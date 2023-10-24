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Bora conhecer

Passeie pelos fortes que viraram pontos turísticos na Grande Vitória; vídeo

Conheça os espaços localizados em Vila Velha e Vitória, que contam com vistas privilegiadas e muita história capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 17:43

Nova vista do Pátio Vista do Forte ArcelorMittal, no 38º Batalhão da Infantaria, em Vila Velha
Nova vista do Pátio Vista do Forte ArcelorMittal, no 38º Batalhão da Infantaria, em Vila Velha Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Localizações privilegiadas, comida boa e história! Quando se ouve estas palavras, é difícil vir a mente uma construção que foi feita para proteger cidades. Mas estamos falando dos fortes que, após reformas, estão abertos à visitação na Grande Vitória.
A primeira construção histórica é o Forte São Francisco Xavier da Barra, que fica aqui no território do 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha. A nossa segunda parada é do outro lado da Terceira Ponte, na capital: o antigo Forte São João, uma construção do período colonial, localizada na Av. Beira Mar. Bora conhecer?
*Com informações de Naiara Arpini, do Em Movimento

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