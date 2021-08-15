Casa do governador em Vila Velha vai ganhar parque cultural

Lançamento do Parque Cultural na residência do governador do ES Crédito: Fernando Madeira

A residência oficial do governador do Espírito Santo , na Praia da Costa, em Vila Velha, se tornará um novo espaço de lazer. Lançado neste sábado (14), o Parque Cultural Casa do Governador tem previsão de estar aberto ao público no primeiro semestre de 2022.

O projeto envolve toda a área da residência oficial, em um espaço de cerca de 93 mil metros quadrados, e contará com três eixos temáticos para serem explorados pelos visitantes: ambiental, histórico e artístico.

No nicho ambiental, haverá visitas aos ecossistemas nativos, exposições sobre as inovações tecnológicas e políticas de energias renováveis. A parte histórica vai proporcionar um percurso pela história capixaba, da ocupação aos dias atuais, feito com base em pesquisas, com ênfase na memória que a residência oficial testemunhou em todos os anos de existência. Já no segmento artístico, o parque terá uma exposição ao ar livre com esculturas permanentes, esculturas temporárias e eventos culturais em anfiteatro.

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A ideia do Parque Cultural Casa do Governador foi concebida pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes) e pela Secretaria da Cultura (Secult), com participação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

A diretora-presidente da Fapes e coordenadora-geral do projeto, Cristina Engel, detalhou o que os visitantes poderão encontrar no local. “O parque tem como referência a multiplicidade, e o visitante vai ter acesso a atrações voltadas para educação, na área cultural, ambiental e, claro, de lazer. Estamos desenvolvendo o projeto de forma que o visitante tenha uma infraestrutura adequada para conhecer mais sobre a história do Espírito Santo, assistir eventos, usufruir de exposições culturais com esculturas e outros tipos de arte, além de receber informações sobre os ecossistemas existentes no espaço, tanto da vegetação quanto dos animais nativos e muito mais”, disse.

Entre outras atrações, Cristina Engel destacou os mirantes que contarão a história capixaba com vistas panorâmicas, placas informativas que serão dotadas de QR Codes linkados a um aplicativo, uma mini usina fotovoltaica para a geração de energia renovável e um eletroposto para carregamento de carros elétricos. “Tudo acessível para receber a todos, inclusive com sinalização em braille. O objetivo é que a população capixaba e os turistas que visitam o nosso Estado possam usufruir da melhor maneira o espaço, tanto na beleza quanto nas atrações”, explicou a diretora-presidente da Fapes.

O governador Renato Casagrande comentou sobre a importância da iniciativa. “Temos um trabalho importante a ser feito. No mandato passado, entregamos a casa do Governador de Santa Teresa à Prefeitura. Hoje em dia não podemos nos dar a esse luxo. Essa casa é pouco utilizada, mas é importante ter outros lugares de despacho, além do Palácio Anchieta. Por isso, podemos ter o local de trabalho preservado, mas também conciliando com um Parque Cultural. Essa união da inovação com a cultura é uma tendência mundial. Queremos compartilhar esse ambiente com todos”, afirmou.