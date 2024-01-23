Aprenda 4 receitas saudáveis com frango desfiado

Wrap de frango desfiado com abacate Crédito: Atsushi Hirao | Shutterstock

O frango é uma das proteínas essenciais para manter a saúde do organismo, especialmente para quem está de dieta ou pratica atividade física. Afinal, ele é rico em vitaminas, fornece energia para o corpo, aumenta a imunidade e ajuda no ganho de massa muscular.

E os seus benefícios não param por aí, pois ele também é um ingrediente econômico e versátil, o que facilita a riqueza de sabores durante a dieta, principalmente na sua versão desfiada.

Por isso, confira a seguir 4 receitas saudáveis com frango desfiado para você incluir no seu cardápio!

WRAP COM FRANGO DESFIADO E ABACATE

Ingredientes:

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de azeite

3 colheres de sopa de água

100 g de frango desfiado e refogado com molho de tomate

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

1 cebola descascada e cortada em cubos

1 tomate sem sementes picado

Sal e coentro a gosto

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o azeite, o sal e a água e misture até obter uma massa homogênea. Depois, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em três partes iguais e, com a ajuda de um rolo, abra no formato de um círculo. Reserve.

Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os discos, um de cada vez, sobre ela e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire com cuidado para dourar o outro lado e desligue o fogo. Após, com a ajuda de uma colher, recheie as massas com frango, tomate, cebola, coentro e abacate. Dobre ao meio, tempere com sal e sirva em seguida.

PATÊ DE FRANGO

Ingredientes:

1 peito de frango desossado

250 g de creme de ricota

1 cebola descascada e picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o frango, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água e desfie o frango. Transfira para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes e bata até obter uma pasta. Sirva em seguida com torrada de pão integral.

Salada de alface e repolho com frango desfiado Crédito: from my point of view | Shutterstock

SALADA DE ALFACE E REPOLHO COM FRANGO DESFIADO

Ingredientes:

150g de peito de frango desossado, cozido e desfiado

Folhas de 1 maço de alface lavadas

1 repolho roxo lavado e cortado em tiras

Gomos de 1 tangerina

1 cenoura descascada e ralada

1 colher de sopa de sementes de gergelim

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as folhas de alface, o repolho, a cenoura, os gomos de tangerina e o suco de limão. Misture bem, ajuste o sal, polvilhe com as sementes de gergelim e sirva em seguida.

BERINJELA RECHEADA COM FRANGO DESFIADO

Ingredientes:

1 berinjela

150 g de peito de frango desossado, cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

1 pimentão vermelho sem sementes picado

1 tomate sem sementes picado

1 colher de sopa de molho de tomate

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo:

Em água corrente, lave a berinjela e, com a ajuda de uma faca, corte-a ao meio, no sentido do comprimento. Retire o miolo, pique-o e reserve o vegetal e o miolo picado. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure.

Junte o frango e cozinhe até dourar. Acrescente o pimentão, o tomate, o miolo da berinjela, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe até secar a água liberada pelos vegetais.