Rabada e bolinho de porco são destaque em boteco de Vila Velha

O Bar do Zé, em Vila Velha, é uma referência para os capixabas quando o assunto é comida de boteco.
Fundado há 40 anos no bairro Santos Dumont pela família Fioriani, o point é famoso por receitas como rabada no feijão, torresmo, jiló recheado e pastel de carne.
O bolinho de pernil recheado com queijo é uma exclusividade da casa, assim como a língua no feijão com linguiça e bacon e o peito de boi no feijão branco, ambos premiados no concurso Roda de Boteco.
Ouça a seguir mais detalhes sobre o Bar do Zé, que foi tema de um bate-papo no quadro Pitadas, que vai ao ar às quartas-feiras no programa CBN Cotidiano, na rádio CBN Vitória FM 92,5.