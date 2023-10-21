7 Maravilhas do ES: Dunas de Itaúnas é o quarto destino revelado; veja vídeo

7 Maravilhas do ES: Dunas de Itaúnas é o quarto destino revelado Crédito: TV Gazeta

Uma beleza a ser contemplada do nascer ao pôr do sol. Areia branquinha, em abundância, parece até um deserto, que logo revela um trecho de Mata Atlântica e um oásis de água salgada bem diante dos nossos olhos. Sim, as Dunas de Itaúnas são a nossa quarta maravilha. No próximo sábado (28), a quinta maravilha será anunciada no Em Movimento, a partir das 14h10, na TV Gazeta.

Um monumento imponente, mas ao mesmo tempo sensível. As dunas estão localizadas em Itaúnas, distrito de Conceição da Barra, município do norte capixaba. Embora a charmosa vila que existe ali ser bastante frequentada pelos turistas atualmente, a “Itaúnas” original na verdade está por baixo de areias. A antiga vila foi completamente soterrada entre as décadas de 1950 e 1970, após um fenômeno ocorrido no local, possivelmente, por conta de um desmatamento.

Debaixo de tanta areia há um vilarejo inteiro, incluindo casas, cemitério e até igreja - que dizem que até hoje aparece a cruz que ficava no alto da torre. Para se localizar, a antiga vila ficava na outra margem do Rio Itaúnas e tinha cerca de 300 casas. Estima-se que eram aproximadamente mil moradores, que precisaram reconstruir a vida do outro lado do rio - onde é a atual vila de Itaúnas.

Não faltam adjetivos para definir a vila, mas certamente charmosa, simples e hospitaleira são fortes características deste lugar abençoado. É como se Itaúnas fosse um portal que nos transporta para um outro estilo de vida, regado a turismo, sossego e forró pé de serra.

A tranquilidade é um dos pontos marcantes da Vila de Itaúnas Crédito: TV Gazeta

Para proteger as dunas, o rio, a fauna e a flora da região, foi criado o Parque Estadual de Itaúnas, em 1991. Hoje, a unidade de conservação ajuda a preservar a história, garantindo que as belezas sejam apreciadas da melhor maneira, explorando o potencial turístico do local sem degradação. Com 3.500 hectares de diferentes ecossistemas de mata atlântica, o parque possui entrada gratuita e ainda abriga um sítio arqueológico.

Para os leitores mais atentos, todas as maravilhas do ES reveladas - até o momento - ficam no alto. Entre eles, estão a Terceira Ponte, Pedra Azul, Convento da Penha e a mais nova integrante do grupo: as Dunas de Itaúnas. Inclusive, uma curiosidade é que as dunas podem chegar a 30 metros de altura, proporcionando um dos pores do sol mais bonitos do Espírito Santo.

As dunas de Itaúnas servem de belo cartão-postal para fotos instagramáveis Crédito: TV Gazeta

A verdade é que não tem dia, horário ou tempo ruim para contemplar esse cenário. Também não existe época ideal para visitas, todas as estações do ano são convidativas a um passeio pelas dunas. Apesar disso, não dá pra negar que em julho, quando acontece o famoso Festival Nacional de Forró de Itaúnas, é quando a vila “bomba”. Enfim, Itaúnas tem seus encantos e as Dunas - em especial - merecem o posto de maravilha do ES.

AS MARAVILHAS VOTADAS

Catorze monumentos concorreram por meio de voto popular o título de Maravilha do Espírito Santo. Abaixo você confere os concorrentes e quem já foi revelado.