Gastrobar com karaokê e área kids é aberto em Vila Velha

Cozinha brasileira é a especialidade do local Crédito: Pablo Gonçalves

The Wood Lounge é o nome do mais novo gastrobar da Praia de Itaparica, em Vila Velha. O espaço recém-inaugurado trabalha com o conceito de vila gastronômica, com cardápio variado de cozinha brasileira, e aposta em atrações como karaokê, área kids e música ao vivo.

A protagonista do menu é a comida de boteco. Entre as opções para petiscar, destacam-se iguarias como torresmo de rolo, língua de boi ensopada, chouriço, moela de frango com batata, rabada, mocotó, kiéber e bolinho de feijoada.

Galinhada também é uma opção do menu Crédito: Pablo Gonçalves

Paella, risotos, massas, moquecas, tábuas de carne e almoço executivo (de terça a domingo, a partir de R$ 28,90) também fazem parte da carta. O bar oferece drinques clássicos e autorais, como o que leva o nome da casa e contém vodca, maracujá, creme de leite, leite condensado e licor de cassis.

O gastrobar possui espaço kids com recreadora, sala de jogos com mesas de sinuca e duas salas que podem ser reservadas para eventos intimistas e confrarias. A parte musical é representada por uma sala de karaokê e um palco para shows, onde a música ao vivo começa às 20h30.

The Wood Lounge: drinque cremoso com vodca, maracujá e licor de cassis Crédito: Pablo Gonçalves

O funcionamento é de terça a domingo, das 10h à meia-noite. Rua Itaperuna, 80, Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: (27) 99672-7085 e @thewoodlounge.

NOVIDADES EM CAFETERIA DA PRAIA DO CANTO

Em novo endereço na Praia do Canto, o Café Bamboo acaba de repaginar o cardápio. A cafeteria, que funcionava na Rua Afonso Cláudio e agora está na Avenida Rio Branco, nº 1.630, lançou pratos, bowls, itens de brunch e café da manhã e drinques para o happy hour.

Uma novidade é o sistema "monte seu bowl", em que o cliente pode personalizar uma tigela com ingredientes como tofu, abóbora assada, milho tostado e sementes de girassol (R$ 43).

Bowl personalizado é uma novidade Crédito: Café Bamboo/Divulgação

No café da manhã, a casa passa a ter como opção croque monsieur (misto quente com bechamel e muçarela gratinada/R$ 25), croque madame (versão com ovo frito/R$ 28) e ovos rancheiros (ovos de gema mole com molho de tomate caseiro e torradas/R$ 25).

Para beber, um destaque é o drinque autoral Noel's Coffee, feito com uísque Jack Daniel's, limão taiti, hortelã e xarope de chai (R$ 32). A cafeteria abre de segunda a sábado, das 10h às 21h. Mais informações: @cafebamboo.

Espresso tônica com laranja também é lançamento Crédito: Tarciana Bride