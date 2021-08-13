Casa em Jardim da Penha vira palco de artistas e bandas do ES

Apresentação da banda Maré Tardia, dentro do projeto Casa Bravo Crédito: Melina Furlan

O desafio era grande, produzir 20 lives musicais ( com artistas capixabas vencedores de um concurso organizado na internet ) espalhadas em vários cômodos de uma casa, no caso, uma "respeitável" residência de Jardim da Penha, badalado bairro de Vitória. E não é que essa "loucura" deu certo?

"Gravamos apresentações em todos os cômodos. No banheiro, cozinha, sala, garagem e quintal. Até na escada (risos). O que me deixou realizado foi o fato de que conseguimos entregar uma atração moderna, além de termos destacado artistas fora do radar da grande mídia", aponta Derick Brumatte, um dos sócios do Bravo, dizendo que - entre os vencedores da votação popular - estavam nomes promissores, como Ariel Morena e a banda Maré Tardia.

Entre outras surpresas, artistas para ficarmos de olho, como The Cave, Bad Feels Club, Kaio na Voz e Dantas. Essa galera deixou para trás, na votação, pesos pesados, como André Prando e Macucos. "As lives mostraram a força dos artistas mais novos. Eles suplantaram nomes conhecidos. Venceu a votação quem apostou no engajamento nas redes sociais".

REVELAÇÃO

Um desses novatos, com apenas um ano de carreira, Ariel Morena - a 18ª mais votada - enfatizou que a live foi essencial para a divulgação de seu trabalho.

"Trabalhamos com um equipamento de vídeo e áudio de grande qualidade, o que ajuda nosso portfólio, especialmente na hora de conseguir agendar shows. Isso é primordial para artistas que estão no início e não tem muito capital para investir", aponta, dizendo que "abusou" dos contatos nas redes sociais para se destacar na votação. "Mobilização foi a chave da vitória".

Após a live gravada na garagem da casa (que contou até com um simpático fusca na decoração), Ariel afirma que está preparando seu primeiro álbum, "Na Beira do Rio", trazendo oito faixas autorais.

"Estamos com um sigle e um videoclipe no forno ('Vai Voltar'), que deve sair no final do ano. Além disso, o disco contará com a participação de Amaro Lima em uma das faixas", empolga-se.

MÚSICAS NO STREAMING

Por falar em lançamentos, os selecionados pelo projeto "Casa Bravo" terão uma das músicas gravadas (na apresentação ao vivo) registradas em uma coletânea, que será lançada nas principais plataformas de streaming.

"Queremos fazer uma espécie de 'Casa Bravo - Ao Vivo', selecionando a melhor faixa de cada artista. O material está em fase de produção e deve ser lançado até o final de 2021", adianta Derick Brumatte.

PROJETO DE SUCESSO E 2ª TEMPORADA

Lançada em março, com a votação popular para selecionar os artistas, a iniciativa da Casa Bravo movimentou as redes sociais - cantores e bandas se mobilizaram em busca de votos - e, de acordo com Derick Brumatte, contou com números acima do esperado.

"Tivemos mais de 114 mil votos para selecionar os 20 convidados, entre os 113 artistas inscritos. O que chamou a atenção foi o engajamento de alguns cantores e bandas. Os vencedores da disputa (a banda de surf-rock Maré Tardia) contaram com mais de 14 mil votos", detalha Brumatte.

Os números superlativos, de acordo com os organizadores, impulsionaram uma segunda temporada do "Casa Bravo", que pode acontecer no primeiro trimestre de 2022.

"Trabalhamos com um orçamento de R$ 50 mil (via Lei Aldir Blanc) e conseguimos entregar um modelo de show bem atrativo para o público. A pandemia deixou o cronograma apertado. Tivemos dez dias em maio para produzir as lives, fazer os ensaios e as gravações. Aproveitamos que a crise sanitária tinha dado uma melhorada nessa época. Para a próxima temporada, queremos buscar apoio da iniciativa privada e também selecionar um número menor de atrações, para trabalharmos com mais folga", adianta, ressaltando que a correria só funcionou por conta dos profissionais que atuaram nos bastidores.