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Pitadas

Novo food park em Vila Velha tem bar, rooftop e até bondinho

Itaparica Food Park oferece de brunch a sushi, em 10 estações. Veja também: prêmio internacional da Lab Kombucha e prato novo do Coco Bambu
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 18:21

Vila Velha ganhou recentemente um novo point de gastronomia e entretenimento no formato food park, a poucas quadras da orla de Itaparica.
É o Itaparica Food Park, que reúne 10 estações alimentícias com especialidades variadas, bar especializado em drinques, rooftop, área kids climatizada, simulador de jogos e bondinho suspenso (motor rail), destinado a crianças e adultos. 
O novo food park tem dois andares e fica próximo a outro empreendimento que segue o mesmo modelo de negócio (praças de alimentação geralmente a céu aberto formadas por contêineres ou food trucks), o Sky Food Park
Itaparica Food Park
Bar de drinques do novo point gastronômico em Vila Velha Crédito: Rafael Souza
Com capacidade para 600 pessoas, o point oferece opções de comida japonesa, petiscos, churrasco, açaí, sorvete, espetinhos, hot dog, doces variados, frango frito, cafés, drinques clássicos e autorais, cerveja artesanal e vinho. 
My Dog, Du Pae Petiscaria, Blend Hamburgueria, Doce de Mãe, Palletto’s Açaí e Sorvetes, El Fuego Steak House, Portal do Churrasco Espetaria, Coffee Park, Naha Sushi e Golden Chicken são os boxes do food park. No Empório Park, uma loja de conveniência focada em bebidas, há uma choperia com produtos das cervejarias capixabas Alquimistas e Casa 107.   

Itaparica Food Park

O horário de funcionamento de terça a sexta é das 18h às 23h, e aos sábados, domingos e feriados das 12h às 23h. Avenida Antônio Almeida Filho, Itaparica, Vila Velha. Mais informações: (27) 99510-0065.

Kombucha do ES conquista prêmio internacional

A marca capixaba Lab Kombucha conquistou medalha de ouro na Copa Internacional de Fermentados 2023, realizada em novembro, no Chile. A bebida, premiada na categoria profissional Kombuchas de Especialidade/Sem Álcool, é elaborada com café, cáscara de café arábica, canela, chá preto e mel de flor de café. Quem assina a receita é a chef e proprietária Cecília Cunha, também responsável pelo restaurante Alecrim, em Pedra Azul. Além de kombucha, foram avaliados sidra, hidromel, cerveja e vinho. A kombucha especial da Lab está em fase de produção para chegar ao mercado entre janeiro e fevereiro de 2024.

NOVIDADE PARA FÃS DE PICANHA 

A rede de restaurantes Coco Bambu acaba de incluir um novo prato no cardápio, a Picanha Black Angus. As fatias da carne são acompanhadas por vinagrete, farofa de ovos e arroz biro-biro. 
O lançamento está disponível nas unidades de Vitória e Vila Velha, em versões que servem três ou quatro pessoas (R$ 259) e também para dois comerem (R$ 149). Mais informações: @cocobambues e telefones (27) 3141-9100 e 99664-9100.  
Picanha Black Angus, lançamento do restaurante Coco Bambu
Picanha Black Angus é novidade no cardápio Crédito: Coco Bambu/Divulgação
Clique aqui para ouvir dicas de bares e restaurantes no podcast Pitadas, da rádio CBN Vitória.

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