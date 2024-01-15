Além do sushi

5 receitas simples da culinária japonesa para fazer em casa

Do tempura ao sunomono, aprenda a preparar cinco entradas e pratos principais típicos do Japão
Portal Edicase

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 18:16

Imagem Edicase Brasil
Tempurá de legumes  Crédito: Tatiana Volgutova | Shutterstock
A comida japonesa conquistou o paladar dos brasileiros e ocupa um lugar especial nas preferências gastronômicas do país.
Para quem deseja economizar com delivery ou restaurantes, a boa notícia é que você pode preparar em casa de forma simples e prática pratos japoneses.
Pensando nisso, selecionamos cinco receitas. Confira!

TEMPURÁ DE LEGUMES

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de cenoura ralada
  • 1 xícara de chá de cebolinha picada
  • 1 pimentão verde cortado em fatias
  • 1 cebola descascada e fatiada
  • 2 xícaras de chá de repolho picado
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de água gelada
  • 1 colher de café de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a farinha de trigo, a água e o fermento e misture bem. Adicione o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Acrescente os legumes e misture para incorporar. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, com a ajuda de uma colher, disponha pequenas porções da massa sobre o óleo e frite até dourar os dois lados. Retire da panela, disponha sobre um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.

OKONOMIYAKI

Ingredientes:

  • Okonomiyaki
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 pitada de gengibre em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 2 ovos
  • 4 colheres de sopa de água
  • 3 xícaras de chá de repolho verde fatiado
  • 1 cebola descascada e cortada em meia-lua
  • 4 talos de cebolinha picada
  • 3 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de sopa de cebolinha fatiada para decorar
  • 1 colher de sopa de maionese para decorar
  • Molho
  • 4 colheres de sopa de molho de soja
  • 1 colher de sopa de molho inglês
  • 2 colheres de sopa de vinagre de arroz
  • 3 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo:

Molho: em uma panela, coloque o molho de soja, o molho inglês, o vinagre e o açúcar e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até o molho engrossar. Desligue o fogo e reserve.
Okonomiyaki: em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o gengibre, o sal, os ovos e a pimenta-do-reino e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa lisa. Junte a cebola, o repolho e os talos de cebolinha e misture para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, disponha a massa sobre a panela, cozinhe até dourar e vire com cuidado para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o molho e decorado com a maionese e a cebolinha.

FRANGO TERIYAKI 

Ingredientes:

  • 500g de coxas de frango sem osso
  • 1 pitada de sal
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 3 colheres de sopa de molho de soja
  • 3 colheres de sopa de água
  • 1 colher de sopa de vinagre de arroz
  • 1 xícara de chá de suco de abacaxi
  • 2 colheres de sopa de amido de milho dissolvido em 1 colher de sopa de água
  • 4 colheres de sopa de mel
  • 4 colheres de sopa cebolinha picada
  • Azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure bem. Junte o sal, o gengibre, a cebola e o alho e misture. Acrescente o molho de soja, a água, o vinagre e o suco de abacaxi e mexa para incorporar. Cozinhe até levantar fervura, junte o amido de milho dissolvido e o mel e cozinhe até o molho engrossar e o frango ficar macio. Desligue o fogo, decore com a cebolinha e sirva em seguida.
Missoshiro Crédito: Matheus Freitas | Shutterstock

MISSOSHIRO

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de água
  • 1/5 de colher de sopa de missô
  • 1/2 envelope de tempero em pó sabor peixe
  • 100g de tofu cortado em cubos
  • 2 colheres (sopa) de cebolinha picada

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza o fogo, adicione o missô e misture bem. Junte o tempero de peixe, o tofu e a cebolinha e mexa para incorporar. Deixe a panela semiaberta e cozinhe até as folhas murcharem. Desligue o fogo e sirva em seguida.

SUNOMONO

Ingredientes:

  • 1 pepino japonês fatiado finamente
  • 3 colheres de sopa de vinagre de arroz
  • 2 colheres de sopa de gergelim preto
  • 1 colher de sopa de sal
  • 2 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo:

Em um prato, coloque o pepino e o sal e misture bem. Deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o açúcar e o vinagre, misture bem e leve ao fogo médio para cozinhar até o açúcar derreter. Desligue o fogo e reserve. Após, lave o pepino em água corrente para retirar o excesso de sal e escorra a água. Disponha em um recipiente e regue com o molho reservado. Leve a geladeira por 1 hora e, depois, sirva com o gergelim.

