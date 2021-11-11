Antigo Saldanha: restaurante e cervejaria devem abrir em março de 2022

Casa do Turismo Capixaba segue com reformas até junho de 2022 Crédito: Ricardo Medeiros

Prestes a ser publicado, o edital para concessão dos espaços comerciais da Casa do Turismo Capixaba (antigo Saldanha da Gama), em Vitória, foi apresentado pela Secretaria de Turismo (Setur) aos setores interessados, nesta quarta-feira (10). A reunião buscou alinhar as regras do pregão eletrônico do restaurante e cervejaria, previstos para abrirem em março de 2022.

"Tivemos muitos interessados, o mercado já aguardava o lançamento do edital. Hoje (dia 10), nós apresentamos publicamente aos setores. O intuito foi fazer uma prévia para saber se existia algum ponto a ser aperfeiçoado. São áreas que estão sendo entregues não finalizadas, tanto da parte elétrica, decoração, esquadria. Foi sugerido, por exemplo, que a área da cozinha fosse maior, pegando uma sala da secretaria, além de visitas técnicas com arquitetos", revelou a Secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

O ganhador ficará responsável por toda a reforma da parte estrutural, elétrica, hidráulica e decorativa dos espaços, tendo um prazo máximo de 120 dias para finalizar as obras. Após o término, o concessor poderá usufruir do local por até 60 meses, pagando um aluguem mensal de R$ 1550 para a cervejaria e R$ 2500, no caso do restaurante. Segundo a secretária, o prazo de concessão poderá ser estendido ao término.

O edital será publicado no Diário Oficial do Estado na próxima semana, e ficará aberto por 15 dias. A previsão é de que o vencedor comece as obras no início de dezembro. Entre os requisitos, estão: fornecer um cardápio de pratos típicos da culinária capixaba e comercializar exclusivamente cervejas artesanais capixabas. O intuito é fomentar a gastronomia e a produção local, além do turismo.

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Os dois estabelecimentos deverão manter atendimento em finais de semana, datas festivas e feriados (municipais, estaduais e nacionais) nos períodos diurno e noturno, no mínimo entre 16h e 21h, e nas quintas e sextas-feiras, em período noturno, até, no mínimo, 21h.

Nos espaços, serão permitidas apresentações culturais e musicais fora do horário comercial de funcionamento do órgão público instalado no prédio. Os vencedores do pregão terão que disponibilizar aos clientes conexão à internet gratuita, manter cardápio bilíngue e material informativo aos clientes.

REFORMA DO PRÉDIO

A reforma do Forte São João começou em março. O espaço já teve melhorias no telhado, nas instalações elétricas, correção de infiltrações e pequenos reparos estruturais. A obra segue com a recuperação de esquadrias de alumínio, o restauro da muralha, dos canhões e da estátua do índio Araribóia (localizado à frente do prédio), que receberá uma iluminação cênica. O espaço ganhará obras de acessibilidade, como a construção de elevadores.

Estão sendo contratados projetos para a execução de novas estruturas de climatização, rede lógica, sistema de combate a incêndio e equipamentos de circulação vertical, além dos elevadores.

"Estamos fazendo a contratação dos elevadores, ar condicionados, rede lógica, além dos sistemas de combate a incêndio. As obras seguem em curso da manutenção interna. As esquadrias já foram retiradas"

O acesso ao local será reformulado, com a instalação de uma faixa de desaceleração possibilitando mais segurança para uso do estacionamento. De acordo com Lenise, a previsão é que a Casa do Turismo esteja funcionando completamente em junho de 2022.

"É um lugar onde todos os ângulos são instagramáveis, um prédio que carrega a memória da cidade. Tem um significado que se soma a posição privilegiada, são recortes muito generosos do prédio. O Saldanha é um desejo de todo capixaba ser ocupado. Estamos fazendo isso de forma bem cautelosa", ressaltou a secretária.

O uso destes dois espaços para atividades comerciais no prédio histórico do "Forte São João", antiga sede do Clube Saldanha da Gama, faz parte do projeto "Casa do Turismo Capixaba", que tem como objetivo fortalecer o turismo, dando ao espaço infraestrutura adequada e funcionalidade para moradores e visitantes.

Para participar do pregão, a empresa deve estar inserida no Cadastro de Fornecedores - CRC ONLINE do Governo do Estado. O acesso pode ser feito por meio deste link