Torta de coco de Guarapari: veja receita em vídeo e faça em casa

Coloque todos os ingredientes (exceto as claras) no liquidificador e triture bem.

Unte uma assadeira retangular (20x30cm) com manteiga e despeje nela a mistura.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por mais ou menos 25 minutos, até ficar consistente.

Retire do forno e deixe esfriar. Desligue o forno enquanto isso.