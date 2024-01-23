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Aprenda 4 receitas saudáveis com frango desfiado

Aproveite esse ingrediente versátil para diversificar sua dieta com pratos saborosos e nutritivos sem gastar muito
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 16:04

Imagem Edicase Brasil
Wrap de frango desfiado com abacate  Crédito: Atsushi Hirao | Shutterstock
O frango é uma das proteínas essenciais para manter a saúde do organismo, especialmente para quem está de dieta ou pratica atividade física. Afinal, ele é rico em vitaminas, fornece energia para o corpo, aumenta a imunidade e ajuda no ganho de massa muscular.
E os seus benefícios não param por aí, pois ele também é um ingrediente econômico e versátil, o que facilita a riqueza de sabores durante a dieta, principalmente na sua versão desfiada.
Por isso, confira a seguir 4 receitas saudáveis com frango desfiado para você incluir no seu cardápio!

WRAP COM FRANGO DESFIADO E ABACATE

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 3 colheres de sopa de água
  • 100 g de frango desfiado e refogado com molho de tomate
  • Polpa de 1 abacate cortada em cubos
  • 1 cebola descascada e cortada em cubos
  • 1 tomate sem sementes picado
  • Sal e coentro a gosto
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o azeite, o sal e a água e misture até obter uma massa homogênea. Depois, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em três partes iguais e, com a ajuda de um rolo, abra no formato de um círculo. Reserve.
Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os discos, um de cada vez, sobre ela e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire com cuidado para dourar o outro lado e desligue o fogo. Após, com a ajuda de uma colher, recheie as massas com frango, tomate, cebola, coentro e abacate. Dobre ao meio, tempere com sal e sirva em seguida.

PATÊ DE FRANGO

Ingredientes:

  • 1 peito de frango desossado
  • 250 g de creme de ricota
  • 1 cebola descascada e picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o frango, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água e desfie o frango. Transfira para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes e bata até obter uma pasta. Sirva em seguida com torrada de pão integral. 
Imagem Edicase Brasil
Salada de alface e repolho com frango desfiado Crédito: from my point of view | Shutterstock

SALADA DE ALFACE E REPOLHO COM FRANGO DESFIADO

Ingredientes:

  • 150g de peito de frango desossado, cozido e desfiado
  • Folhas de 1 maço de alface lavadas
  • 1 repolho roxo lavado e cortado em tiras
  • Gomos de 1 tangerina
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 colher de sopa de sementes de gergelim
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as folhas de alface, o repolho, a cenoura, os gomos de tangerina e o suco de limão. Misture bem, ajuste o sal, polvilhe com as sementes de gergelim e sirva em seguida.

BERINJELA RECHEADA COM FRANGO DESFIADO 

Ingredientes:

  • 1 berinjela
  • 150 g de peito de frango desossado, cozido e desfiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 pimentão vermelho sem sementes picado
  • 1 tomate sem sementes picado
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em água corrente, lave a berinjela e, com a ajuda de uma faca, corte-a ao meio, no sentido do comprimento. Retire o miolo, pique-o e reserve o vegetal e o miolo picado. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure.
Junte o frango e cozinhe até dourar. Acrescente o pimentão, o tomate, o miolo da berinjela, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe até secar a água liberada pelos vegetais.
Desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, recheie a berinjela. Depois, disponha o vegetal sobe uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

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