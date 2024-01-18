5 receitas de saladas refrescantes e nutritivas para o calor

Com a chegada do verão, nada é mais convidativo do que saborear refeições leves, refrescantes e repletas de nutrientes. Nesse contexto, as saladas se destacam como opções ideais para manter a saúde em dia.
Elas combinam uma variedade de ingredientes frescos e sazonais que não apenas satisfazem o paladar, mas também proporcionam uma dose generosa de nutrientes essenciais. Pensando nisso, apresentamos cinco opções de saladas para você experimentar e se manter saudável!
SALADA DE RÚCULA COM MELANCIA E QUEIJO FETA
Ingredientes:
- 1 fatia de melancia sem sementes e cortada em cubos
- 300 g de queijo feta cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a melancia, o queijo feta e a rúcula. Regue com o azeite e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Misture e sirva em seguida.
SALADA DE QUINOA COM ABACATE
Ingredientes:
- 100 g de quinoa cozida
- 1 pepino cortado em rodelas
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1 abacate cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de coentro picado
- Suco de 1 limão
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a quinoa, o pepino, o tomate-cereja e o abacate. Adicione o coentro e regue com o suco de limão e o azeite. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture e sirva em seguida.
SALADA DE ATUM COM FEIJÃO-BRANCO
Ingredientes:
- 170 g de atum sólido ao natural
- 1 xícara de chá de feijão-branco cozido
- 1 cebola-roxa cortada em rodelas
- 1/2 xícara de chá de coentro picado
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, coloque o atum, o feijão-branco, a cebola-roxa e o coentro. Tempere com o suco de limão, o azeite e o sal. Misture e sirva em seguida.
SALADA DE FOLHAS VERDES COM MORANGO
Ingredientes:
- 6 morangos cortados ao meio
- 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
- Suco de 1 limão
- 1/2 xícara de chá de folhas de agrião
- 1/2 xícara de chá de folhas de alface
- 1/2 xícara de chá de folhas de rúcula
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, junte as folhas de agrião, alface e rúcula. Acrescente os morangos e tempere com o suco de limão e sal. Regue com azeite, misture e sirva em seguida.
SALADA DE FRANGO COM MAÇÃ E NOZES
Ingredientes:
- 1 maçã vermelha sem sementes e cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de folhas de alface-crespa
- 1 pepino cortado em rodelas
- 60 g de queijo minas frescal cortado em cubos
- Suco de 1 limão
- 2 talos de salsão picado
- 40 g de nozes
- 100 g de peito de frango cozido e desfiado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira grande, coloque a alface-crespa, a maçã, o pepino, o queijo minas, o salsão e o frango. Tempere com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e polvilhe com as nozes. Sirva em seguida.