Prêmio Jabuti 2021 divulga lista de livros e autores finalistas

O Prêmio Jabuti 2021 divulgou os dez finalistas de suas 20 categorias no início da tarde desta terça-feira, dia 9. Na lista, estão nomes como Daniel Munduruku, que concorre com três livros, Nara Vidal, João Anzanello Carrascoza, Lya Luft, Michel Laub, Armando Freitas Filho, Santiago Nazarian, Jeferson Tenório, Noemi Jaffe, José Falero, Leonardo Sakamoto, Patrícia Campos Mello e Bruno Paes Manso, entre outros escritores, pesquisadores, ilustradores e designers.
O Jabuti é o mais tradicional prêmio literário brasileiro. Em valor, ele perde para outras premiações, como o Prêmio São Paulo e o Oceanos, por exemplo. O vencedor do Jabuti ganha R$ 5 mil e a estatueta e o autor do "Livro do Ano" ganha o valor de R$ 100 mil.
Uma nova lista, com cinco finalistas, será revelada no dia 16. A cerimônia de premiação do Jabuti 2021 será no dia 25, novamente online por causa da pandemia, com transmissão pelo canal da Câmara Brasileira do Livro no YouTube. O ator Dan Stulbach será o mestre de cerimônia. E o escritor Ignácio de Loyola Brandão, imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) e cronista do Estadão, será homenageado como a Personalidade Literária do Jabuti.
Durante a cerimônia serão anunciados os vencedores de cada uma das categorias e também o "Livro do Ano". Ganha o "Livro do Ano" a obra com a maior nota atribuída pelo júri entre os vencedores das categorias dos eixos Literatura e Não Ficção. Se houver empate, o prêmio de 100 mil é dividido. Em 2020, a poeta Cida Pedrosa foi a vencedora, com Solo Para Vialejo.
O curador do Prêmio Jabuti 2021 é o editor Marcos Marcionilo e integram o conselho Ana Elisa Ribeiro, Bel Santos Mayer, Camile Mendrot e Luiz Gonzaga Godoi Trigo. Confira a lista de finalistas abaixo:
EIXO LITERATURA
- CONTO
- Título: Aboio - Oito contos e uma novela | Autor(a): João Meirelles Filho | Editora(s): Laranja Original
- Título: Cada um a seu modo | Autor(a): Marcelo Freddi Lotufo | Editora(s): Edições Jabuticaba
- Título: Cem vezes uma | Autor(a): Ana Brêtas | Editora(s): Jandaíra
- Título: Confinados | Autor(a): Celma Prata | Editora(s): Sete
- Título: Flor de gume | Autor(a): Monique Malcher | Editora(s): Pólen Livros
- Título: Genealogia dos afetos | Autor(a): Elaine Moraes | Editora(s): Letramento
- Título: Mapas para desaparecer | Autor(a): Nara Vidal | Editora(s): Faria e Silva Editora
- Título: O senhor índice de Rouen | Autor(a): Marlise Corradi e Rodrigo Hees | Editora(s): Giostri Editora
- Título: Seridó e outras histórias | Autor(a): Lidia Izecson | Editora(s): Quelônio
- Título: Utensílios-para-a-dor: histórias-com-hífens | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): Faria e Silva Editora
- CRÔNICA
- Título: A teoria da felicidade | Autor(a): Kátia Borges | Editora(s): Patuá
- Título: A volta ao quarto em 180 dias | Autor(a): Yuri Al'Hanati | Editora(s): Dublinense
- Título: Afeto Revolution | Autor(a): Eliana Rigol | Editora(s): Zouk
- Título: As coisas humanas | Autor(a): Lya Luft | Editora(s): Record
- Título: Conheço duas formas de acabar com a vida que são tiro e queda | Autor(a): Arzírio Cardoso | Editora(s): Patuá
- Título: De bala em prosa: vozes da resistência ao genocídio negro | Autor(a): Vários | Editora(s): Elefante
- Título: Diário do Bolso 4: 666 dias com a besta | Autor(a): José Roberto Torero | Editora(s): Padaria de Livros
- Título: Histórias ao redor | Autor(a): Flávio Carneiro | Editora(s): Cousa
- Título: Histórias jamais contadas da literatura brasileira | Autor(a): Edson Aran | Editora(s): Obra independente
- Título: Rua do Escritor - crônicas sobre leitura | Autor(a): Henrique Rodrigues | Editora(s): Malê
- HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
- Título: A Casa Azul - Porto Alegre, segunda parte | Autor(a): Eloar Guazzelli | Editora(s): Faria e Silva Editora
- Título: Ajuricaba | Autor(a): Ademar Vieira e Jucylande Júnior | Editora(s): Black Eye Estúdio
- Título: Aquarela | Autor(a): André Bernardino e Vitor Flynn | Editora(s): Balão Editorial
- Título: CWB | Autor(a): José Aguiar | Editora(s): Obra independente
- Título: Despedida | Autor(a): Bruno Drummond | Editora(s): Bloco Narrativo
- Título: Graphic MSP: Jeremias: alma | Autor(a): Jefferson Costa e Rafael Calça | Editora(s): Panini Comics
- Título: META: Depto. de Crimes Metalinguísticos | Autor(a): André Freitas, Dayvison Manes, Marcelo Saravá e Omar Viñole | Editora(s): Zarabatana Books
- Título: Quando éramos irmãos | Autor(a): Lucas Marques | Editora(s): Avec Editora
- Título: Rocha Navegável | Autor(a): Fábio Costa e Igor Souza | Editora(s): RV Cultura e Arte
- Título: Senhora | Autor(a): Luiz Antonio Aguiar e Shiko | Editora(s): Ática
- INFANTIL
- Título: A origem dos Filhos do Estrondo do Trovão: uma história do povo Tariana | Autor(a): Daniel Munduruku e Rosinha | Editora(s): Callis
- Título: Dentro de casa | Autor(a): Bruna Lubambo | Editora(s): Aletria
- Título: Lá dentro tem coisa | Autor(a): Adriana Falcão e Lole | Editora(s): Moderna
- Título: Menininho | Autor(a): Elisa Carareto e Gabriela Romeu | Editora(s): Panda Books
- Título: O corte e a chama | Autor(a): Leo Cunha e Paulo Rea | Editora(s): Pulo do Gato
- Título: O menino que virou chuva | Autor(a): Renato Moriconi e Yuri de Francco | Editora(s): Caixote
- Título: Obrigado | Autor(a): André Neves | Editora(s): Pulo do Gato
- Título: Opa | Autor(a): Adilson Farias | Editora(s): Prosa Nova
- Título: Redondeza | Autor(a): Daniel Munduruku e Roberta Asse | Editora(s): Criadeira Livros
- Título: Sagatrissuinorana | Autor(a): João Luiz Guimarães e Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé Editora
- JUVENIL
- Título: A brecha: uma reviravolta Quilombola | Autor(a): Arquimino dos Santos, Deborah Goldemberg e Jefferson Gonçalves Correia | Editora(s): Estrela Cultural
- Título: A sardinha ansiosa | Autor(a): Ivan Jaf | Editora(s): Trioleca Casa Editorial
- Título: Amigas que se encontraram na história | Autor(a): Angélica Kalil e Amma | Editora(s): Quintal Edições
- Título: Anjo na gaiola | Autor(a): Walter Tierno | Editora(s): Sisko
- Título: Clube do rock | Autor(a): Adriana Maschmann e Marcelo Spalding | Editora(s): Metamorfose
- Título: Crônicas indígenas para rir e refletir na escola | Autor(a): Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna
- Título: Essa indescritível liberdade | Autor(a): Igor Mendes | Editora(s): Faria e Silva Editora
- Título: Fronteiras | Autor(a): Marcia Kupstas | Editora(s): FTD
- Título: O vizinho alemão | Autor(a): Mario Augusto Pool | Editora(s): Obra Independente
- Título: Valentes | Autor(a): Aryane Cararo e Duda Porto de Souza | Editora(s): Seguinte
- POESIA
- Título: A mulher submersa | Autor(a): Mar Becker | Editora(s): Urutau
- Título: A terra em pandemia | Autor(a): Aleilton Fonseca | Editora(s): Mondrongo
- Título: Arremate | Autor(a): Armando Freitas Filho | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Batendo pasto | Autor(a): Maria Lúcia Alvim | Editora(s): Relicário
- Título: Corvos contra a noite | Autor(a): Diego Vinhas | Editora(s): 7Letras
- Título: José mergulha para sempre na piscina azul | Autor(a): Marcelo Reis de Mello | Editora(s): Edições Garupa
- Título: O dia em que fui Santa Joana dos Matadouros | Autor(a): Jussara Salazar | Editora(s): Cepe
- Título: O mar que restou nos olhos | Autor(a): Eduardo Júlio | Editora(s): 7Letras
- Título: O movimento dos pássaros | Autor(a): Micheliny Verunschk | Editora(s): Martelo
- Título: O mundo mutilado | Autor(a): Prisca Agustoni Pereira | Editora(s): Quelônio
- ROMANCE DE ENTRETENIMENTO
- Título: Amanhã eu morro | Autor(a): Hugo Ribas | Editora(s): Patuá
- Título: Apocalipse segundo Fausto | Autor(a): Marcos de Brito | Editora(s): Coerência
- Título: Corpos secos | Autor(a): Luisa Geisler, Marcelo Ferroni, Natalia Borges Polesso e Samir Machado de Machado | Editora(s): Alfaguara
- Título: Descanso | Autor(a): Rafaela Riera | Editora(s): Penalux
- Título: Desmemória | Autor(a): Thalita Saldanha Coelho | Editora(s): Jandaíra
- Título: DVD: devoção verdadeira a D. | Autor(a): Cesar Bravo | Editora(s): DarkSide Books
- Título: Parthenon Místico | Autor(a): Enéias Tavares | Editora(s): DarkSide Books
- Título: Senciente nível 5 | Autor(a): Carol Chiovatto | Editora(s): Avec Editora
- Título: Tortura Branca | Autor(a): Victor Bonini | Editora(s): Coerência
- Título: Velhos demais para morrer | Autor(a): Vinícius Neves Mariano | Editora(s): Malê
- ROMANCE LITERÁRIO
- Título: As sobras de ontem | Autor(a): Marcelo Vicintin | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Fé no Inferno | Autor(a): Santiago Nazarian | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Maboque | Autor(a): Tina Vieira | Editora(s): Quelônio
- Título: Maria altamira | Autor(a): Maria José Silveira | Editora(s): Instante
- Título: Nem sinal de asas | Autor(a): Marcela Dantés | Editora(s): Patuá
- Título: O avesso da pele | Autor(a): Jeferson Tenório | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: O que ela sussurra | Autor(a): Noemi Jaffe | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Os supridores | Autor(a): José Falero | Editora(s): Todavia
- Título: Solução de dois Estados | Autor(a): Michel Laub | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Suíte Tóquio | Autor(a): Giovana Madalosso | Editora(s): Todavia
EIXO NÃO FICÇÃO
- ARTES
- Título: 20 em 2020: os artistas da próxima década | Autor(a): Fernando Ticoulat e João Paulo Siqueira Lopes | Editora(s): Art Consulting Tool
- Título: A fórmula da emoção na fotografia de guerra | Autor(a): Leão Serva | Editora(s): Edições Sesc SP
- Título: A história da eternidade: roteiro original do filme | Autor(a): Camilo Cavalcante | Editora(s): Cepe
- Título: África Brasil: um dia Jorge Ben voou para toda a gente ver | Autor(a): Kamille Viola | Editora(s): Edições Sesc SP
- Título: Arjan Martins | Autor(a): Paulo Miyada | Editora(s): Cobogó
- Título: Art Déco no Brasil | Autor(a): Ana Paula Cavalcanti Simioni e Luciano Migliaccio | Editora(s): Olhares
- Título: Atlas Fotográfico da cidade de São Paulo e arredores | Autor(a): Guilherme Wisnik, Henrique Siqueira e Tuca Vieira | Editora(s): AYO
- Título: O ensino da música no Método Montessori | Autor(a): José Nunes Fernandes | Editora(s): Obra Independente
- Título: Tarsila estudos e anotações: Tarsila studies and sketches | Autor(a): Aracy Amaral e Regina Teixeira de Barros | Editora(s): WMF Martins Fontes
- Título: Time is Money: o lugar do patrimônio cultural nas políticas de desenvolvimento do BID | Autor(a): George da Guia | Editora(s): Annablume Editora
- BIOGRAFIA, DOCUMENTÁRIO E REPORTAGEM
- Título: [...] metade é verdade – Ruth Escobar | Autor(a): Alvaro Machado | Editora(s): Edições Sesc SP
- Título: A escravidão contemporânea | Autor(a): Leonardo Sakamoto | Editora(s): Contexto
- Título: A máquina do ódio | Autor(a): Patrícia Campos Mello | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: A república das milícias: Dos esquadrões da morte à era Bolsonaro | Autor(a): Bruno Paes Manso | Editora(s): Todavia
- Título: Caí na estrada com os Novos Baianos | Autor(a): Marília Aguiar | Editora(s): Agir Editora
- Título: Mataram Marielle | Autor(a): Chico Otavio e Vera Araújo | Editora(s): Intrínseca
- Título: O Império dos gibis: a incrível história dos quadrinhos da Editora Abril | Autor(a): Manoel de Souza e Maurício Muniz | Editora(s): Heroica
- Título: Os últimos melhores dias da minha vida | Autor(a): Anna Penido e Gilberto Dimenstein | Editora(s): Record
- Título: Samuel Wainer: O homem que estava lá | Autor(a): Karla Monteiro | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Vala de Perus, uma biografia: como um ossário clandestino foi utilizado para esconder mais de mil vítimas da ditadura | Autor(a): Camilo Vannuchi | Editora(s): Alameda Casa Editorial
- Título: Vaza Jato: os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil | Autor(a): Letícia Duarte | Editora(s): Mórula Editorial
- CIÊNCIAS
- Título: @Descolonizando_saberes: mulheres negras na ciência | Autor(a): Bárbara Carine Soares Pinheiro | Editora(s): Livraria da Física
- Título: A simetria na ciência, na natureza e na arte | Autor(a): Petrônio Pulino e Sandra Menezes de Carvalho Abreu | Editora(s): Livraria da Física
- Título: Brincar é fundamental: como entender o neurodesenvolvimento e resgatar a importância do brincar durante a primeira infância | Autor(a): Luciana Brites | Editora(s): Gente
- Título: Ciência no cotidiano: viva a razão. Abaixo a ignorância! | Autor(a): Carlos Orsi Martinho e Natalia Pasternak Taschner | Editora(s): Contexto
- Título: Engenheiros para Quê?: Formação e Profissão do Engenheiro no Brasil | Autor(a): Maria Beatriz Lobo, José Roberto Cardoso, Renata Perrenoud e Roberto Leal Lobo e Silva Filho | Editora(s): Edusp
- Título: Guia do pesquisador iniciante: prepare-se para ser um bom pesquisador conhecendo o meio científico | Autor(a): Renato Falcão Dantas | Editora(s): Obra Independente
- Título: Iconografia da paisagem brasileira / Brazilian landscape iconography | Autor(a): Nicole Anne Collet, Orlando Graeff, Tatiana Altberg e Tatiana Podlubny | Editora(s): NAU Editora
- Título: No labirinto do cérebro | Autor(a): Paulo Niemeyer Filho | Editora(s): Objetiva
- Título: Pacientes que curam | Autor(a): Júlia Rocha | Editora(s): Civilização Brasileira
- Título: Psicologia social do preconceito e do racismo | Autor(a): Marcus Eugênio Oliveira Lima | Editora(s): Blucher Open Access
- CIÊNCIAS HUMANAS
- Título: A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil | Autor(a): Heloisa Murgel Starling e Lilia Moritz Schwarcz | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: A poesia negra-feminina de Conceição Evaristo, Lívia Natália e Tatiana Nascimento | Autor(a): Heleine Fernandes de Souza | Editora(s): Malê
- Título: Alfaletrar: toda criança pode aprender a ler e a escrever | Autor(a): Magda Soares | Editora(s): Contexto
- Título: Decadência e reconstrução | Autor(a): Carlos Melo, Malu Delgado e Milton Seligman | Editora(s): BEĨ Editora
- Título: Intolerância religiosa | Autor(a): Sidnei Barreto Nogueira | Editora(s): Pólen Livros
- Título: Lava jato | Autor(a): Fabiana Alves Rodrigues | Editora(s): WMF Martins Fontes
- Título: O sonho curto dos napë e a pandemia | Autor(a): Rafael Afonso da Silva | Editora(s): Obra Independente
- Título: Por um Cinema Popular | Autor(a): Reinaldo Cardenuto | Editora(s): Ateliê Editorial
- Título: Povo de Deus: Quem são os evangélicos e por que eles importam | Autor(a): Juliano Spyer | Editora(s): Geração Editorial
- Título: Sobreviventes e Guerreiras | Autor(a): Mary Del Priore | Editora(s): Planeta do Brasil
- CIÊNCIAS SOCIAIS
- Título: 10 histórias para tentar entender um mundo caótico | Autor(a): Jamil Chade e Ruth Manus | Editora(s): Sextante
- Título: A razão africana: breve história do pensamento africano contemporâneo | Autor(a): Muryatan S. Barbosa | Editora(s): Todavia
- Título: Brasil: patrimonialismo e autarquia | Autor(a): Marcelo de Paiva Abreu| Editora(s): Águas Férreas Livros
- Título: Em que mundo vivemos? | Autor(a): Bernardo Sorj | Editora(s): Fundação FHC
- Título: Jornalismo das periferias | Autor(a): Mara Rovida | Editora(s): Crv
- Título: O Brasil no espectro de uma guerra híbrida | Autor(a): Piero C. Leirner | Editora(s): Alameda Casa Editorial
- Título: O capitalismo se desloca | Autor(a): Ladislau Dowbor | Editora(s): Edições Sesc SP
- Título: O massacre dos libertos: sobre raça e república no Brasil (1888-1889) | Autor(a): Matheus Gato | Editora(s): Perspectiva
- Título: Projeto nacional: o dever da esperança | Autor(a): Ciro Gomes | Editora(s): Casa dos Mundos
- Título: Vulnerabilidades sociais em tempo de pandemia | Autor(a): Cláudia Maria da Costa Gonçalves e Rodrigo Barbalho Desterro e Silva | Editora(s): Lumen Juris
- ECONOMIA CRIATIVA
- Título: [in]formar novos sentidos | Autor(a): Kátia Medeiros de Araújo e Virginia Pereira Cavalcanti | Editora(s): Blucher Open Access
- Título: Brasil: Paraíso Restaurável | Autor(a): Jorge Caldeira, Julia Marisa Sekula e Luana Schabib | Editora(s): Estação Brasil
- Título: Capotar é preciso | Autor(a): Armando Oliveira | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras
- Título: Cozinha de inovação | Autor(a): Gisela Abrantes, Juliana Jucá e Osvaldo Gorski | Editora(s): Senac-Rio
- Título: Culinária selvagem | Autor(a): Ângela Almeida, Michelle Cristine Medeiros Jacob e Nilson Cintra | Editora(s): UFRN
- Título: Dá Gosto Ser do Ribeira | Autor(a): Ana Carla Fonseca Reis, José Alejandro Castañé e Ricardo Peruchi | Editora(s): Garimpo de Soluções
- Título: Engajamento e reflexão transversal em economia solidária | Autor(a): André Ricardo de Souza, Isabela Aparecida de Oliveira Lussi e Maria Zanin | Editora(s): EdUFSCar
- Título: Fermentação à brasileira | Autor(a): Fernando Goldenstein Carvalhaes e Leonardo Alves de Andrade | Editora(s): Melhoramentos
- Título: Marolo Saberes e Sabores do Cerrado | Autor(a): Gilmara Aparecida de Carvalho, Luiz Felipe de Paiva Lourenção, Mariana Mirelle Pereira Natividade, Roberto Brasileiro Prado e Sandro Adauto Palhão | Editora(s): Gráfica CS
- Título: Prato Firmeza Preto: Guia Gastronômico das Quebradas de SP | Autor(a): Amanda Rahra, Guilherme Petro, Milu Araujo e Jamile Santana | Editora(s): Énois Inteligência Jovem
EIXO PRODUÇÃO EDITORIAL
- CAPA
- Título: [...] metade é verdade – Ruth Escobar | Capista: Raul Loureiro | Editora(s): Edições Sesc SP
- Título: A Pirâmide do Piques | Capista: Gustavo Piqueira e Samia Jacintho | Editora(s): Edições Sesc SP
- Título: Fahrenheit 451 | Capista: Delfin | Editora(s): Biblioteca Azul
- Título: Garota, mulher, outras | Capista: Giovani Castelucci, Giulia Fagundes e Guilherme Vieira | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Hélio Oiticica: a dança na minha experiência | Capista: Gabriela Castro, Gustavo Marchetti e Paulo André Chagas | Editora(s): MASP
- Título: Horizonte | Capista: Victor Jobim | Editora(s): Philos
- Título: O jardim de bronze | Capista: Ana Paula Hentges e Bruno Miguell Mendes Mesquita | Editora(s): Globo
- Título: Operação abafa | Capista: Pedro Inoue | Editora(s): Todavia
- Título: Os viajantes | Capista: Elisa Von Randow | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Sul da fronteira, oeste do sol | Capista: Ana Paula Hentges, Bruno Miguell Mendes Mesquita e Gabriela Heberle | Editora(s): Alfaguara
- ILUSTRAÇÃO
- Título: A colecionadora de cabeças | Ilustrador(a): Ana Matsusaki | Editora(s): Editora do Brasil
- Título: A máquina de retrato | Ilustrador(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Moderna
- Título: Carona | Ilustrador(a): Guilherme Frederico Karsten | Editora(s): Companhia das Letrinhas
- Título: Dia de brinquedo | Ilustrador(a): Fernando Augusto Magalhães Paixão e Yara Massae Kono | Editora(s): FTD
- Título: Lá dentro tem coisa | Ilustrador(a): Lole | Editora(s): Moderna
- Título: Maremoto | Ilustrador(a): Elisa Carareto | Editora(s): ÔZé Editora
- Título: O Dragão do Mar | Ilustrador(a): Anabella López e Sonia Rosa| Editora(s): Pallas Míni
- Título: Obrigado | Ilustrador(a): André Neves | Editora(s): Pulo do Gato
- Título: Olimpo Tupiniquim | Ilustrador(a): Rogério Pedro | Editora(s): Obra Independente
- Título: Sagatrissuinorana | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé Editora
- PROJETO GRÁFICO
- Título: 20 em 2020: os artistas da próxima década | Responsável: Fernando de Camargo Angelini Ticoulat e Marcia Signorini | Editora(s): Art Consulting Tool
- Título: A fazenda dos animais | Responsável: Felipe Sabatini e Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Atlântico, travessias | Responsável: Ciro Girard e Roberto Linsker | Editora(s): Terra Virgem
- Título: Marca | Responsável: Helena Salgado | Editora(s): Bella Editora
- Título: Método financeiro do Primo Rico | Responsável: Anderson Junqueira | Editora(s): Harpercollins
- Título: Na casa deles | Responsável: Edith Chacon Theodoro e Priscilla Marques Ballarin | Editora(s): Obra independente
- Título: O Médico e o Monstro | Responsável: Giovanna Cianelli | Editora(s): Antofágica
- Título: Processo de criação em design gráfico: pandemonium | Responsável: Leopoldo Leal | Editora(s): Senac São Paulo
- Título: Save Brasil | Responsável: Ciro Girard | Editora(s): TIJD Edições
- Título: William Morris – Sobre as Artes do Livro | Responsável: Gustavo Piqueira e Samia Jacintho | Editora(s): Ateliê Editorial
- TRADUÇÃO
- Título: Divã ocidento-oriental | Tradutor(a): Daniel Martineschen | Editora(s): Estação Liberdade
- Título: Escritos da casa morta | Tradutor(a): Paulo Bezerra | Editora(s): Editora 34
- Título: Ilíada = Ἰλιάς | Tradutor(a): Trajano Vieira | Editora(s): Editora 34
- Título: O nascimento da tragédia | Tradutor(a): Paulo César de Souza | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: O romance de Tristão = Le roman de Tristan | Tradutor(a): Jacyntho Lins Brandão | Editora(s): Editora 34
- Título: O spleen de Paris | Tradutor(a): Samuel Titan Jr. | Editora(s): Editora 34
- Título: Os Adelfos | Tradutor(a): Rodrigo Tadeu Gonçalves | Editora(s): Autêntica Editora
- Título: Os Evangelhos | Tradutor(a): Marcelo Musa Cavallari | Editora(s): Ateliê Editorial
- Título: Poesia completa Emily Dickinson | Tradutor(a): Adalberto Müller Junior | Editora(s): Universidade de Brasília
- Título: Quéreas e Calírroe | Tradutor(a): Adriane da Silva Duarte | Editora(s): Editora 34
EIXO INOVAÇÃO
- FOMENTO À LEITURA
- Título: Desengaveta meu texto | Responsável: Patrícia de Araújo
- Título: Diários de Emergência Covid-19 | Responsável: Cynthia Rachel Pereira Lima
- Título: Literatura que Cura | Responsável: Beatriz Schwab
- Título: Lugar de Livros | Responsável: Angela Cristina Dannemann
- Título: Mostra de Literatura Inclusiva | Responsável: Fernanda Carvalho da Silva
- Título: Primeira Prateleira - Clube de Literatura Brasileira Contemporânea | Responsável: Humberto Conzo Junior
- Título: Projeto Casinha de Livros Clara Beatriz | Responsável: Clara Beatriz Maciel Nunes Dourado
- Título: Rádio Traquinagem | Responsável: Leila Vilhena
- Título: Slam Interescolar SP | Responsável: Emerson Alcalde
- Título: Vaga Lume: 20 anos promovendo a leitura na Amazônia Legal | Responsável: Sylvia Albernaz Machado do Carmo Guimarães
- LIVRO BRASILEIRO PUBLICADO NO EXTERIOR
- Título: Água no Oriente Médio: o fluxo da paz | Editora(s): Editora Sarandi e Cambridge Scholars Publishing
- Título: Amora | Editora(s): Dublinense e Amazon Publishing
- Título: Conhecendo os Orixás: de Exu a Oxalá | Editora(s): Arole Cultural e Llewellyn Worldwide
- Título: Longe das aldeias | Editora(s): Dublinense e Takween Publishing
- Título: Louco por HQs | Editora(s): Editora do Brasil e Editora Panamericana
- Título: Nefrologia Tropical | Editora(s): Livraria Balieiro e Springer Nature
- Título: O oráculo da noite | Editora(s): Companhia das Letras e Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano
- Título: O pai da menina morta | Editora(s): Todavia e Editorial Planeta Colombiana
- Título: O que não existe mais | Editora(s): Alaúde Editorial e Éditions Le Lampadaire
- Título: Tupinilândia | Editora(s): Todavia e Editions Métailié