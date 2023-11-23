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Pitadas

Gastrobar com karaokê e área kids é aberto em Vila Velha

The Wood Lounge fica no bairro Praia de Itaparica. Veja também: lançamento de cardápio no Café Bamboo e nova loja da Reserva do Gerente
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 07:00

The Wood Lounge Gastrobar, em Itaparica, Vila Velha
Cozinha brasileira é a especialidade do local Crédito: Pablo Gonçalves
The Wood Lounge é o nome do mais novo gastrobar da Praia de Itaparica, em Vila Velha. O espaço recém-inaugurado trabalha com o conceito de vila gastronômica, com cardápio variado de cozinha brasileira, e aposta em atrações como karaokê, área kids e música ao vivo.  
A protagonista do menu é a comida de boteco. Entre as opções para petiscar, destacam-se iguarias como torresmo de rolo, língua de boi ensopada, chouriço, moela de frango com batata, rabada, mocotó, kiéber e bolinho de feijoada.
The Wood Lounge Gastrobar, em Itaparica, Vila Velha
Galinhada também é uma opção do menu Crédito: Pablo Gonçalves
Paella, risotos, massas, moquecas, tábuas de carne e almoço executivo (de terça a domingo, a partir de R$ 28,90) também fazem parte da carta. O bar oferece drinques clássicos e autorais, como o que leva o nome da casa e contém vodca, maracujá, creme de leite, leite condensado e licor de cassis. 
O gastrobar possui espaço kids com recreadora, sala de jogos com mesas de sinuca e duas salas que podem ser reservadas para eventos intimistas e confrarias. A parte musical é representada por uma sala de karaokê e um palco para shows, onde a música ao vivo começa às 20h30.
The Wood Lounge Gastrobar, em Itaparica, Vila Velha
The Wood Lounge: drinque cremoso com vodca, maracujá e licor de cassis Crédito: Pablo Gonçalves
O funcionamento é de terça a domingo, das 10h à meia-noite. Rua Itaperuna, 80, Praia de Itaparica, Vila Velha. Mais informações: (27) 99672-7085 e @thewoodlounge.  

NOVIDADES EM CAFETERIA DA PRAIA DO CANTO

Em novo endereço na Praia do Canto, o Café Bamboo acaba de repaginar o cardápio. A cafeteria, que funcionava na Rua Afonso Cláudio e agora está na Avenida Rio Branco, nº 1.630, lançou pratos, bowls, itens de brunch e café da manhã e drinques para o happy hour.
Uma novidade é o sistema "monte seu bowl", em que o cliente pode personalizar uma tigela com ingredientes como tofu, abóbora assada, milho tostado e sementes de girassol (R$ 43). 
Novidades do cardápio do Café Bamboo, em Vitória
Bowl personalizado é uma novidade Crédito: Café Bamboo/Divulgação
No café da manhã, a casa passa a ter como opção croque monsieur (misto quente com bechamel e muçarela gratinada/R$ 25), croque madame (versão com ovo frito/R$ 28) e ovos rancheiros (ovos de gema mole com molho de tomate caseiro e torradas/R$ 25).  
Para beber, um destaque é o drinque autoral Noel's Coffee, feito com uísque Jack Daniel's, limão taiti, hortelã e xarope de chai (R$ 32). A cafeteria abre de segunda a sábado, das 10h às 21h. Mais informações: @cafebamboo.   
Novidades do cardápio do Café Bamboo, em Vitória
Espresso tônica com laranja também é lançamento  Crédito: Tarciana Bride

Cachaçaria e cervejaria abre loja em Vila Velha

A cachaçaria e cervejaria Reserva do Gerente inaugurou, nesta semana, uma loja take away em Vila Velha, na Praia da Costa. O ponto de vendas da marca conta com cervejas em garrafa, chopes, cachaças e licores, além de guloseimas de produção local, como biscoitos, geleias e doces. Uma novidade que estará disponível na loja é a Cachaça Extra Premium, envelhecida por 16 anos em um único barril de carvalho, com edição limitada e numerada de apenas 8 mil litros. O endereço é Rua Humberto Serrano, 280, loja 1, Edifício Meridien. Mais informações: @reservadogerente. 

Clique aqui para ouvir dicas de bares e restaurantes no podcast Pitadas, da rádio CBN Vitória.

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