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Somos capixabas

7 Maravilhas do ES: Dunas de Itaúnas é o quarto destino revelado; veja vídeo

Localizadas em Itaúnas, distrito de Conceição da Barra, no norte do Estado, as Dunas de Itaúnas chamam atenção tanto beleza, quanto pela história. A quinta maravilha capixaba será revelada no próximo sábado (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 15:00

7 Maravilhas do ES: Dunas de Itaúnas é o quarto destino revelado
7 Maravilhas do ES: Dunas de Itaúnas é o quarto destino revelado Crédito: TV Gazeta
Uma beleza a ser contemplada do nascer ao pôr do sol. Areia branquinha, em abundância, parece até um deserto, que logo revela um trecho de Mata Atlântica e um oásis de água salgada bem diante dos nossos olhos. Sim, as Dunas de Itaúnas são a nossa quarta maravilha. No próximo sábado (28), a quinta maravilha será anunciada no Em Movimento, a partir das 14h10, na TV Gazeta.
Um monumento imponente, mas ao mesmo tempo sensível. As dunas estão localizadas em Itaúnas, distrito de Conceição da Barra, município do norte capixaba. Embora a charmosa vila que existe ali ser bastante frequentada pelos turistas atualmente, a “Itaúnas” original na verdade está por baixo de areias. A antiga vila foi completamente soterrada entre as décadas de 1950 e 1970, após um fenômeno ocorrido no local, possivelmente, por conta de um desmatamento.
Debaixo de tanta areia há um vilarejo inteiro, incluindo casas, cemitério e até igreja - que dizem que até hoje aparece a cruz que ficava no alto da torre. Para se localizar, a antiga vila ficava na outra margem do Rio Itaúnas e tinha cerca de 300 casas. Estima-se que eram aproximadamente mil moradores, que precisaram reconstruir a vida do outro lado do rio - onde é a atual vila de Itaúnas.
Não faltam adjetivos para definir a vila, mas certamente charmosa, simples e hospitaleira são fortes características deste lugar abençoado. É como se Itaúnas fosse um portal que nos transporta para um outro estilo de vida, regado a turismo, sossego e forró pé de serra.
A tranquilidade é um dos pontos marcantes da Vila de Itaúnas
A tranquilidade é um dos pontos marcantes da Vila de Itaúnas Crédito: TV Gazeta
Para proteger as dunas, o rio, a fauna e a flora da região, foi criado o Parque Estadual de Itaúnas, em 1991. Hoje, a unidade de conservação ajuda a preservar a história, garantindo que as belezas sejam apreciadas da melhor maneira, explorando o potencial turístico do local sem degradação. Com 3.500 hectares de diferentes ecossistemas de mata atlântica, o parque possui entrada gratuita e ainda abriga um sítio arqueológico.
Para os leitores mais atentos, todas as maravilhas do ES reveladas - até o momento - ficam no alto. Entre eles, estão a Terceira Ponte, Pedra Azul, Convento da Penha e a mais nova integrante do grupo: as Dunas de Itaúnas. Inclusive, uma curiosidade é que as dunas podem chegar a 30 metros de altura, proporcionando um dos pores do sol mais bonitos do Espírito Santo.
As dunas de Itaúnas servem de belo cartão-postal para fotos instagramáveis
As dunas de Itaúnas servem de belo cartão-postal para fotos instagramáveis Crédito: TV Gazeta
A verdade é que não tem dia, horário ou tempo ruim para contemplar esse cenário. Também não existe época ideal para visitas, todas as estações do ano são convidativas a um passeio pelas dunas. Apesar disso, não dá pra negar que em julho, quando acontece o famoso Festival Nacional de Forró de Itaúnas, é quando a vila “bomba”. Enfim, Itaúnas tem seus encantos e as Dunas - em especial - merecem o posto de maravilha do ES.

AS MARAVILHAS VOTADAS

Catorze monumentos concorreram por meio de voto popular o título de Maravilha do Espírito Santo. Abaixo você confere os concorrentes e quem já foi revelado.
  • MARAVILHAS REVELADAS
  • Terceira Ponte (veja a matéria aqui)
  • Pedra Azul (veja a matéria aqui)
  • Convento da Penha (veja a matéria aqui)
  • Dunas de Itaúnas

  • CONCORRENTES
  • Buda de Ibiraçu
  • Falésias de Marataízes
  • Catedral de Vitória
  • Basílica de Santo Antônio
  • Galpão das Paneleiras
  • Farol Santa Luzia
  • Frade e a Freira
  • Cachoeira da Fumaça
  • Pico da Bandeira
  • Mestre Álvaro

Veja Também

7 Maravilhas do ES: Convento da Penha é o terceiro monumento revelado

7 Maravilhas do ES: Pedra Azul é o segundo destino revelado

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