The Weeknd, Black Eyed Peas e Severino nos lançamentos da semana #78

Atrasado, mas chegou. A esperada lista semanal de lançamentos musicais selecionados pelo Divirta-se está pronta e com muitas parcerias. Seja no R&B, sertanejo, funk e pop, elas estão ai para serem apreciadas. Destaque para o duo de Rebecca Perret e a capixaba Budah.
Além das parcerias, temos a nova era do The Weeknd, de Priscilla Alcântara, Finneas, Biquini Cavadão, Valesca Popozuda, Black Eyed Peas, Bryan Behr e muitos outros. Destaque para a estreia do vencedor do The Voice Brasil 2020. Confira.
SINGLES
- "AINDA É CARNAVAL" - SEVERINO
- Inspirados nas marchinhas, folias e tempos de mais amor e menos preocupação, o duo Severino apresenta o clipe de "Ainda É Carnaval", faixa-título de seu mais recente EP. "É uma música alegre que faz bem pra alma, e com uma perspectiva positiva, pois a temática fala de um término que tem um apelo sincero pela volta. Apesar de tudo, há uma alegria e chama pulsante entre os personagens", resume o baixista e compositor Humberto Campos. O clipe é estrelado pela bailarina Mikelly Gaigher.
- "TEU SABOR" - BECCA PERRET FEAT. BUDAH
- Becca Perret une forças com Budah em "Teu Sabor". A canção que bebe do pop e do R&B conta ainda com pitadas de samba e muita ginga. A união das vozes das cantoras traz uma melodia difícil de tirar da cabeça. "Esse teu sabor / Deixa um gosto de quero mais na minha boca / Olha que eu não me contento com pouca coisa", diz trecho da canção que chega com videoclipe. Confira.
- "ME ACABO" - MORENNA
- Esse lançamento já tem quase duas semanas, mas vale destacar. Morenna segue apresentando mais do seu pop e com ótimas produções. Em "Me Acabo", a capixaba faz parceria com RDD numa música provocante e de ritmo animado repleta de coreografias. No clipe, Morenna é uma guardiã de um portal avistado pelo último homem vivo após o apocalipse. Assista.
- "HIT IT" - BLACK EYED PEAS FEAT. SAWEETIE E LELE PONS
- Black Eyed Peas lançam o novo single "HIT IT" com a participação de Saweetie e Lele Pons. A faixa se move em uma linha de baixo espessa e batida constante enquanto o Black Eyed Peas troca de gêneros com versos herméticos pontuados por seus compassos característicos, inteligentes e notáveis. Lele Pons aquece tudo com uma participação especial bilíngue e o comando, “Baby, let’s go one more time”, antes de Saweetie praticamente congelar os 808 com rimas atrevidas e cruas de sua autoria. Confira.
- "A VIDA" - BIQUINI CAVADÃO
- Biquini Cavadão está de volta com "A Vida". A música aborda a paternidade, com base nas experiências vividas por seus próprios integrantes. A balada nasceu de uma parceria com Rodrigo Coura, cantor da banda RadioCafé e integrante do MonoDuo. O riff da nova canção já existia há algum tempo, mas a letra veio em seguida, para ser dada de presente por Coelho para o seu filho Pedro, de sete anos. "A Vida" é o segundo single do disco "Através do Tempos". Outros singles deverão ser lançados nos próximos meses, antecipando o álbum completo.
- "MEU XODÓ" - PRETA GIL E FRAN
- Preta Gil lança single “Meu Xodó”, ao lado de seu filho Fran. A música e videoclipe falam sobre renascimento, afetividade e ancestralidade, e trazem uma ressignificação da palavra “xodó”. O clipe, que traz participações especiais do pai de Preta, Gilberto Gil, da neta Sol de Maria Gil e do marido, Rodrigo Godoy, já está disponível. A música representa a força criativa e familiar dos artistas e promete encabeçar um novo momento de Preta Gil, que ano que vem completa 20 anos de carreira.
- "NADA VALE O PREÇO" - BRYAN BEHR
- Bryan Behr dá início a um novo projeto com "Nada Vale o Preço". A música abre o “Capítulo 2” e chega com videoclipe. Composta por Bryan Behr, Davi Carturani, Flávio Ferrari e Juliano Cortuah − que também é o responsável pela produção da faixa e do clipe − a canção foge de tudo que já foi apresentado pelo artista anteriormente. Com um arranjo mais denso e letra introspectiva, Bryan levanta uma discussão sobre o medo de estar sozinho e fala sobre buscar o próprio caminho, deixando o ego de lado. O clipe abraça essa densidade mostrando Bryan interpretando a música com sua banda − algo que só poderia ser visto em um show.
- "BURNING UP" - DJ LIU
- O DJ e produtor brasileiro Liu lança a faixa “Burning Up”, uma música explosiva com elementos da dance e do tech house, que une a beleza de um vocal marcante e inesquecível com a potência do bass, marca registrada do artista. "A música desperta aquela sensação boa das pistas de dança, sabe? Estamos há muito tempo em casa nos resguardando, sonhando com dias melhores, então achei legal trazer essa vibe dance para lembrar que tudo é passageiro e que logo estaremos todos novamente dançando e celebrando a vida".
- "VAMOS CHAPAR" - VICTOR ALVES
- Vencedor do The Voice 2020, Victor Alves apresenta seu primeiro single. "Vamos Chapar" é um pagode composto por Gaab, Fabinho Rodrigues e Prateado, que tem uma mistura com o pop e o R&B. "Sempre quis viver o que estou vivendo hoje, viver da música e para a música. É o que mais gosto e acho que não tem outra coisa da qual eu queira viver", fala o cantor.
- "HUMAN TOUCH" - JIMMY CLIFF
- Jimmy Cliff está de volta com "Human Touch", sua primeira música nova em quase 10 anos. Exalando maturidade espiritual, a composição foi escrita para promover a interação humana em tempos de novas realidades impostas pela Covid. "Me sinto abençoado por apresentar esta etapa de minha jornada musical com as grandes conquistas e lições do Antigo Egito, iluminações que tanto influenciaram os últimos séculos da civilização humana − como se reflete nos obeliscos e em outros monumentos faraônicos nas principais cidades e na cultura do 'novo mundo'", diz Jimmy Cliff. Confira.
- "A CONCERTO SIX MONTHS FROM NOW" - FINNEAS
- Oito vezes vencedor do Grammy, Finneas apresenta "A Concert Six Months From Now". A faixa integra o repertório de seu álbum de estreia, “Optimist”, que será lançado em 15 de outubro via Interscope Records. O álbum, que está disponível para pré-reserva, apresenta 12 faixas inéditas, mais a lançada anteriormente “What They’ll Say About Us”.
- "TAKE MY BREATH" - THE WEEKND
- The Weeknd dá início à sua nova era com "Take My Breath". A primeira faixa de seu próximo álbum desde o lançamento de seu aclamado álbum "After Hours" (2020) chegou acompanhada de um videoclipe, dirigido por Cliqua, que já tem mais de 15 milhões de visualizações. Confira.
- "PARANOIA" - EDI ROCK
- O rapper Edi Rock apresenta "Paranoia". A track é fruto de um feat com MC Sombra e faz parte do último álbum do artista, “Origens Parte 2 - Ontem, Hoje e Amanhã”, lançado pela Som Livre em outubro de 2020. Um dos precursores da cena hip hop nacional, o artista inovou no audiovisual ao apresentar o clipe em uma pegada mais dark, seguindo a proposta do título da canção, e utilizando um mix de cenas suas em vídeo com elementos de animação.
- "PIMENTA" - BIVOLT E GLORIA GROOVE
- Bivolt, um dos principais nomes da música urbana atual, apresenta sua primeira parceria com a diva do pop Gloria Groove: "Pimenta". A música chega com clipe repleto de referências dos anos 2000. Com direito a cenas em banheira de espuma, muitas joias e com o elenco feminino sendo servido por garçons vestidos somente de toalha, o videoclipe prioriza uma paleta em candy colors e apresenta Bivolt e Gloria Groove em looks icônicos. Confira
- "GOLDEN SHORE" - RALK, RQNTZ FEAT. JORDAN GRACE
- Ralk se une ao também DJ e produtor musical brasileiro Ruy Quintiliano - conhecido como RQntz - e ao cantor americano Jordan Grace no lançamento da nova track "Golden Shore". Com os beats de Ralk e DJ RQntz e a voz suave do americano Jordan Grace, a letra com pegada romântica fala sobre uma forte paixão e promete não deixar os amantes de música eletrônica parados.
- "LÁGRIMA POR LÁGRIMA" - DENNIS FEAT. GUSTTAVO LIMA
- Dennis lança primeira faixa de DVD inédito com participação de Gusttavo Lima. "Lágrima por Lágrima" foi composta pelos parceiros Cantini, Leandro Rojas, Fred Liel, Marco Esteves e Denni e traz mistura do funk com sertanejo, forró e pisadinha. O single vem com o objetivo de apresentar o projeto “O Impossível” ao público. “Um dos primeiros nomes que me veio a cabeça foi o do embaixador, já que ele é um dos principais nomes do sertanejo hoje e, há muito tempo, está no game, se reinventando", diz o DJ.
- "PRESENTINHO" - VALESCA POPOZUDA
- Valesca Popozuda tenta voltar ao topo das paradas com "Presentinho". O funk, com direito a riff de baixo, traz uma letra irreverente sobre o dia em que conheceu um rapaz que queria fazer sexo anal logo no primeiro encontro. “Foi muita audácia, nem chegou no ônibus e queria sentar na primeira fileira? (Risos) Mas eu me diverti. O público pode esperar muita diversão, eu vou contar um caso pessoal em forma de música”, antecipa Valesca.
- "TEM DIAS" - PRISCILLA ALCANTARA
- Priscilla Alcantara entra de vez no pop com "Tem Dias". A faixa celebra a nova fase da cantora. A cantora desenvolveu um álbum com 10 músicas, gravado totalmente de home-office, improvisando um estúdio na própria casa, que teve início com a música “Correntes”, lançada em 2020. “Os singles que vêm depois são mais românticos, mas era legal deixar claro pro público que eles ainda podem me reconhecer nessa nova fase.
- "TOA LA NOCHE" - CNCO
- A boy band apresenta o clipe da música "Toa La Noche", apresentada no mês passado. O vídeo, da música nasceu de uma passagem por Porto Rico, mostra o grupo passando por uma experiência trippy acidental.
- "RAPAZIADINHA DO TIKTOK" - MC BRUNYN E DJ YURI DA ESCÓCIA
- Com uma hashtag que já ultrapassa 8 milhões de visualizações no aplicativo vizinho, o challenge "Rapaziadinha do Tiktok" está fazendo sucesso na plataforma. Produzida pelo Dj Yuri da Escócia e composta por Mc Brunyn – o mesmo do hit "Vai Luan", a música já foi dançada por artistas e influenciadores como Maisa, Pocah, Luisa Sonza e Virginia Fonseca. Devido a repercussão, o cantor preparou um clipe que trará parcerias e diversos desafios para a música.
ÁLBUM
- "ESTUDANDO TOM ZÉ" - MADU
- Madu mostra intimidade com a obra de Tom Zé em "Estudando Tom Zé". Depois de seu último álbum, Dharma, que tem duas obras do músico, Madu resolveu colocar uma lupa mais profunda e potente em cinco outras canções, com participações valiosas de Elisa Gudin e Daíra. O disco tem cinco faixas que fazem passeio pós-moderno pela obra do artista. Além da abertura de "Sandália", Tom Zé escreve a orelha do álbum, com um texto singelo que resume sua visão dessa releitura.