Conheça três receitas de rabada fáceis de fazer

A receita de rabada é conhecida por ser saborosa e suculenta. Com uma textura macia que desfaz na boca, ela conquista até mesmo os paladares mais aguçados e também agrada no quesito aroma.
Isso porque a combinação entre os temperos torna a fragrância dessa carne irresistível. Para ficar ainda melhor, ela pode ser preparada com molho ou na versão com cachaça.
A seguir, confira três receitas de rabadas deliciosas que vão te deixar com água na boca!
RABADA TRADICIONAL
Ingredientes:
- 2 kg de rabada limpa
- 6 dentes de alho descascados e amassados
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 2 ramos de alecrim
- 1/5 de xícara de chá de caldo de carne
- 1 maço de coentro picado
- 1 colher de sopa de colorau
- 500 ml de cerveja preta
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a rabada e o restante dos ingredientes e misture bem. Cozinhe até secar. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por mais 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e sirva em seguida.
RABADA COM MOLHO DE TOMATE
Ingredientes:
- 2 kg de rabada fresca
- 1 cebola descascada e picada
- 4 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 3 colheres de sopa de molho de tomate
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a rabada e mexa para incorporar. Junte a água, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e coloque o molho de tomate. Leve novamente ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, deixe esfriar até o óleo emergir na superfície e retire-o com a ajuda de uma concha. Salpique com o cheiro-verde e sirva em seguida.
RABADA COM AGRIÃO
Ingredientes:
- 1 kg de rabada
- 1 cebola descascada e picada
- 1 pimenta vermelha picada
- 1 folha de louro
- 1 dose de pinga
- 3 tomates sem sementes e picados
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 maço de agrião
- Suco de 2 limões
- Sal e óleo a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com suco de limão. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e a pimenta vermelha e doure. Acrescente os tomates, a rabada e o sal e misture bem.
Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, coloque a folha de louro e a pinga e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 5 minutos. Por último, coloque o agrião e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.