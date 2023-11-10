Avaliação Nacional de Vinhos: confira 5 destaques da safra 2023

1

Pinot Noir - Moët Hennessy do Brasil

Degustar um vinho base para espumante nem sempre é simples, pois é um vinho que ainda não está pronto e é preciso projetá-lo para aquilo em que ele pode se transformar. Na qualidade final de um espumante, 90% vem do vinho base e esse Pinot estava incrível. Cheio de aromas de frutas vermelhas, cremoso na boca e com uma acidez bem gostosa. Ele será usado pela Chandon como base para a elaboração do Blanc de Noir.

2

Alvarinho - Vinícola Garibaldi

Encontrar um Alvarinho nacional já é uma grande surpresa, considerando que não é uma casta comum de se ver no Brasil, mas alguns enólogos daqui vêm insistindo nela e tem valido a pena. Esse exemplar vem de uvas cultivadas na Serra Gaúcha e estava elegante, intenso nos aromas, leve, jovem e fresco. Muito agradável e fácil de beber, sem muitas complicações também para harmonizar.

3

Marselan - Vinícola Gazzaro

Nascida de um cruzamento de Grenache e Cabernet Sauvignon, a Marselan não é uma uva tão conhecida. Degustei um rótulo com essa cepa pela primeira vez no Uruguai e desde então tenho encontrado também alguns exemplares no Brasil. A amostra que provei na avaliação estava bem equilibrada, com taninos macios e acidez marcante, sinalizando que em alguns anos teremos o equilíbrio perfeito. Seus aromas são bastante intensos, com algo herbáceo, especiarias, ervas secas, tabaco e pimenta. Muito agradável!

4

Petite Syrah - Vinícola Brasília

Vemos bastante a Syrah sendo plantada no Sudeste e no Cerrado brasileiro, através da dupla poda, com colheita realizada no inverno e vinhos de muita qualidade e destaque. A Petit Syrah, na verdade, é uma variedade da Syrah que surgiu de um cruzamento entre Pinot Noir e Syrah. O resultado é uma excelente combinação, pois une a delicadeza da Pinot Noir à intensidade e à complexidade da Syrah. Esse rótulo não podia ser diferente: complexo em aromas com notas de madeira, chocolate, café e toffee que evoluem para ervas secas e mentol. Daqueles vinhos que mudam o tempo todo na taça e mostram grande potência. Equilibrado na boca, com boa permanência e taninos muito estruturados é, em minha opinião, um vinho de meditação, para se apreciar devagar. Excelente.

5

Tannat - Vinícola dos Plátanos