5 receitas simples da culinária japonesa para fazer em casa

A comida japonesa conquistou o paladar dos brasileiros e ocupa um lugar especial nas preferências gastronômicas do país.
Para quem deseja economizar com delivery ou restaurantes, a boa notícia é que você pode preparar em casa de forma simples e prática pratos japoneses.
Pensando nisso, selecionamos cinco receitas. Confira!
TEMPURÁ DE LEGUMES
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de cenoura ralada
- 1 xícara de chá de cebolinha picada
- 1 pimentão verde cortado em fatias
- 1 cebola descascada e fatiada
- 2 xícaras de chá de repolho picado
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de água gelada
- 1 colher de café de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a farinha de trigo, a água e o fermento e misture bem. Adicione o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Acrescente os legumes e misture para incorporar. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, com a ajuda de uma colher, disponha pequenas porções da massa sobre o óleo e frite até dourar os dois lados. Retire da panela, disponha sobre um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.
OKONOMIYAKI
Ingredientes:
- Okonomiyaki
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 pitada de gengibre em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 2 ovos
- 4 colheres de sopa de água
- 3 xícaras de chá de repolho verde fatiado
- 1 cebola descascada e cortada em meia-lua
- 4 talos de cebolinha picada
- 3 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de sopa de cebolinha fatiada para decorar
- 1 colher de sopa de maionese para decorar
- Molho
- 4 colheres de sopa de molho de soja
- 1 colher de sopa de molho inglês
- 2 colheres de sopa de vinagre de arroz
- 3 colheres de sopa de açúcar
Modo de preparo:
Molho: em uma panela, coloque o molho de soja, o molho inglês, o vinagre e o açúcar e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até o molho engrossar. Desligue o fogo e reserve.
Okonomiyaki: em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o gengibre, o sal, os ovos e a pimenta-do-reino e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa lisa. Junte a cebola, o repolho e os talos de cebolinha e misture para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, disponha a massa sobre a panela, cozinhe até dourar e vire com cuidado para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o molho e decorado com a maionese e a cebolinha.
FRANGO TERIYAKI
Ingredientes:
- 500g de coxas de frango sem osso
- 1 pitada de sal
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 3 colheres de sopa de molho de soja
- 3 colheres de sopa de água
- 1 colher de sopa de vinagre de arroz
- 1 xícara de chá de suco de abacaxi
- 2 colheres de sopa de amido de milho dissolvido em 1 colher de sopa de água
- 4 colheres de sopa de mel
- 4 colheres de sopa cebolinha picada
- Azeite a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure bem. Junte o sal, o gengibre, a cebola e o alho e misture. Acrescente o molho de soja, a água, o vinagre e o suco de abacaxi e mexa para incorporar. Cozinhe até levantar fervura, junte o amido de milho dissolvido e o mel e cozinhe até o molho engrossar e o frango ficar macio. Desligue o fogo, decore com a cebolinha e sirva em seguida.
MISSOSHIRO
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de água
- 1/5 de colher de sopa de missô
- 1/2 envelope de tempero em pó sabor peixe
- 100g de tofu cortado em cubos
- 2 colheres (sopa) de cebolinha picada
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza o fogo, adicione o missô e misture bem. Junte o tempero de peixe, o tofu e a cebolinha e mexa para incorporar. Deixe a panela semiaberta e cozinhe até as folhas murcharem. Desligue o fogo e sirva em seguida.
SUNOMONO
Ingredientes:
- 1 pepino japonês fatiado finamente
- 3 colheres de sopa de vinagre de arroz
- 2 colheres de sopa de gergelim preto
- 1 colher de sopa de sal
- 2 colheres de sopa de açúcar
Modo de preparo:
Em um prato, coloque o pepino e o sal e misture bem. Deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o açúcar e o vinagre, misture bem e leve ao fogo médio para cozinhar até o açúcar derreter. Desligue o fogo e reserve. Após, lave o pepino em água corrente para retirar o excesso de sal e escorra a água. Disponha em um recipiente e regue com o molho reservado. Leve a geladeira por 1 hora e, depois, sirva com o gergelim.