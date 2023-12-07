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Rabada e bolinho de porco são destaque em boteco de Vila Velha

A cozinha premiada do Bar do Zé, em Santos Dumont, foi tema do quadro Pitadas na rádio CBN Vitória FM 92,5. Ouça as dicas!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 18:08

Rabada e torresmo do Bar do Zé, em Vila Velha
Rabada no feijão manteiga foi premiada no Roda de Boteco Crédito: Evelize Calmon
O Bar do Zé, em Vila Velha, é uma referência para os capixabas quando o assunto é comida de boteco.
Fundado há 40 anos no bairro Santos Dumont pela família Fioriani, o point é famoso por receitas como rabada no feijão, torresmo, jiló recheado e pastel de carne.
O bolinho de pernil recheado com queijo é uma exclusividade da casa, assim como a língua no feijão com linguiça e bacon e o peito de boi no feijão branco, ambos premiados no concurso Roda de Boteco.  
Ouça a seguir mais detalhes sobre o Bar do Zé, que foi tema de um bate-papo no quadro Pitadas, que vai ao ar às quartas-feiras no programa CBN Cotidiano, na rádio CBN Vitória FM 92,5

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