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Doce capixaba

Torta de coco de Guarapari: veja receita em vídeo e faça em casa

A sobremesa criada por Idalina Vieira no Gaeta marcou gerações e virou tradição nos principais restaurantes da Praia de Meaípe
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 07:00

Torta de coco servida do restaurante Gaeta, em Guarapari
Torta de coco do restaurante Gaeta Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A torta de coco criada há décadas em um dos restaurantes mais frequentados de Meaípe, em Guarapari, marcou gerações e seu sucesso fez com que a sobremesa extrapolasse os limites da Cidade Saúde.   
Hoje, ela é servida não apenas em estabelecimentos da região de origem, mas também em casas de moqueca na Capital. 
Mas como surgiu essa torta de coco bem capixaba? "Era um dia chuvoso e eu não tinha nada para fazer. Então, chamei uma moça que conheci aqui em Meaípe, a Altiva, e combinamos de fazer doce. Foi quando surgiu essa torta de coco, que é bem parecida com um doce que a minha mãe já fazia, o pudim de coco", relembra Idalina Vieira, sócia do restaurante Gaeta. 
A seguir, assista ao vídeo com o passo a passo da torta:

TORTA DE COCO DO RESTAURANTE GAETA

Rendimento: 12 fatias
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
220g de coco ralado fresco
1 lata de leite condensado
450ml de leite
5 gemas (reserve as claras para bater em neve)
1 colher (sopa) de manteiga
5 colheres (sopa) de açúcar
Coloque todos os ingredientes (exceto as claras) no liquidificador e triture bem.  Unte uma assadeira retangular (20x30cm) com manteiga e despeje nela a mistura. Leve ao forno preaquecido a 180°C por mais ou menos 25 minutos, até ficar consistente. 
Retire do forno e deixe esfriar. Desligue o forno enquanto isso.
Quando a base da torta estiver fria, religue o forno, bata as claras e, quando estiverem em ponto de neve, acrescente cinco colheres (sopa) de açúcar. Espalhe o glacê por cima da torta e retorne a assadeira ao forno rapidamente para dourar. Leve à geladeira e sirva gelada.
Com informações de Naiara Arpini. 

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