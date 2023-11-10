Avaliação Nacional de Vinhos: confira 5 destaques da safra 2023

No último sábado (4/11), participei em Bento Gonçalves (RS) da 31ª Avaliação Nacional de Vinhos 2023. Realizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), o evento reuniu 1650 apreciadores de todo o Brasil e essa edição se consolidou como a maior degustação de vinhos de uma safra do mundo.
A avaliação teve 503 amostras inscritas, provenientes de 74 vinícolas de sete estados brasileiros. Essas amostras de vinho foram degustadas às cegas por um grupo de 90 enólogos e, das mais representativas, 16 foram selecionadas de diferentes categorias para serem degustadas em conjunto por todos os participantes do evento.
COMO FUNCIONA A DEGUSTAÇÃO
A degustação segue o mesmo ritual organizado pela ABE há 31 anos, mas desde 2020 passou a acontecer também on-line, dando a possibilidade de enófilos de todo o país adquirirem suas amostras e acompanharem as provas pela transmissão simultânea.
A ideia é que os participantes da avaliação degustem ao mesmo tempo cada um dos 16 vinhos, que são comentados por convidados. As 600 pessoas que assistem de forma presencial recebem o vinho na taça ao mesmo tempo, com um lindo serviço realizado por estudantes de Enologia de Bento Gonçalves. É um verdadeiro balé.
COMENTARISTAS
Nessa edição, o time de comentaristas contou com enólogos, sommeliers, jornalistas e empreendedores - e eu tive a honra de fazer parte desse grupo.
Na oportunidade, comentei sobre a dimensão que o evento tem hoje e sobre como essa dinâmica toda de degustação aproxima o consumidor final, dando a chance de entendermos melhor o vinho brasileiro e a qualidade da safra. Isso sem contar o repertório que todos acabam adquirindo ao degustar e discutir o mesmo vinho com vários profissionais.
Disse também que as características e a tipicidade de cada uva e região produtora têm ficado cada vez mais evidentes para o brasileiro. Dessa forma, aos poucos fica fácil identificar se o vinho degustado na taça é da Serra Gaúcha ou um vinho tropical, do Cerrado, ou de colheita de inverno.
É importante deixar claro que o evento não é uma competição, mas sim uma análise da vitivinicultura brasileira. Durante toda a experiência, percebemos o avanço em qualidade, as novas regiões produtoras e uma safra com muita diversidade de uvas.
5 DESTAQUES DA AVALIAÇÃO NACIONAL DE VINHOS 2023
1
Pinot Noir - Moët Hennessy do Brasil
Degustar um vinho base para espumante nem sempre é simples, pois é um vinho que ainda não está pronto e é preciso projetá-lo para aquilo em que ele pode se transformar. Na qualidade final de um espumante, 90% vem do vinho base e esse Pinot estava incrível. Cheio de aromas de frutas vermelhas, cremoso na boca e com uma acidez bem gostosa. Ele será usado pela Chandon como base para a elaboração do Blanc de Noir.
2
Alvarinho - Vinícola Garibaldi
Encontrar um Alvarinho nacional já é uma grande surpresa, considerando que não é uma casta comum de se ver no Brasil, mas alguns enólogos daqui vêm insistindo nela e tem valido a pena. Esse exemplar vem de uvas cultivadas na Serra Gaúcha e estava elegante, intenso nos aromas, leve, jovem e fresco. Muito agradável e fácil de beber, sem muitas complicações também para harmonizar.
3
Marselan - Vinícola Gazzaro
Nascida de um cruzamento de Grenache e Cabernet Sauvignon, a Marselan não é uma uva tão conhecida. Degustei um rótulo com essa cepa pela primeira vez no Uruguai e desde então tenho encontrado também alguns exemplares no Brasil. A amostra que provei na avaliação estava bem equilibrada, com taninos macios e acidez marcante, sinalizando que em alguns anos teremos o equilíbrio perfeito. Seus aromas são bastante intensos, com algo herbáceo, especiarias, ervas secas, tabaco e pimenta. Muito agradável!
4
Petite Syrah - Vinícola Brasília
Vemos bastante a Syrah sendo plantada no Sudeste e no Cerrado brasileiro, através da dupla poda, com colheita realizada no inverno e vinhos de muita qualidade e destaque. A Petit Syrah, na verdade, é uma variedade da Syrah que surgiu de um cruzamento entre Pinot Noir e Syrah. O resultado é uma excelente combinação, pois une a delicadeza da Pinot Noir à intensidade e à complexidade da Syrah. Esse rótulo não podia ser diferente: complexo em aromas com notas de madeira, chocolate, café e toffee que evoluem para ervas secas e mentol. Daqueles vinhos que mudam o tempo todo na taça e mostram grande potência. Equilibrado na boca, com boa permanência e taninos muito estruturados é, em minha opinião, um vinho de meditação, para se apreciar devagar. Excelente.
5
Tannat - Vinícola dos Plátanos
A Tannat faz referência direta aos marcantes taninos, que conquistam o paladar de quem aprecia vinhos de personalidade forte. No Brasil, essa uva é bastante cultivada na região da Campanha Gaúcha, mas a amostra da Vinícola dos Plátanos que provamos vem da região de Farroupilha, na Serra Gaúcha. Foi a 16º amostra do evento, encerrando com chave de ouro. Quem fez o comentário foi o enólogo Manuel Capote, da Espanha, enaltecendo a qualidade dos rótulos degustados e, para evitar comparações com vinhos de outros países, enfatizou que temos um terroir único. O ponto alto do evento foi a nota dada por Manuel a esse vinho, 97 pontos, muito difícil de se alcançar - o que causou comoção na plateia. De fato um vinho de muita qualidade, e não há caracteres aqui que o descrevam. Simplesmente prove!
Arquivos & Anexos
Avaliação Nacional de Vinhos Safra 2023
Confira neste documento o resultado geral da Avaliação Nacional de Vinhos da safra do ano de 2023.
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A colunista viajou a convite da Associação Brasileira de Enologia (ABE).