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Comida leve

5 receitas de saladas refrescantes e nutritivas para o calor

Rúcula com melancia e queijo feta está entre as sugestões do HZ para quem quer saciar a fome com leveza no clima quente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 14:49

Imagem Edicase Brasil
Salada de rúcula com melancia e queijo feta Crédito: DronG | Shutterstock
Com a chegada do verão, nada é mais convidativo do que saborear refeições leves, refrescantes e repletas de nutrientes. Nesse contexto, as saladas se destacam como opções ideais para manter a saúde em dia.
Elas combinam uma variedade de ingredientes frescos e sazonais que não apenas satisfazem o paladar, mas também proporcionam uma dose generosa de nutrientes essenciais. Pensando nisso, apresentamos cinco opções de saladas para você experimentar e se manter saudável!

SALADA DE RÚCULA COM MELANCIA E QUEIJO FETA

Ingredientes:

  • 1 fatia de melancia sem sementes e cortada em cubos
  • 300 g de queijo feta cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de folhas de rúcula
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a melancia, o queijo feta e a rúcula. Regue com o azeite e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Misture e sirva em seguida.

SALADA DE QUINOA COM ABACATE

Ingredientes:

  • 100 g de quinoa cozida
  • 1 pepino cortado em rodelas
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1 abacate cortado em cubos
  • 1/2 xícara de chá de coentro picado
  • Suco de 1 limão
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a quinoa, o pepino, o tomate-cereja e o abacate. Adicione o coentro e regue com o suco de limão e o azeite. Em seguida, tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Salada de atum com feijão-branco  Crédito: Armushik | Shutterstock

SALADA DE ATUM COM FEIJÃO-BRANCO

Ingredientes:

  • 170 g de atum sólido ao natural
  • 1 xícara de chá de feijão-branco cozido
  • 1 cebola-roxa cortada em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de coentro picado
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, coloque o atum, o feijão-branco, a cebola-roxa e o coentro. Tempere com o suco de limão, o azeite e o sal. Misture e sirva em seguida.

SALADA DE FOLHAS VERDES COM MORANGO

Ingredientes:

  • 6 morangos cortados ao meio
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • Suco de 1 limão
  • 1/2 xícara de chá de folhas de agrião
  • 1/2 xícara de chá de folhas de alface
  • 1/2 xícara de chá de folhas de rúcula
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma saladeira, junte as folhas de agrião, alface e rúcula. Acrescente os morangos e tempere com o suco de limão e sal. Regue com azeite, misture e sirva em seguida.

SALADA DE FRANGO COM MAÇÃ E NOZES

Ingredientes:

  • 1 maçã vermelha sem sementes e cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de folhas de alface-crespa
  • 1 pepino cortado em rodelas
  • 60 g de queijo minas frescal cortado em cubos
  • Suco de 1 limão
  • 2 talos de salsão picado
  • 40 g de nozes
  • 100 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma saladeira grande, coloque a alface-crespa, a maçã, o pepino, o queijo minas, o salsão e o frango. Tempere com o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e polvilhe com as nozes. Sirva em seguida.

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