentão e refogue por 5 minutos. Reserve. Em um liquidificador, coloque a mandioca cozida , o leite de coco, o azeite de dendê e o refogado de cebola e pimentão e bata até obter uma consistência cremosa. Transfira a mistura para uma panela, adicione o camarão refogado e leve ao fogo médio até levantar fervura. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida. 
Dica: sirva o bobó de camarão polvilhado com coentro picado.

CAMARÃO COM REQUEIJÃO CREMOSO

Ingredientes:

  • 1/2 kg de camarão descascado
  • 300 g de creme de leite
  • 250 g de requeijão cremoso
  • 2 dentes de alho
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola até dourar. Acrescente o camarão, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Acrescente o creme de leite e o extrato de tomate e misture até ficar homogêneo. Desligue o fogo quando o camarão estiver cozido. Transfira para uma forma e cubra com o requeijão. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Estrogonofe de camarão Crédito: gustavomellossa | Shutterstock

ESTROGONOFE DE CAMARÃO

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 cebola ralada
  • 1/2 kg de camarão limpo
  • Suco de 1 limão
  • 4 colheres de sopa de conhaque
  • 100 g de champignon
  • 3 colheres de sopa de ketchup
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 200 ml de creme de leite

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione os camarões e a cebola e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o conhaque e deixe evaporar um pouco. Coloque o champignon, o ketchup e a mostarda e deixe ferver por 5 minutos. Depois, desligue o fogo, acrescente o creme de leite e mexa bem. Sirva em seguida. 
Dica: sirva o estrogonofe de camarão polvilhado com cheiro-verde.

CAMARÃO À PROVENÇAL

Ingredientes:

  • 1 kg de camarão limpo
  • 100 g de manteiga
  • 50 ml de azeite
  • 1 cabeça de alho com as pontas cortadas
  • 1 limão-siciliano cortado ao meio
  • 3 colheres de sopa de ervas de provence
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os camarões com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite e a manteiga em fogo médio e coloque o alho e o limão. Doure os dois lados e, em seguida, acrescente os camarões e as ervas de provence. Cozinhe por 5 minutos, mexendo ocasionalmente para dourar todos os camarões. Salpique com a cebolinha e a salsinha e sirva em seguida.

SALADA DE REPOLHO COM CAMARÃO

Ingredientes:

  • 200 g de camarões limpos
  • 1 repolho cortado em tiras
  • 2 cenouras raladas
  • 1 cebola-roxa cortada em tiras
  • 50 g de maionese
  • 50 g de iogurte natural
  • 2 colheres de sopa de vinagre branco
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de açúcar
  • Cheiro-verde picado, sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os camarões com sal, pimenta-do-reino e páprica. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure os camarões. Reserve. Em um recipiente, misture a maionese, o iogurte, o vinagre, o açúcar e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Acrescente o repolho, a cenoura e a cebola e misture. Adicione os camarões, salpique com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Veja Também

Aprenda 4 receitas saudáveis com frango desfiado

Conheça três receitas de rabada fáceis de fazer

5 receitas de saladas refrescantes e nutritivas para o verão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados