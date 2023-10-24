Passeie pelos fortes que viraram pontos turísticos na Grande Vitória; vídeo

Localizações privilegiadas, comida boa e história! Quando se ouve estas palavras, é difícil vir a mente uma construção que foi feita para proteger cidades. Mas estamos falando dos fortes que, após reformas, estão abertos à visitação na Grande Vitória.

A primeira construção histórica é o Forte São Francisco Xavier da Barra, que fica aqui no território do 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha. A nossa segunda parada é do outro lado da Terceira Ponte, na capital: o antigo Forte São João, uma construção do período colonial, localizada na Av. Beira Mar. Bora conhecer?