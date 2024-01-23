Aprenda 4 receitas saudáveis com frango desfiado

O frango é uma das proteínas essenciais para manter a saúde do organismo, especialmente para quem está de dieta ou pratica atividade física. Afinal, ele é rico em vitaminas, fornece energia para o corpo, aumenta a imunidade e ajuda no ganho de massa muscular.
E os seus benefícios não param por aí, pois ele também é um ingrediente econômico e versátil, o que facilita a riqueza de sabores durante a dieta, principalmente na sua versão desfiada.
Por isso, confira a seguir 4 receitas saudáveis com frango desfiado para você incluir no seu cardápio!
WRAP COM FRANGO DESFIADO E ABACATE
Ingredientes:
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de azeite
- 3 colheres de sopa de água
- 100 g de frango desfiado e refogado com molho de tomate
- Polpa de 1 abacate cortada em cubos
- 1 cebola descascada e cortada em cubos
- 1 tomate sem sementes picado
- Sal e coentro a gosto
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral, o azeite, o sal e a água e misture até obter uma massa homogênea. Depois, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em três partes iguais e, com a ajuda de um rolo, abra no formato de um círculo. Reserve.
Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os discos, um de cada vez, sobre ela e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire com cuidado para dourar o outro lado e desligue o fogo. Após, com a ajuda de uma colher, recheie as massas com frango, tomate, cebola, coentro e abacate. Dobre ao meio, tempere com sal e sirva em seguida.
PATÊ DE FRANGO
Ingredientes:
- 1 peito de frango desossado
- 250 g de creme de ricota
- 1 cebola descascada e picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o frango, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água e desfie o frango. Transfira para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes e bata até obter uma pasta. Sirva em seguida com torrada de pão integral.
SALADA DE ALFACE E REPOLHO COM FRANGO DESFIADO
Ingredientes:
- 150g de peito de frango desossado, cozido e desfiado
- Folhas de 1 maço de alface lavadas
- 1 repolho roxo lavado e cortado em tiras
- Gomos de 1 tangerina
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1 colher de sopa de sementes de gergelim
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as folhas de alface, o repolho, a cenoura, os gomos de tangerina e o suco de limão. Misture bem, ajuste o sal, polvilhe com as sementes de gergelim e sirva em seguida.
BERINJELA RECHEADA COM FRANGO DESFIADO
Ingredientes:
- 1 berinjela
- 150 g de peito de frango desossado, cozido e desfiado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 pimentão vermelho sem sementes picado
- 1 tomate sem sementes picado
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em água corrente, lave a berinjela e, com a ajuda de uma faca, corte-a ao meio, no sentido do comprimento. Retire o miolo, pique-o e reserve o vegetal e o miolo picado. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure.
Junte o frango e cozinhe até dourar. Acrescente o pimentão, o tomate, o miolo da berinjela, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe até secar a água liberada pelos vegetais.
Desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, recheie a berinjela. Depois, disponha o vegetal sobe uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.