Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comida caseira

Conheça três receitas de rabada fáceis de fazer

Tradicional, com molho de tomate ou com agrião são versões saborosas do prato frequentemente consumido na Xepa do BBB24
Portal Edicase

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 15:14

Imagem Edicase Brasil
Rabada tradicional  Crédito: flanovais | Shutterstock
A receita de rabada é conhecida por ser saborosa e suculenta. Com uma textura macia que desfaz na boca, ela conquista até mesmo os paladares mais aguçados e também agrada no quesito aroma.
Isso porque a combinação entre os temperos torna a fragrância dessa carne irresistível. Para ficar ainda melhor, ela pode ser preparada com molho ou na versão com cachaça.
A seguir, confira três receitas de rabadas deliciosas que vão te deixar com água na boca!

RABADA TRADICIONAL 

Ingredientes:

  • 2 kg de rabada limpa
  • 6 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 2 ramos de alecrim
  • 1/5 de xícara de chá de caldo de carne
  • 1 maço de coentro picado
  • 1 colher de sopa de colorau
  • 500 ml de cerveja preta
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a rabada e o restante dos ingredientes e misture bem. Cozinhe até secar. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por mais 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e sirva em seguida.

RABADA COM MOLHO DE TOMATE

Ingredientes:

  • 2 kg de rabada fresca
  • 1 cebola descascada e picada
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 3 colheres de sopa de molho de tomate
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a rabada e mexa para incorporar. Junte a água, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e coloque o molho de tomate. Leve novamente ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, deixe esfriar até o óleo emergir na superfície e retire-o com a ajuda de uma concha. Salpique com o cheiro-verde e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Rabada com agrião  Crédito: Renata Colell | Shutterstock

RABADA COM AGRIÃO

Ingredientes:

  • 1 kg de rabada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 pimenta vermelha picada
  • 1 folha de louro
  • 1 dose de pinga
  • 3 tomates sem sementes e picados
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 maço de agrião
  • Suco de 2 limões
  • Sal e óleo a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com suco de limão. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e a pimenta vermelha e doure. Acrescente os tomates, a rabada e o sal e misture bem.
Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, coloque a folha de louro e a pinga e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos. Por último, coloque o agrião e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Veja Também

Se você estivesse na Xepa do BBB, o que faria de receita?

5 receitas leves com peixe para o almoço

Rabada e bolinho de porco são destaque em boteco de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados