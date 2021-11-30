Anchieta e Itaúnas, no Espírito Santo, entram na rota do turismo nacional

Santuário de São Jose de Anchieta Crédito: Gabriel Lordêllo

As 23 praias, o agroturismo e o Santuário Nacional de São José de Anchieta, além do forró, das manifestações culturais e do Parque Estadual de Itaúnas, têm tudo para entrar na rota do turismo nacional. Tudo porque o Governo do Espírito Santo lançou na tarde desta terça-feira (30) a campanha promocional da temporada de verão 2022. Os dois destinos foram apresentados na Feira de Turismo que aconteceu em Fortaleza, no mês de outubro, como destinos nacionais.

Itaúnas, em Conceição da Barra Crédito: Leonardo Merçon

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, explicou que a campanha é para valorizar o turismo no Estado e destacar tudo o que temos para os capixabas e para os estados como Minas Gerais e Brasília, os de maior fluxo de turistas.

"Estamos fazendo um trabalho para resgatar e recuperar com muita responsabilidade o ato das pessoas fazerem o turismo interno e poder gerar renda e oportunidade para os trabalhadores desse segmento"

Para ele, a expectativa é que esse verão seja melhor que o do ano passado, além de resgatar a renda de quem vive do turismo. "O nosso desejo é esse (resgatar a renda de quem vive do turismo). Estamos lançando essa campanha para recuperar um pouco daquilo que os operadores de turismo e a agências de viagens, quem trabalha no dia a dia com o turismo, possa recuperar um pouco. Estamos com um esforço muito grande para chegar o risco muito baixo até o final do ano, aumentando assim a nossa capacidade de ter atividades".

O governador ressaltou que, além dos tradicionais balneários, como o de Guarapari, a ações estão voltadas para os roteiros consolidados.

A secretária de Turismo Lenise Loureiro explicou que os dois destinos estão sendo oferecidos a níveis nacionais para feiras e agências de viagens, por exemplo. "São territórios escolhidos como espaço de diluir os turistas na orla do Espírito Santo, trazendo muitos turistas para todo o Estado".

Praia da Costa Azul, em Iriri, balneário de Anchieta Crédito: Fernando Madeira

Ela ressaltou que as cidades foram preparadas e os investimentos foram feitos em melhorias da infraestrutura. "Como a estrada ligando Conceição da Barra a Itaúnas e as estruturas trabalhadas nas orlas de Iriri e Castelhanos, onde ocorreram a colocação de banheiros e novos calçadões", contou Lenise Loureiro. No evento também foi lançado do vídeo da campanha "Capixabear".

OS ROTEIROS

A restauração do Santuário Nacional de São Jose de Anchieta , que foi inaugurado em novembro, também faz parte do projeto de infraestrutura para divulgação do roteiro turístico. "O Santuário Nacional de São Jose de Anchieta veio ao encontro para que seja um destino religioso fortíssimo, assim como acontece com o Convento da Penha, em Vila Velha, e o Grande Buda, em Ibiraçu", disse Lenise Loureiro.

O Santuário Nacional de São José de Anchieta, um dos mais importantes símbolos da presença dos jesuítas no Brasil, passou por grandiosa obra de restauro e readequação e foi reaberto no dia 18 de novembro. O projeto envolveu serviços de conservação e restauração, além da criação de novos espaços para recepção e visitação do público.

A restauração do Santuário Nacional de São Jose de Anchieta, que foi inaugurado em novembro, também faz parte do projeto. Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

A cidade também conta com um litoral rico composto por 23 praias, cada uma com suas características para atender todos os tipos de turistas, além do agroturismo.

Já as belezas naturais do Parque Estadual de Itaúnas atraem os visitantes de todo o Brasil. Recebendo cerca de 100 mil pessoas por ano, o Parque é o mais visitado do Estado. Com uma área de aproximadamente 3.500 ha, o parque localiza-se no município de Conceição da Barra, no Norte do litoral capixaba, a aproximadamente 260 km de Vitória.

O Parque é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade, pelas belezas naturais de suas praias, suas dunas, além da riqueza histórica e cultural. "O investimento em turismo de aventura e esportivo, essa prática sustentável com o parque foi muito trabalhado junto ao lema", disse Lenise.

Itaúnas é riquíssima também culturalmente tendo como manifestações culturais a Festa de São Benedito/Ticumbi, originária do folclore africano; o Alardo que é a representação folclórica com danças e, claro, o forró pé de serra que já se tornou um dos principais atrativos turísticos do destino nos meses de janeiro e julho.

"Em dezembro, o forró raiz vai receber o reconhecimento como patrimônio nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). E Itaúnas é um território de nacional que faz parte desse reconhecimento e a localidade tem um capítulo importante na história do forró, que o pé-de-serra, que nasce e se difunde para o Brasil e o mundo a partir de Itaúnas", disse Fabrício Noronha, secretário de cultura.

PARQUE CULTURAL CASA DO GOVERNADOR

Os três eixos temáticos, que serão expostos no Parque, se dividem nas categorias: Ambiental (com visitas aos ecossistemas nativos, exposições sobre as inovações tecnológicas e políticas de energias renováveis); Histórico (com percurso pela história capixaba, da ocupação aos dias atuais, feito com base na pesquisa da história, de forma oral e documental, com ênfase na memória que a Residência Oficial testemunhou em todos os anos de existência); e Artístico (o Parque terá uma exposição artística ao ar livre com esculturas permanentes, esculturas temporárias e eventos culturais em um anfiteatro).