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Restaurante lança delivery de hambúrguer premium em Vitória

Conheça as delícias da Moranga Prime Burgers, hamburgueria do Grupo Moranga com cardápio assinado pelo chef Robson Della Fonte
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 07:50

Lançamento do Grupo Moranga, que já atua em Vitória com self-service no almoço, o delivery Moranga Prime Burgers promete uma nova experiência para os capixabas fãs de hambúrguer.   
Disponível para pedidos no iFood, nas noites de segunda a sábado, a hamburgueria trabalha com carne Angus certificada preparada na grelha, pão brioche fresquinho, ingredientes selecionados e molhos de produção própria.
O cardápio reúne oito tipos de hambúrguer, todos acompanhados por batata frita. Também são oferecidas opções com frango empanado e vegetariana. 

Moranga Prime Burgers

Quem assina o menu é o chef do Grupo Moranga, Robson Della Fonte. Experiente, Robson tem formação em Cozinha Brasileira e Cozinha Internacional, e também é professor de culinária.     
Chef Robson Della Fonte, do Moranga Prime Burgers
Cardápio é assinado pelo chef Robson Della Fonte  Crédito: Camila Luz
São dele receitas exclusivas como Ragu de Linguiça Prime e Picanha Prime, dois carros-chefes do delivery. O primeiro vem no brioche amanteigado com burger de 160g (padrão da casa), queijo cheddar, ragu de linguiça, rúcula fresca e barbecue caseiro.
Ragu de Linguiça Prime, do Moranga Prime Burgers
Ragu de Linguiça Prime é um dos carros-chefes Crédito: Camila Luz
Já o Picanha Prime contém, além do hambúrguer bovino, queijo muçarela, picanha fatiada bem fininha, molho vinagrete e maionese da casa. Outro destaque é o Gorgonzola Prime, que ganha um toque adocicado com cebola caramelizada, em contraste com molho de queijo gorgonzola.          
Picanha Prime, do Moranga Prime Burgers
Picanha Prime também é destaque Crédito: Camila Luz
Além de hambúrguer, o Moranga Prime Burgers entrega um prato que é paixão nacional: o parmegiana.
Feito com bife de alcatra empanado bem crocante, o do Moranga leva molho de tomate caseiro com um toque de vinho e é coberto com queijos muçarela e parmesão gratinados. Os acompanhamentos são arroz branco e purê de batata - que pode ser substituído por fritas. 
Bife à parmegiana do Moranga Prime Burgers
Bife à parmegiana é acompanhado por arroz e purê de batata Crédito: Camila Luz

SELF-SERVICE

Os sanduíches do delivery são feitos no restaurante do Grupo Moranga, que funciona para almoço de segunda a sábado, das 11h às 15h, no Masterplace Mall, na Reta da Penha.    
O bufê self-service é bastante variado e inclui saladas, petiscos e diversos pratos da cozinha brasileira e internacional. O quilo custa R$ 86,90 e esse valor já inclui os grelhados. 
Toda sexta, o grande destaque é o Salmão Oriental, assado com especiarias e molho agridoce à base de gengibre e laranja. No mesmo dia da semana e também aos sábados, o Moranga oferece uma saborosa feijoada.  
Bufê self-service do restaurante Moranga, no Masterplace Mall
Salmão Oriental é servido às sextas Crédito: Evelize Calmon
MORANGA PRIME BURGERS
  • Delivery de hambúrguer
  • Horários: de segunda a sábado, das 17h às 22h
  • Pedidos: iFood
MORANGA - SABORES DO MUNDO
  • Restaurante self-service
  • Horários: de segunda a sábado, das 11h às 15h 
  • Endereço: Masterplace Mall, Av. Nossa Sra. da Penha (Reta da Penha), 2150, lojas 9 e 10, Barro Vermelho, Vitória 
  • Mais informações: (27) 99292-8295, @moranga.primeburgers e @moranga.es (Instagram).

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