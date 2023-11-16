Restaurante lança delivery de hambúrguer premium em Vitória

Lançamento do Grupo Moranga, que já atua em Vitória com self-service no almoço, o delivery Moranga Prime Burgers promete uma nova experiência para os capixabas fãs de hambúrguer.

Disponível para pedidos no iFood, nas noites de segunda a sábado, a hamburgueria trabalha com carne Angus certificada preparada na grelha, pão brioche fresquinho, ingredientes selecionados e molhos de produção própria.

O cardápio reúne oito tipos de hambúrguer, todos acompanhados por batata frita. Também são oferecidas opções com frango empanado e vegetariana.

Moranga Prime Burgers

Quem assina o menu é o chef do Grupo Moranga, Robson Della Fonte. Experiente, Robson tem formação em Cozinha Brasileira e Cozinha Internacional, e também é professor de culinária.

Cardápio é assinado pelo chef Robson Della Fonte Crédito: Camila Luz

São dele receitas exclusivas como Ragu de Linguiça Prime e Picanha Prime, dois carros-chefes do delivery. O primeiro vem no brioche amanteigado com burger de 160g (padrão da casa), queijo cheddar, ragu de linguiça, rúcula fresca e barbecue caseiro.

Ragu de Linguiça Prime é um dos carros-chefes Crédito: Camila Luz

Já o Picanha Prime contém, além do hambúrguer bovino, queijo muçarela, picanha fatiada bem fininha, molho vinagrete e maionese da casa. Outro destaque é o Gorgonzola Prime, que ganha um toque adocicado com cebola caramelizada, em contraste com molho de queijo gorgonzola.

Picanha Prime também é destaque Crédito: Camila Luz

Além de hambúrguer, o Moranga Prime Burgers entrega um prato que é paixão nacional: o parmegiana.

Feito com bife de alcatra empanado bem crocante, o do Moranga leva molho de tomate caseiro com um toque de vinho e é coberto com queijos muçarela e parmesão gratinados. Os acompanhamentos são arroz branco e purê de batata - que pode ser substituído por fritas.

Bife à parmegiana é acompanhado por arroz e purê de batata Crédito: Camila Luz

SELF-SERVICE

Os sanduíches do delivery são feitos no restaurante do Grupo Moranga, que funciona para almoço de segunda a sábado, das 11h às 15h, no Masterplace Mall, na Reta da Penha.

O bufê self-service é bastante variado e inclui saladas, petiscos e diversos pratos da cozinha brasileira e internacional. O quilo custa R$ 86,90 e esse valor já inclui os grelhados.

Toda sexta, o grande destaque é o Salmão Oriental, assado com especiarias e molho agridoce à base de gengibre e laranja. No mesmo dia da semana e também aos sábados, o Moranga oferece uma saborosa feijoada.

Salmão Oriental é servido às sextas Crédito: Evelize Calmon