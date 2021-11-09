Prêmio Jabuti 2021 divulga lista de livros e autores finalistas

O vencedor do Prêmio Jabuti ganha R$ 5 mil e a estatueta da foto Crédito: Câmara Brasileira do Livro

O Prêmio Jabuti 2021 divulgou os dez finalistas de suas 20 categorias no início da tarde desta terça-feira, dia 9. Na lista, estão nomes como Daniel Munduruku, que concorre com três livros, Nara Vidal, João Anzanello Carrascoza, Lya Luft, Michel Laub, Armando Freitas Filho, Santiago Nazarian, Jeferson Tenório, Noemi Jaffe, José Falero, Leonardo Sakamoto, Patrícia Campos Mello e Bruno Paes Manso, entre outros escritores, pesquisadores, ilustradores e designers.

O Jabuti é o mais tradicional prêmio literário brasileiro. Em valor, ele perde para outras premiações, como o Prêmio São Paulo e o Oceanos, por exemplo. O vencedor do Jabuti ganha R$ 5 mil e a estatueta e o autor do "Livro do Ano" ganha o valor de R$ 100 mil.

Uma nova lista, com cinco finalistas, será revelada no dia 16. A cerimônia de premiação do Jabuti 2021 será no dia 25, novamente online por causa da pandemia, com transmissão pelo canal da Câmara Brasileira do Livro no YouTube. O ator Dan Stulbach será o mestre de cerimônia. E o escritor Ignácio de Loyola Brandão, imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) e cronista do Estadão, será homenageado como a Personalidade Literária do Jabuti.

Durante a cerimônia serão anunciados os vencedores de cada uma das categorias e também o "Livro do Ano". Ganha o "Livro do Ano" a obra com a maior nota atribuída pelo júri entre os vencedores das categorias dos eixos Literatura e Não Ficção. Se houver empate, o prêmio de 100 mil é dividido. Em 2020, a poeta Cida Pedrosa foi a vencedora, com Solo Para Vialejo.

O curador do Prêmio Jabuti 2021 é o editor Marcos Marcionilo e integram o conselho Ana Elisa Ribeiro, Bel Santos Mayer, Camile Mendrot e Luiz Gonzaga Godoi Trigo. Confira a lista de finalistas abaixo:

EIXO LITERATURA

CONTO

Título: Aboio - Oito contos e uma novela | Autor(a): João Meirelles Filho | Editora(s): Laranja Original

Título: Cada um a seu modo | Autor(a): Marcelo Freddi Lotufo | Editora(s): Edições Jabuticaba

Título: Cem vezes uma | Autor(a): Ana Brêtas | Editora(s): Jandaíra

Título: Confinados | Autor(a): Celma Prata | Editora(s): Sete

Título: Flor de gume | Autor(a): Monique Malcher | Editora(s): Pólen Livros

Título: Genealogia dos afetos | Autor(a): Elaine Moraes | Editora(s): Letramento

Título: Mapas para desaparecer | Autor(a): Nara Vidal | Editora(s): Faria e Silva Editora

Título: O senhor índice de Rouen | Autor(a): Marlise Corradi e Rodrigo Hees | Editora(s): Giostri Editora

Título: Seridó e outras histórias | Autor(a): Lidia Izecson | Editora(s): Quelônio

Título: Utensílios-para-a-dor: histórias-com-hífens | Autor(a): João Anzanello Carrascoza | Editora(s): Faria e Silva Editora

CRÔNICA

Título: A teoria da felicidade | Autor(a): Kátia Borges | Editora(s): Patuá

Título: A volta ao quarto em 180 dias | Autor(a): Yuri Al'Hanati | Editora(s): Dublinense

Título: Afeto Revolution | Autor(a): Eliana Rigol | Editora(s): Zouk

Título: As coisas humanas | Autor(a): Lya Luft | Editora(s): Record

Título: Conheço duas formas de acabar com a vida que são tiro e queda | Autor(a): Arzírio Cardoso | Editora(s): Patuá

Título: De bala em prosa: vozes da resistência ao genocídio negro | Autor(a): Vários | Editora(s): Elefante

Título: Diário do Bolso 4: 666 dias com a besta | Autor(a): José Roberto Torero | Editora(s): Padaria de Livros

Título: Histórias ao redor | Autor(a): Flávio Carneiro | Editora(s): Cousa

Título: Histórias jamais contadas da literatura brasileira | Autor(a): Edson Aran | Editora(s): Obra independente

Título: Rua do Escritor - crônicas sobre leitura | Autor(a): Henrique Rodrigues | Editora(s): Malê

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Título: A Casa Azul - Porto Alegre, segunda parte | Autor(a): Eloar Guazzelli | Editora(s): Faria e Silva Editora

Título: Ajuricaba | Autor(a): Ademar Vieira e Jucylande Júnior | Editora(s): Black Eye Estúdio

Título: Aquarela | Autor(a): André Bernardino e Vitor Flynn | Editora(s): Balão Editorial

Título: CWB | Autor(a): José Aguiar | Editora(s): Obra independente

Título: Despedida | Autor(a): Bruno Drummond | Editora(s): Bloco Narrativo

Título: Graphic MSP: Jeremias: alma | Autor(a): Jefferson Costa e Rafael Calça | Editora(s): Panini Comics

Título: META: Depto. de Crimes Metalinguísticos | Autor(a): André Freitas, Dayvison Manes, Marcelo Saravá e Omar Viñole | Editora(s): Zarabatana Books

Título: Quando éramos irmãos | Autor(a): Lucas Marques | Editora(s): Avec Editora

Título: Rocha Navegável | Autor(a): Fábio Costa e Igor Souza | Editora(s): RV Cultura e Arte

Título: Senhora | Autor(a): Luiz Antonio Aguiar e Shiko | Editora(s): Ática

INFANTIL

Título: A origem dos Filhos do Estrondo do Trovão: uma história do povo Tariana | Autor(a): Daniel Munduruku e Rosinha | Editora(s): Callis

Título: Dentro de casa | Autor(a): Bruna Lubambo | Editora(s): Aletria

Título: Lá dentro tem coisa | Autor(a): Adriana Falcão e Lole | Editora(s): Moderna

Título: Menininho | Autor(a): Elisa Carareto e Gabriela Romeu | Editora(s): Panda Books

Título: O corte e a chama | Autor(a): Leo Cunha e Paulo Rea | Editora(s): Pulo do Gato

Título: O menino que virou chuva | Autor(a): Renato Moriconi e Yuri de Francco | Editora(s): Caixote

Título: Obrigado | Autor(a): André Neves | Editora(s): Pulo do Gato

Título: Opa | Autor(a): Adilson Farias | Editora(s): Prosa Nova

Título: Redondeza | Autor(a): Daniel Munduruku e Roberta Asse | Editora(s): Criadeira Livros

Título: Sagatrissuinorana | Autor(a): João Luiz Guimarães e Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé Editora

JUVENIL

Título: A brecha: uma reviravolta Quilombola | Autor(a): Arquimino dos Santos, Deborah Goldemberg e Jefferson Gonçalves Correia | Editora(s): Estrela Cultural

Título: A sardinha ansiosa | Autor(a): Ivan Jaf | Editora(s): Trioleca Casa Editorial

Título: Amigas que se encontraram na história | Autor(a): Angélica Kalil e Amma | Editora(s): Quintal Edições

Título: Anjo na gaiola | Autor(a): Walter Tierno | Editora(s): Sisko

Título: Clube do rock | Autor(a): Adriana Maschmann e Marcelo Spalding | Editora(s): Metamorfose

Título: Crônicas indígenas para rir e refletir na escola | Autor(a): Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna

Título: Essa indescritível liberdade | Autor(a): Igor Mendes | Editora(s): Faria e Silva Editora

Título: Fronteiras | Autor(a): Marcia Kupstas | Editora(s): FTD

Título: O vizinho alemão | Autor(a): Mario Augusto Pool | Editora(s): Obra Independente

Título: Valentes | Autor(a): Aryane Cararo e Duda Porto de Souza | Editora(s): Seguinte

POESIA

Título: A mulher submersa | Autor(a): Mar Becker | Editora(s): Urutau

Título: A terra em pandemia | Autor(a): Aleilton Fonseca | Editora(s): Mondrongo

Título: Arremate | Autor(a): Armando Freitas Filho | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Batendo pasto | Autor(a): Maria Lúcia Alvim | Editora(s): Relicário

Título: Corvos contra a noite | Autor(a): Diego Vinhas | Editora(s): 7Letras

Título: José mergulha para sempre na piscina azul | Autor(a): Marcelo Reis de Mello | Editora(s): Edições Garupa

Título: O dia em que fui Santa Joana dos Matadouros | Autor(a): Jussara Salazar | Editora(s): Cepe

Título: O mar que restou nos olhos | Autor(a): Eduardo Júlio | Editora(s): 7Letras

Título: O movimento dos pássaros | Autor(a): Micheliny Verunschk | Editora(s): Martelo

Título: O mundo mutilado | Autor(a): Prisca Agustoni Pereira | Editora(s): Quelônio

ROMANCE DE ENTRETENIMENTO

Título: Amanhã eu morro | Autor(a): Hugo Ribas | Editora(s): Patuá



Título: Apocalipse segundo Fausto | Autor(a): Marcos de Brito | Editora(s): Coerência

Título: Corpos secos | Autor(a): Luisa Geisler, Marcelo Ferroni, Natalia Borges Polesso e Samir Machado de Machado | Editora(s): Alfaguara

Título: Descanso | Autor(a): Rafaela Riera | Editora(s): Penalux

Título: Desmemória | Autor(a): Thalita Saldanha Coelho | Editora(s): Jandaíra

Título: DVD: devoção verdadeira a D. | Autor(a): Cesar Bravo | Editora(s): DarkSide Books

Título: Parthenon Místico | Autor(a): Enéias Tavares | Editora(s): DarkSide Books

Título: Senciente nível 5 | Autor(a): Carol Chiovatto | Editora(s): Avec Editora

Título: Tortura Branca | Autor(a): Victor Bonini | Editora(s): Coerência

Título: Velhos demais para morrer | Autor(a): Vinícius Neves Mariano | Editora(s): Malê

ROMANCE LITERÁRIO

Título: As sobras de ontem | Autor(a): Marcelo Vicintin | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Fé no Inferno | Autor(a): Santiago Nazarian | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Maboque | Autor(a): Tina Vieira | Editora(s): Quelônio

Título: Maria altamira | Autor(a): Maria José Silveira | Editora(s): Instante

Título: Nem sinal de asas | Autor(a): Marcela Dantés | Editora(s): Patuá

Título: O avesso da pele | Autor(a): Jeferson Tenório | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O que ela sussurra | Autor(a): Noemi Jaffe | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Os supridores | Autor(a): José Falero | Editora(s): Todavia

Título: Solução de dois Estados | Autor(a): Michel Laub | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Suíte Tóquio | Autor(a): Giovana Madalosso | Editora(s): Todavia

EIXO NÃO FICÇÃO

ARTES

Título: 20 em 2020: os artistas da próxima década | Autor(a): Fernando Ticoulat e João Paulo Siqueira Lopes | Editora(s): Art Consulting Tool

Título: A fórmula da emoção na fotografia de guerra | Autor(a): Leão Serva | Editora(s): Edições Sesc SP

Título: A história da eternidade: roteiro original do filme | Autor(a): Camilo Cavalcante | Editora(s): Cepe

Título: África Brasil: um dia Jorge Ben voou para toda a gente ver | Autor(a): Kamille Viola | Editora(s): Edições Sesc SP

Título: Arjan Martins | Autor(a): Paulo Miyada | Editora(s): Cobogó

Título: Art Déco no Brasil | Autor(a): Ana Paula Cavalcanti Simioni e Luciano Migliaccio | Editora(s): Olhares

Título: Atlas Fotográfico da cidade de São Paulo e arredores | Autor(a): Guilherme Wisnik, Henrique Siqueira e Tuca Vieira | Editora(s): AYO

Título: O ensino da música no Método Montessori | Autor(a): José Nunes Fernandes | Editora(s): Obra Independente

Título: Tarsila estudos e anotações: Tarsila studies and sketches | Autor(a): Aracy Amaral e Regina Teixeira de Barros | Editora(s): WMF Martins Fontes

Título: Time is Money: o lugar do patrimônio cultural nas políticas de desenvolvimento do BID | Autor(a): George da Guia | Editora(s): Annablume Editora

BIOGRAFIA, DOCUMENTÁRIO E REPORTAGEM

Título: [...] metade é verdade – Ruth Escobar | Autor(a): Alvaro Machado | Editora(s): Edições Sesc SP

Título: A escravidão contemporânea | Autor(a): Leonardo Sakamoto | Editora(s): Contexto

Título: A máquina do ódio | Autor(a): Patrícia Campos Mello | Editora(s): Companhia das Letras

Título: A república das milícias: Dos esquadrões da morte à era Bolsonaro | Autor(a): Bruno Paes Manso | Editora(s): Todavia

Título: Caí na estrada com os Novos Baianos | Autor(a): Marília Aguiar | Editora(s): Agir Editora

Título: Mataram Marielle | Autor(a): Chico Otavio e Vera Araújo | Editora(s): Intrínseca

Título: O Império dos gibis: a incrível história dos quadrinhos da Editora Abril | Autor(a): Manoel de Souza e Maurício Muniz | Editora(s): Heroica

Título: Os últimos melhores dias da minha vida | Autor(a): Anna Penido e Gilberto Dimenstein | Editora(s): Record

Título: Samuel Wainer: O homem que estava lá | Autor(a): Karla Monteiro | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Vala de Perus, uma biografia: como um ossário clandestino foi utilizado para esconder mais de mil vítimas da ditadura | Autor(a): Camilo Vannuchi | Editora(s): Alameda Casa Editorial

Título: Vaza Jato: os bastidores das reportagens que sacudiram o Brasil | Autor(a): Letícia Duarte | Editora(s): Mórula Editorial

CIÊNCIAS

Título: @Descolonizando_saberes: mulheres negras na ciência | Autor(a): Bárbara Carine Soares Pinheiro | Editora(s): Livraria da Física

Título: A simetria na ciência, na natureza e na arte | Autor(a): Petrônio Pulino e Sandra Menezes de Carvalho Abreu | Editora(s): Livraria da Física

Título: Brincar é fundamental: como entender o neurodesenvolvimento e resgatar a importância do brincar durante a primeira infância | Autor(a): Luciana Brites | Editora(s): Gente

Título: Ciência no cotidiano: viva a razão. Abaixo a ignorância! | Autor(a): Carlos Orsi Martinho e Natalia Pasternak Taschner | Editora(s): Contexto

Título: Engenheiros para Quê?: Formação e Profissão do Engenheiro no Brasil | Autor(a): Maria Beatriz Lobo, José Roberto Cardoso, Renata Perrenoud e Roberto Leal Lobo e Silva Filho | Editora(s): Edusp

Título: Guia do pesquisador iniciante: prepare-se para ser um bom pesquisador conhecendo o meio científico | Autor(a): Renato Falcão Dantas | Editora(s): Obra Independente

Título: Iconografia da paisagem brasileira / Brazilian landscape iconography | Autor(a): Nicole Anne Collet, Orlando Graeff, Tatiana Altberg e Tatiana Podlubny | Editora(s): NAU Editora

Título: No labirinto do cérebro | Autor(a): Paulo Niemeyer Filho | Editora(s): Objetiva

Título: Pacientes que curam | Autor(a): Júlia Rocha | Editora(s): Civilização Brasileira

Título: Psicologia social do preconceito e do racismo | Autor(a): Marcus Eugênio Oliveira Lima | Editora(s): Blucher Open Access

CIÊNCIAS HUMANAS

Título: A bailarina da morte: a gripe espanhola no Brasil | Autor(a): Heloisa Murgel Starling e Lilia Moritz Schwarcz | Editora(s): Companhia das Letras

Título: A poesia negra-feminina de Conceição Evaristo, Lívia Natália e Tatiana Nascimento | Autor(a): Heleine Fernandes de Souza | Editora(s): Malê

Título: Alfaletrar: toda criança pode aprender a ler e a escrever | Autor(a): Magda Soares | Editora(s): Contexto

Título: Decadência e reconstrução | Autor(a): Carlos Melo, Malu Delgado e Milton Seligman | Editora(s): BEĨ Editora

Título: Intolerância religiosa | Autor(a): Sidnei Barreto Nogueira | Editora(s): Pólen Livros

Título: Lava jato | Autor(a): Fabiana Alves Rodrigues | Editora(s): WMF Martins Fontes

Título: O sonho curto dos napë e a pandemia | Autor(a): Rafael Afonso da Silva | Editora(s): Obra Independente

Título: Por um Cinema Popular | Autor(a): Reinaldo Cardenuto | Editora(s): Ateliê Editorial

Título: Povo de Deus: Quem são os evangélicos e por que eles importam | Autor(a): Juliano Spyer | Editora(s): Geração Editorial

Título: Sobreviventes e Guerreiras | Autor(a): Mary Del Priore | Editora(s): Planeta do Brasil

CIÊNCIAS SOCIAIS

Título: 10 histórias para tentar entender um mundo caótico | Autor(a): Jamil Chade e Ruth Manus | Editora(s): Sextante

Título: A razão africana: breve história do pensamento africano contemporâneo | Autor(a): Muryatan S. Barbosa | Editora(s): Todavia

Título: Brasil: patrimonialismo e autarquia | Autor(a): Marcelo de Paiva Abreu| Editora(s): Águas Férreas Livros

Título: Em que mundo vivemos? | Autor(a): Bernardo Sorj | Editora(s): Fundação FHC

Título: Jornalismo das periferias | Autor(a): Mara Rovida | Editora(s): Crv

Título: O Brasil no espectro de uma guerra híbrida | Autor(a): Piero C. Leirner | Editora(s): Alameda Casa Editorial

Título: O capitalismo se desloca | Autor(a): Ladislau Dowbor | Editora(s): Edições Sesc SP

Título: O massacre dos libertos: sobre raça e república no Brasil (1888-1889) | Autor(a): Matheus Gato | Editora(s): Perspectiva

Título: Projeto nacional: o dever da esperança | Autor(a): Ciro Gomes | Editora(s): Casa dos Mundos

Título: Vulnerabilidades sociais em tempo de pandemia | Autor(a): Cláudia Maria da Costa Gonçalves e Rodrigo Barbalho Desterro e Silva | Editora(s): Lumen Juris

ECONOMIA CRIATIVA

Título: [in]formar novos sentidos | Autor(a): Kátia Medeiros de Araújo e Virginia Pereira Cavalcanti | Editora(s): Blucher Open Access

Título: Brasil: Paraíso Restaurável | Autor(a): Jorge Caldeira, Julia Marisa Sekula e Luana Schabib | Editora(s): Estação Brasil

Título: Capotar é preciso | Autor(a): Armando Oliveira | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras

Título: Cozinha de inovação | Autor(a): Gisela Abrantes, Juliana Jucá e Osvaldo Gorski | Editora(s): Senac-Rio

Título: Culinária selvagem | Autor(a): Ângela Almeida, Michelle Cristine Medeiros Jacob e Nilson Cintra | Editora(s): UFRN

Título: Dá Gosto Ser do Ribeira | Autor(a): Ana Carla Fonseca Reis, José Alejandro Castañé e Ricardo Peruchi | Editora(s): Garimpo de Soluções

Título: Engajamento e reflexão transversal em economia solidária | Autor(a): André Ricardo de Souza, Isabela Aparecida de Oliveira Lussi e Maria Zanin | Editora(s): EdUFSCar

Título: Fermentação à brasileira | Autor(a): Fernando Goldenstein Carvalhaes e Leonardo Alves de Andrade | Editora(s): Melhoramentos

Título: Marolo Saberes e Sabores do Cerrado | Autor(a): Gilmara Aparecida de Carvalho, Luiz Felipe de Paiva Lourenção, Mariana Mirelle Pereira Natividade, Roberto Brasileiro Prado e Sandro Adauto Palhão | Editora(s): Gráfica CS

Título: Prato Firmeza Preto: Guia Gastronômico das Quebradas de SP | Autor(a): Amanda Rahra, Guilherme Petro, Milu Araujo e Jamile Santana | Editora(s): Énois Inteligência Jovem

EIXO PRODUÇÃO EDITORIAL

CAPA



Título: [...] metade é verdade – Ruth Escobar | Capista: Raul Loureiro | Editora(s): Edições Sesc SP

Título: A Pirâmide do Piques | Capista: Gustavo Piqueira e Samia Jacintho | Editora(s): Edições Sesc SP

Título: Fahrenheit 451 | Capista: Delfin | Editora(s): Biblioteca Azul

Título: Garota, mulher, outras | Capista: Giovani Castelucci, Giulia Fagundes e Guilherme Vieira | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Hélio Oiticica: a dança na minha experiência | Capista: Gabriela Castro, Gustavo Marchetti e Paulo André Chagas | Editora(s): MASP

Título: Horizonte | Capista: Victor Jobim | Editora(s): Philos

Título: O jardim de bronze | Capista: Ana Paula Hentges e Bruno Miguell Mendes Mesquita | Editora(s): Globo

Título: Operação abafa | Capista: Pedro Inoue | Editora(s): Todavia

Título: Os viajantes | Capista: Elisa Von Randow | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Sul da fronteira, oeste do sol | Capista: Ana Paula Hentges, Bruno Miguell Mendes Mesquita e Gabriela Heberle | Editora(s): Alfaguara

ILUSTRAÇÃO

Título: A colecionadora de cabeças | Ilustrador(a): Ana Matsusaki | Editora(s): Editora do Brasil



Título: A máquina de retrato | Ilustrador(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Moderna

Título: Carona | Ilustrador(a): Guilherme Frederico Karsten | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Título: Dia de brinquedo | Ilustrador(a): Fernando Augusto Magalhães Paixão e Yara Massae Kono | Editora(s): FTD

Título: Lá dentro tem coisa | Ilustrador(a): Lole | Editora(s): Moderna

Título: Maremoto | Ilustrador(a): Elisa Carareto | Editora(s): ÔZé Editora

Título: O Dragão do Mar | Ilustrador(a): Anabella López e Sonia Rosa| Editora(s): Pallas Míni

Título: Obrigado | Ilustrador(a): André Neves | Editora(s): Pulo do Gato

Título: Olimpo Tupiniquim | Ilustrador(a): Rogério Pedro | Editora(s): Obra Independente

Título: Sagatrissuinorana | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): ÔZé Editora

PROJETO GRÁFICO

Título: 20 em 2020: os artistas da próxima década | Responsável: Fernando de Camargo Angelini Ticoulat e Marcia Signorini | Editora(s): Art Consulting Tool

Título: A fazenda dos animais | Responsável: Felipe Sabatini e Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Atlântico, travessias | Responsável: Ciro Girard e Roberto Linsker | Editora(s): Terra Virgem

Título: Marca | Responsável: Helena Salgado | Editora(s): Bella Editora

Título: Método financeiro do Primo Rico | Responsável: Anderson Junqueira | Editora(s): Harpercollins

Título: Na casa deles | Responsável: Edith Chacon Theodoro e Priscilla Marques Ballarin | Editora(s): Obra independente

Título: O Médico e o Monstro | Responsável: Giovanna Cianelli | Editora(s): Antofágica

Título: Processo de criação em design gráfico: pandemonium | Responsável: Leopoldo Leal | Editora(s): Senac São Paulo

Título: Save Brasil | Responsável: Ciro Girard | Editora(s): TIJD Edições

Título: William Morris – Sobre as Artes do Livro | Responsável: Gustavo Piqueira e Samia Jacintho | Editora(s): Ateliê Editorial

TRADUÇÃO

Título: Divã ocidento-oriental | Tradutor(a): Daniel Martineschen | Editora(s): Estação Liberdade

Título: Escritos da casa morta | Tradutor(a): Paulo Bezerra | Editora(s): Editora 34

Título: Ilíada = Ἰλιάς | Tradutor(a): Trajano Vieira | Editora(s): Editora 34

Título: O nascimento da tragédia | Tradutor(a): Paulo César de Souza | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O romance de Tristão = Le roman de Tristan | Tradutor(a): Jacyntho Lins Brandão | Editora(s): Editora 34

Título: O spleen de Paris | Tradutor(a): Samuel Titan Jr. | Editora(s): Editora 34

Título: Os Adelfos | Tradutor(a): Rodrigo Tadeu Gonçalves | Editora(s): Autêntica Editora

Título: Os Evangelhos | Tradutor(a): Marcelo Musa Cavallari | Editora(s): Ateliê Editorial

Título: Poesia completa Emily Dickinson | Tradutor(a): Adalberto Müller Junior | Editora(s): Universidade de Brasília

Título: Quéreas e Calírroe | Tradutor(a): Adriane da Silva Duarte | Editora(s): Editora 34

EIXO INOVAÇÃO

FOMENTO À LEITURA



Título: Desengaveta meu texto | Responsável: Patrícia de Araújo

Título: Diários de Emergência Covid-19 | Responsável: Cynthia Rachel Pereira Lima

Título: Literatura que Cura | Responsável: Beatriz Schwab

Título: Lugar de Livros | Responsável: Angela Cristina Dannemann

Título: Mostra de Literatura Inclusiva | Responsável: Fernanda Carvalho da Silva

Título: Primeira Prateleira - Clube de Literatura Brasileira Contemporânea | Responsável: Humberto Conzo Junior

Título: Projeto Casinha de Livros Clara Beatriz | Responsável: Clara Beatriz Maciel Nunes Dourado

Título: Rádio Traquinagem | Responsável: Leila Vilhena

Título: Slam Interescolar SP | Responsável: Emerson Alcalde

Título: Vaga Lume: 20 anos promovendo a leitura na Amazônia Legal | Responsável: Sylvia Albernaz Machado do Carmo Guimarães